Boston - Rangers 0:2. Chytil navýšil vedení New Yorku, Pastrňák a spol. nestíhají

Boston začal aktivně a jednu z úvodních šancí měl také Pastrňák. Nicméně Lundqvist na jeho pokus vyzrál a postupně převzali otěže první třetiny jeho Rangers. Halák se vytasil parádním zákrokem proti Bučněvičovi, při dorážce Troubovy střely v podání Nievese měl štěstí, že puk nedoskákal do branky. Pak měli Rangers po faulu na Hájka přesilovku, kterou sice nevyužili, ale zůstali v tlaku a pět sekund po jejím vypršení skóroval Bučněvič. Ruský útočník vymetl pravý růžek po přihrávce DeAngela a New York do konce první části vedení nepustil.