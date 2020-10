Živě: Sobotka se rozehraje v Evropě, co další Češi? Hokejovou NHL mění volný trh

Vláda dál počítá se zrušením superhrubé mzdy, i když její dopad není zahrnut do návrhu rozpočtu na příští rok. Po pátečním projednání návrhu rozpočtu v koalici ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla novinářům, že kabinet udělá vše pro to, aby byla superhrubá mzda zrušena k 1. lednu. Na jaře by pak mohl být zákon o hospodaření státu novelizován. Do legislativy chce návrh na zrušení superhrubé mzdy kabinet dostat pozměňovacím návrhem premiéra Andreje Babiše (ANO) k daňovému balíčku.