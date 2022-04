Chcete se předvádět? Dostanete pěstí. V NHL řeší zbitou hvězdu a "zpátečnický" výrok

Trevor Zegras, jeden z nejšikovnějších hokejistů NHL, předvedl minulý týden další parádu. Jenže ji zastínila bitka, které sám Zegras přihlížel, a také kontroverzní výrok komentátora zápasu.

Zegras z Anaheimu v aktuální sezoně nejdřív udivil nevídanou nahrávkou, teď přidal už druhý "lakrosový" gól.

Na ledě Arizony v noci na sobotu zvyšoval na 3:0. Český brankář Karel Vejmelka proti efektnímu zakončení jen marně máchl lapačkou.

TREVOR ZEGRAS DOES IT AGAIN. 🥍 pic.twitter.com/HyUcLsJxPM — Sportsnet (@Sportsnet) April 2, 2022

Zápas nakonec skončil jednoznačně 5:0, ale neobešel se bez kontroverzí. Pár minut před závěrečnou sirénou najel Zegras do arizonského brankoviště a s cílem získat puk šťouchl do Josefa Kořenáře, který v průběhu klání vystřídal Vejmelku.

Když to uviděl dojíždějící útočník Jay Beagle, "pes obranář" v dresu Arizony, Zegrase krosčekoval. Po faulujícím hráči okamžitě vystartovali dva soupeři. S druhým z nich, Troyem Terrym, se Beagle pustil do pěstního souboje a s přehledem vyhrál. Rozhodčí pak měli co dělat, aby zabránili dalším bitkám.

"You don't punch a guy when he's down ... it's humiliating and I think he should be f—g punished."



Trevor Zegras sounded off on Jay Beagle after this scrum Friday. Beagle hit Troy Terry, who left the game with a deep cut on his face.



🎥 @Sportsnetpic.twitter.com/XmkGF9RYPy — The Athletic (@TheAthletic) April 2, 2022

Šestatřicetiletý veterán Beagle dostal za krosček dvě minuty a za bitku trest do konce zápasu. Později čelil kritice, že do rvačky vůbec šel. Terry totiž ani neshodil rukavice, je o 12 let mladší, o sedm centimetrů menší a asi o 13 kilogramů lehčí. V profesionální kariéře se nikdy nepral.

"Chápu, že ho praští jednou, ale dát mu tři další rány, i když je vidět, že je na tom zle a ani se prát nechce? Myslím, že Beagle by se měl stydět," prohlásil po utkání rozhořčený Zegras.

Poukázal i na to, že Terry v probíhající základní části nastřílel už 31 gólů a patří k vycházejícím hvězdám soutěže. "Takového hráče nemlátíte. Na ligu to vrhá špatné světlo, je to nedůstojné. Myslím, že Beagle by měl dostat pořádný trest," dodal Zegras.

Dallas Eakins, trenér Anaheimu, označil Beagla za zbabělce: "Bylo to zbabělé. Troy byl po chvilce souboje zraněný a prakticky bezbranný. Nebyl to hezký pohled."

Terry v nevyrovnané bitce proti Beaglovi utrpěl krvavé zranění v obličeji (další zápas proti Edmontonu kvůli tomu vynechal):

Jay Beagle bruised Troy Terry badly. 😳 pic.twitter.com/UwCbXLpmC2 — Sportsnet (@Sportsnet) April 3, 2022

Minimálně stejný rozruch jako samotná bitka "psa obranáře" s ligovou hvězdou vyvolal televizní komentátor Tyson Nash, který v zápasovém přenosu spojil kontroverzní rvačku se Zegrasovým výstavním gólem.

"Toto je problém těchto mladých kluků," spustil po konci pěstního souboje. "Chcete někoho ztrapnit? Chcete ukazovat, co všechno umíte? Pak byste měli být připraveni na to, že dostanete pěstí."

Nash, který hrál NHL do roku 2006 a proslul jako sběrač trestných minut, schytal za tato slova kritiku jak od médií, tak od fanoušků na sociálních sítích. Slyšel například, že má "zpátečnickou mentalitu".

Nakonec se poopravil, že místo "chcete ukazovat, co všechno umíte" měl říct "chcete se předvádět" (anglicky "hot dogging" místo původního "skill it up"). Jinak ale na svém výroku trval.

Beagle, který od NHL nedostal dodatečný trest, jak si přál Zegras, odmítl souvislost mezi vyhroceným závěrem a "lakrosovou" brankou z první třetiny. Vadilo mu akorát šťouchnutí Kořenáře.

"Hráči musí nést odpovědnost za to, co na ledě provedou. Když šťouchnete brankáře za stavu 5:0, je mi jedno, kdo jste. Nějakou reakci musíte očekávat. Takový je hokej, má nepsaná pravidla," vysvětlil Beagle, proč krosčekoval Zegrase.

Vyjádřil se i k bitce s Terrym: "V tu chvíli jsem nevěděl, že je to on. Vnímal jsem jen, že do mě někdo vrazil a chytl si mě, což beru jako začátek bitky. Pokud se v nějaké vřavě chováte takhle, musíte být připraveni shodit rukavice. Pokud nejste, tak na to holt musíte jinak. Stojím si za tím, co jsem udělal."