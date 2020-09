Z tribuny rovnou do první obrany. Na Ruttu ve finále NHL prší chvála

Obránci Tampy Bay Victor Hedman a Ryan McDonagh ocenili přínos Jana Rutty pro tým. Český bek po delší pauze nastoupil ve druhém a třetím finálovém utkání NHL proti hokejistům Dallasu, Lightning pomohl oba duely vyhrát a otočit stav série na 2:1. Hedman si jen přeje, aby v dalším zápase nestrávil Rutta tolik času na trestné lavici.

Třicetiletý písecký rodák se v únoru zranil a zbytek základní části, kterou v březnu přerušila pandemii koronaviru, zmeškal. Na ledě se po restartu soutěže představil 5. srpna v druhém duelu o nasazení do play off proti Bostonu.

Od té doby však vinou zranění i dobrým výsledkům Tampy Bay nehrál. Důvěru od kouče Jona Coopera dostal po úvodní finálové prohře se Stars 1:4 a okamžitě nastoupil v prvním obranném páru po Hedmanově boku.

"Už předtím jsem s ním hodně hrál. Je složité naskočit do finále, když jste předtím dlouho nehráli, ale zvládl to snadno. Funguje nám to a spoléháme jeden na druhého. Mám velkou radost z toho, jak v těch dvou zápasech hrál," řekl Hedman na tiskové konferenci v Edmontonu, kde se hraje finálová série.

Rutta ve středečním třetím utkání zaznamenal asistenci a také tři kladné body do statistiky plus/minus, nejvíce ze všech hráčů Lightning. Kromě toho si připsal 12 trestných minut, protože po rozmíšce s kapitánem Dallasu Jamiem Bennem inkasoval dvě minuty a navrch desetiminutový osobní trest.

"Snad se v příště vyvaruje trestné lavici a bude k dispozici celý zápas," zavtipkoval Hedman, který se blýskl třemi body za gól a dvě nahrávky. Devětadvacetiletý Švéd byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Ruttu ocenil i McDonagh. "Je to skvělý bruslař, pohybuje se po celém kluzišti. Jako obrana si dáváme pozor na to, abychom soupeři nedali čas a prostor a v tom odvádí skvělou práci," konstatoval jednatřicetiletý Američan.

"Viděli jste při několika gólech, že se díky němu přesunula hra na druhou stranu. Po návratu odvedl ohromnou práci a využívá své silné stránky. Dělá přesně to, co po něm chceme," prohlásil někdejší kapitán New York Rangers.

Potyčka Jana Rutty s Jamiem Bennem: