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Sport

Zázračný návrat, jaký tu nebyl. Velké jméno je zpět, pro Čecha to je problém

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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V minulé sezoně hokejové NHL kryl v Utahu záda krajanovi Karlu Vejmelkovi. V létě pak český brankář Vítek Vaněček podepsal smlouvu s newyorskými Islanders a mohl kalkulovat, že dostane slušnou porci zápasů za Iljou Sorokinem. Předpoklady však rozbíjí návrat hvězdného veterána.

Islanders Flyers Hockey
Semjon Varlamov v dresu IslandersFoto: Matt Slocum – ČTK / AP
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Je jím 38letý Semjon Varlamov, který marodil tak dlouho, že už si ho někteří škrtli.

Jméno ale pořád má. Z Rusů odchytal v NHL nejvíc zápasů po Sergeji Bobrovském, Nikolaji Chabibulinovi a Jevgeniji Nabokovovi. V roce 2014 mu těsně unikla Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL.

Po štacích ve Washingtonu a Coloradu utvořil u Islanders s krajanem Sorokinem jeden z nejlepších brankářských tandemů v lize.

Na konci listopadu 2024 si ale v zápase zranil koleno a vyšetření ukázala potřebu operace. Zdevastované bylo po letech chytání i druhé koleno. Varlamov tak podstoupil oboustrannou částečnou náhradu kolenních klubů.

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To si mnozí překládali jako „konec kariéry“.

„Když jsem do klubu přišel a dozvěděl jsem se, jakou operaci podstoupil, vůbec jsem nepočítal s tím, že ho uvidím,“ přiznal trenér Peter DeBoer, který na konci minulé základní části nahradil u Islanders překvapivě vyhozeného Patricka Roye.

Skeptický byl i Sorokin. „Tak co? Je to konečná?“ zeptal se Varlamova.

Ten mu však hned odvětil, že plánuje comeback.

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To znělo bláznivě, protože pokud profesionální sportovci takovou operaci podstoupí, tak proto, aby mohli po kariéře normálně fungovat. Výjimkou je fenomenální americká lyžařka Lindsey Vonnová, která po částečné náhradě jednoho kolenního kloubu startovala na uplynulé zimní olympiádě.

Mezi top hokejisty nebo obecně profesionály v týmových sportech ale podle zámořských médií nikdo takový není.

„Lidé tyto operace podstupují, ale ne profesionální hokejisté, kteří by se pak snažili o návrat,“ potvrdil Varlamov. „Byl to tedy tak trochu šílený nápad. Velmi riskantní nápad.“

„Já jsem ale nebyl připravený ukončit kariéru,“ pokračoval brankář. „V některých dnech, kdy se věci nedařily, mi to hlavou samozřejmě blesklo. Během rehabilitace jsem zažil spoustu nezdarů, komplikací. Říkal jsem si, že tohle už je možná konec. Druhý den se ale probudíte a prostě si řeknete, že s tím ještě praštit nechcete. Já jsem k tomu zkrátka nedospěl.“

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Že by mu comeback skutečně mohl vyjít, začal pociťovat na konci minulé sezony, kdy zvládl zvýšení tréninkové zátěže a dokonce odchytal dva zápasy ve farmářské AHL.

Když zdravotně držel i po letním drilu, generální manažer Islanders Mathieu Darche málem nevěřil. „Je to skoro zázrak,“ líčil zkraje září webu NHL.com. „Ne tedy doslova, protože na tom opravdu tvrdě makal. Trénuje na ledě čtyřikrát až pětkrát týdně. Bez léků, bez bolesti.“

V půlce září tak Varlamov nastoupil do přípravného kempu klubu a v noci na středu odchytal polovinu vítězného derby na ledě Rangers. Z deseti střel ani jednou neinkasoval. Na úrovni NHL, byť šlo jen o přípravu, nastoupil po bezmála dvou letech.

Semjon Varlamov střídá Ilju Sorokina v polovině přípravného zápasu před sezonou 2026/27.
Semjon Varlamov střídá Ilju Sorokina v polovině přípravného zápasu před sezonou 2026/27.Foto: Profimedia – BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jímavý návrat však komplikuje život Vaněčkovi. Třicetiletý Čech, který strávil v NHL posledních šest sezon, mohl doufat v pozici dvojky, ale teď na něj v hlavním týmu možná nezbyde místo.

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Kouč DeBoer sice na základě debat s manažerem Darchem připustil variantu tří brankářů na soupisce, ale označil ji spíš za nežádoucí.

Vaněček by tak mohl skončit na farmě v kanadském Hamiltonu. Nejdřív by ale musel projít listinou nechráněných hráčů, kde mohou „loupit“ ostatní kluby NHL.

„Myslím, že všechno bude záležet na tom, jak si povede Varly,“ poukázal DeBoer na ruského navrátilce Varlamova.

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