Vrána zpátky ve formě. Na farmě září, ze zámoří ale stejně zní: V Detroitu už dohrál

Po prvotních rozpacích se ve farmářské AHL rozstřílel. Pozvánku do hlavního mužstva Detroitu však hokejista Jakub Vrána stále nedostal a dost možná ani nedostane.

V prvních osmi zápasech na farmě, kde měl po dlouhé pauze nabrat ztracenou kondici, získal Vrána jedinou asistenci. Mezi šestým a sedmým kláním navíc dvakrát seděl mezi zdravými náhradníky.

Nakonec ale přeci jen přišel zlom. V posledních sedmi duelech za Grand Rapids posbíral 26letý křídelník hned osm bodů, z toho šest branek. Už je zase ve formě.

Detroit, který ofenzivně patří mezi deset nejhorších týmů NHL a střelce by potřeboval, však nevolá.

Generální manažer klubu Steve Yzerman to nekomentoval. Vyjádřil se jen trenér Red Wings Derek Lalonde, a to dost neurčitě. "Poslední dobou hodně boduje," řekl o Vránovi. "Předtím se ale dlouho nemohl prosadit. Jeho situaci neustále vyhodnocujeme."

Podle zákulisních informací je to ale tak, že Detroit už s Vránou vůbec nepočítá. Shodli se na tom dva novináři, kteří mimo jiné spolupracují s oficiálním webem NHL.

"Pokud napjatě očekáváte povolání Vrány z farmy, tak si dejte pohov. Možné je sice všechno, ale podle mých informací je velmi pravděpodobné, že v Detroitu dohrál," napsal Nick Alberga s tím, že českého útočníka nejspíš čeká výměna nebo posezonní vykoupení ze smlouvy.

"O Vránově situaci jsem se dozvěděl to samé. Je velmi nepravděpodobné, že se v tomto ročníku připojí k hlavnímu týmu," přidal David Pagnotta.

Vrána byl součástí balíčku, který před necelými dvěma roky putoval z Washingtonu do Detroitu za forvarda Anthonyho Manthu. Od této výměny patří český křídelník k deseti nejlepším střelcům NHL v gólech na zápas.

Hodně duelů ale zmeškal. Většinu minulé sezony chyběl kvůli zranění ramena a v té aktuální odehrál jen dvě utkání, než nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který hokejistům pomáhá v případě psychických problémů nebo závislostí.

V půlce prosince, tedy zhruba po dvou měsících, se Vrána vrátil. Na farmě měl původně absolvovat jen kondiční pobyt, ale pak ho Red Wings - s cílem, aby tam mohl zůstat déle - umístili na listinu nechráněných hráčů. Tím zároveň riskovali, že o něj přijdou bez náhrady. To se však nestalo, neboť žádný konkurenční klub zájem neprojevil.

Během této doby Vrána přemítal, co dál. Švédský list Expressen dokonce dostal informaci, že český kanonýr míří do Švédska, kde působil před odchodem do zámoří.

To se nepotvrdilo, alespoň zatím. Vrána podle listu stále bere Švédsko jako jednu z možností.

V Grand Rapids v poslední době hrál i další český křídelník Filip Zadina, který tam ve dvou utkáních vstřelil jeden gól. Šlo o kondiční pobyt po zranění. Poté 23letý Zadina zamířil zpátky do hlavního týmu, opačným směrem putoval o čtyři roky starší forvard Adam Erne.

Na Vránu si Red Wings místo neudělali. Na začátku sezony měl přitom výbornou pozici ve druhé lajně. Teď s vysokým platem 5,25 milionu dolarů a smlouvou i na příští sezonu trčí na farmě.