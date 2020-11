Konec rvaček v zámořském hokeji. Politici tlačí na úplný zákaz, podvolí se i NHL?

Dřívější koření zámořského hokeje je čím dál vzácnější. Rvačky pomalu mizí. Nakonec může dojít k jejich úplnému zákazu, po čemž volají někteří politici.

Na začátku tisíciletí viděli diváci v jedné základní části NHL kolem osmi set bitek, hned dvě třetiny zápasů nabídly alespoň jeden pěstní souboj. Nešlo o takovou divočinu jako v 80. letech, ale milovníci starých pořádků si přišli na své.

Zlom nastal v roce 2009, odkdy počet šarvátek pravidelně klesá.

Předminulá sezona, kterou ještě neovlivnila pandemie koronaviru, tak nabídla pouhých 224 rvaček. Bez nich se obešlo téměř 85 procent zápasů.

Podle všeho jde o nezvratný trend. "Neotočí se to," je si jistý někdejší hokejový tvrďák Matthew Barnaby. "Týmy už se skládají jinak."

Kluby NHL v posledních letech sázejí hlavně na rychlost, vybírají si technické hráče i do spodních dvou formací. Kdo neumí pořádně bruslit a vytasit precizní přihrávku, nehraje.

Ale to není vše. Zatímco NHL rvačkám stále nechává volný průběh a zpravidla je trestá jen pětiminutovým vyloučením, jinde tak tolerantní nejsou. Před lety zpřísnila pravidla farmářská AHL a postupně se přidávají juniorské soutěže. To znamená, že čistokrevní bitkaři už neprojdou sítem. Nikdo je nevychovává.

"Jelikož jsem koučoval juniory, vím, že bitky už tam kvůli všem těm pravidlům nejsou součástí kultury," poznamenal Barnaby.

Například v OHL dřív platilo, že za deset šarvátek si mladík vykoledoval suspendaci. Před čtyřmi roky však limit klesl na pouhé tři šarvátky. "Chtěli jsme tím odstranit hráče, kterým šlo jen o rvačky. Nečekaným vedlejším účinkem bylo, že pěstních soubojů celkově ubylo, a to znatelně (téměř o 50 procent, pozn. red.)," líčil šéf ligy Ted Baker.

Letos v září začala jednat také konkurenční QMJHL. Okopírovala automatickou suspendaci po třetí bitce a ke klasickému pětiminutovému trestu za tasení pěstí přidala desetiminutový osobní trest.

Mnozí odpůrci starých pořádků přesto nejsou spokojení. Například Enrico Ciccone, bývalý rváč Chicaga či Tampy, po kariéře přešel na politiku a v říjnu předložil návrh na úplný zákaz šarvátek v mládežnickém sportu s výjimkou toho bojového, jako je třeba box.

"Někteří lidé samozřejmě řeknou: ‘Podívejte se na něj, na pokrytce. Mlácením lidí si vydělal dost peněz a teď chce věci měnit.‘ Ano, chci. A myslím, že se pro tuhle práci hodím, protože vím, o čem mluvím," řekl Ciccone deníku Montreal Gazette. "Za bezpečnost našich děti budu bojovat kdykoliv. Je mi jedno, co ostatní říkají."

"Necháváme kluky, kterým je 15, 16 a 17 let, aby do sebe mlátili, i když víme, jaké má otřes mozku dopady na zdraví," pokračoval politik. "Je to absolutně nepřijatelné. A jestliže organizátoři soutěží nemají vůli k tomu, aby mladé sportovce chránili, je to na nás zákonodárcích."

Jestli návrh projde, je otázkou. Cicconeho liberální strana je sice ve frankofonní provincii Québec v opozici, nicméně zákaz rvaček podporuje i část členů vládních konzervativců.

V každém případě je pravděpodobné, že bitky budou z NHL nadále mizet. Podle některých hlasů je zpřísňování pravidel po vzoru nižší AHL a juniorek jen otázkou času.

"Chvíli potrvá, než se něčeho takového dočkáme, ale jsem si jistý, že liga tímhle směrem nakonec půjde," zamyslel se křídelník St. Louis Kyle Clifford.