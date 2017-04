Zachránce a rekordman. Plekanec odvrátil gólem v závěru prohru Montrealu

před 1 hodinou

Podívejte se na Plekancův vyrovnávací gól. | Video: YouTube

V základní části se mu příliš nedařilo, ovšem nyní o sobě dává vědět nejlepším možným způsobem. Tomáš Plekanec odvrátil další porážku Montrealu vyrovnáním těsně před třetí sirénou. Ve druhém utkání proti Rangers získal celkem dva body (1+1).

New York - Hokejový útočník Tomáš Plekanec poslal trefou v čase 59:42 zápas 1. kola play off NHL mezi Montrealem a New Yorkem Rangers do prodloužení, ve kterém rozhodl Alexander Radulov o výhře Canadiens 4:3 a srovnání série na 1:1. Kladenský odchovanec si připsal v utkání i asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Montreal v úvodním duelu nepřekonal brankáře Henrika Lundqvista, ve druhém zápase však vedl i s přispěním přihrávky Plekance už po první třetině 2:1. Prostřední část ale vyzněla pro Rangers, kteří dvěma góly otočili skóre a těsné vedení drželi až do závěrečné minuty základní hrací doby. V ní při hře bez gólmana usměrnil český útočník na hranici brankoviště přihrávku Radulova nad vyrážečku Lundqvista.

Podle statistiků nevyrovnal Montreal ve své klubové historii v utkání play off později. Jméno Plekanec nahradí zápis Jacqua Lemairea, který odvrátil v roce 1975 prohru týmu gólem 24 sekund před třetí sirénou. Obrat kanadského týmu dokonal v čase 78:34 Radulov, když se nejlépe zorientoval v závaru před brankou.

Obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh porazil Columbus 4:1 a v sérii vede už 2:0. Hlavním strůjcem úspěchu byl kapitán Sidney Crosby, který jeden gól vstřelil a další dva připravil. Ve výborné pozici je i St. Louis, když na ledě Minnesoty vyhrálo oba zápasy. V pátečním duelu rozhodl Jaden Schwartz o výhře 2:1 necelé tři minuty před koncem základní hrací doby.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Montreal - NY Rangers 4:3 v prodl. (2:1, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 5. Petry, 16. Byron (Plekanec), 60. Plekanec, 79. Radulov - 14. Grabner, 30. Nash, 35. Zuccarello. Střely na branku: 58:38. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Radulov (Montreal), 2. Lundqvist (NY Rangers), 3. Plekanec (Montreal). Stav série: 1:1.

Pittsburgh - Columbus 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 9. Crosby, 28. Guentzel, 43. Malkin, 60. Hörnqvist - 27. Saad. Střely na branku: 32:40. Diváci: 18.622. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Fleury, 3. Guentzel (všichni Pittsburgh). Stav série: 2:0.

Západní konference - 2. zápasy:

Minnesota - St. Louis 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 38. Parise - 24. Edmundson, 58. Schwartz. Střely na branku: 24:22. Diváci: 19.404. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz (St. Louis), 2. Parise (Minnesota), 3. Pietrangelo (St. Louis). Stav série: 0:2.

Edmonton - San Jose 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 21. Kassian, 51. McDavid. Střely na branku: 36:16. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kassian, 2. Talbot, 3. McDavid (všichni Edmonton). Stav série: 1:1.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články