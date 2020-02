Zacha slaví díky asistenci výhru i nový rekord. Frk se trefil podruhé v řadě

Útočník Pavel Zacha přihrál na vyrovnávací gól New Jersey, které doma zdolalo San Jose 2:1, a vytvořil si 26. bodem v sezoně NHL nové kariérní maximum. Na kontě má šest branek a 20 asistencí.

Martin Frk pomohl hokejistům Los Angeles gólem k vítězství 5:4 nad Floridou. Asistenci zaznamenal i Ondřej Palát, jenž s Tampou Bay podlehl ve Vegas 3:5. Alexandr Ovečkin vstřelil 699. gól, ale prohru Washingtonu s Montrealem 3:4 v prodloužení neodvrátil.

Zacha zaznamenal v obou předchozích ročnících shodně 25 bodů, loni si stanovil rekord i v počtu nastřílených branek (13). Brněnský rodák se v aktuální sezoně prosazuje spíše jako tvůrce hry a potvrdil to i proti San Jose. Zacha vyslal přihrávkou z obranného pásma na útočnou modrou čáru do úniku Jespera Bratta a ten forhendovou kličkou vyrovnal. "Skvělá nahrávka i zakončení," rozplýval se trenér New Jersey Alain Nasreddine.

O výhře rozhodl ve 43. minutě P. K. Subban skrytou střelou za pravým kruhem. Hrdinou duelu se ale stal gólman Devils Mackenzie Blackwood, neboť zneškodnil 36 střel. Při jeho posledních sedmi startech získal tým 13 ze 14 možných bodů.

Frk si v závěru druhé třetiny sjel před branku na přihrávku Gabriela Vilardiho od zadního mantinelu a dostal Los Angeles do vedení 4:3. Český útočník skóroval podruhé za sebou a má na kontě pět gólů z osmi zápasů, které v této sezoně v NHL odehrál. Florida, jež vedla 2:1 a 3:2, vyrovnala v úvodní minutě poslední třetiny a ve všech jejích brankách měl prsty Jonathan Huberdeau (1+3). Na druhé straně ale kontroval Ben Hutton a rozhodl o výhře Kings.

Gól Martina Frka:

Martin Frk puts home the Vilardi dish to push the Kings back into the lead!#GoKingsGo pic.twitter.com/aJvzx3wPHg — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 21, 2020

V centru pozornosti stál Vilardi, který korunoval premiéru v soutěži brankou už po deseti sekundách prvního střídání. "Tohle jsem já, a myslím si, že ani nikdo jiný, vůbec neočekával. Je to šílené. Nebyla to nejlepší střela, ale prošla a o to jde. Je to opravdu vzrušující," reagoval Vilardi, jedenáctka draftu 2017.

Dvacetiletý útočník zapůsobil svou vyzrálostí i na trenéra Los Angeles Todda McLellana. Kromě gólu ještě připravil trefu pro Frka a vyhrál 13 ze 16 vhazování. "Když hráči začínají kariéru, většinou po ledě létají bez nějakého rozmyslu. Gabe ale ve všech střídáních věděl, co dělá, a odvedl úžasnou práci," podotkl kouč.

Palát vyhozením puku o mantinel z obranného pásma založil rychlý protiútok, z něhož otevřel skóre Kevin Shattenkirk. Tampa Bay ztratila zápas na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy od stavu 2:2 třikrát inkasovala. Nevyšel jí zejména nástup do závěrečné části, v první minutě totiž hráči Vegas vstřelili dvě branky.

V dresu vítězů ozdobil premiéru po výměně z Los Angeles obránce Alec Martinez, který vstřelil druhý gól v sezoně a navrch přidal i asistenci. Hokejistům Tampy Bay, kteří do utkání vstupovali se sérií jedenácti výher, nepomohly ani dva góly Stevena Stamkose.

Ovečkin, který v předchozích pěti zápasech neskóroval, otevřel skóre po vyhraném vhazování. Ruský kanonýr si připsal 41. branku v sezoně a ztrácí v tabulce střelců dva góly na Davida Pastrňáka s Austonem Matthewsem. Ten přispěl přihrávkou k výhře Toronta 4:0 nad Pittsburghem.

Washington dvakrát vedl, ale na přelomu druhé a třetí třetiny Montreal dvěma góly otočil na 3:2. Capitals si vynutili brankou Toma Wilsona při hře bez brankáře prodloužení, které rozhodl druhou trefou v zápase obránce Ben Chiarot. I přes prohru si čeští beci Michal Kempný a Radko Gudas připsali kladný bod.

Čtyři body si ve čtvrtek připsal Mark Scheifele, který řídil třetím hattrickem v kariéře a přihrávkou výhru Winnipegu 5:1 na ledě Ottawy. Úspěšný střelec otočil v závěru první třetiny ve dvou přesilových hrách skóre a v závěru zpečetil vítězství Jets.

Columbus podlehl Philadelphii podruhé ve třech dnech, tentokrát doma 3:4 v prodloužení, a připsal si sedmou prohru v řadě. Blue Jackets zápas dobře rozehráli, v desáté minutě vedli 2:0 i díky krásné brance Nicka Foligna se zakončením s hokejkou mezi nohama. Flyers, kteří prohrávali ještě v 35. minutě 1:3, ale zápas otočili a rozhodl Kevin Hayes v čase 63:51.

Situace v tabulce Východní konference slibuje dramatický boj o účast v play off. Pátou Philadelphii dělí jen pět bodů od desáté Floridy. Columbus prožívá nejhorší sérii proher od října 2015, kdy sezonu odstartoval osmi porážkami, přesto se drží na postupové šesté příčce.

St. Louis porazil Arizonu 1:0 a jeho gólman Jordan Binnington si připsal nulu ve druhém utkání za sebou. Obhájce Stanleyova poháru dominoval, soupeře přestřílel 46:14, ale na brankáře Anttiho Raantu vyzrál až v 52. minutě Ryan O'Reilly.

Výsledky NHL:

New Jersey - San Jose 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 37. Bratt (Zacha), 43. P.K. Subban - 8. Heed. Střely na branku: 25:37. Diváci: 13.941. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. P.K. Subban, 3. N. Gusev (všichni New Jersey).

Toronto - Pittsburgh 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 28. Muzzin, 31. W. Nylander, 34. Kapanen, 44. Hyman. Střely na branku: 30:24. Diváci: 19.386. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Muzzin, 3. Tavares (všichni Toronto).

Washington - Montreal 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 8. Ovečkin, 38. Eller, 60. T. Wilson - 41. a 61. Chiarot, 18. S. Weber, 39. Gallagher. Střely na branku: 32:32. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Chiarot (Montreal), 2. T. Wilson (Washington), 3. S. Weber (Montreal).

Columbus - Philadelphia 3:4 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 1. Bjorkstrand, 10. N. Foligno, 24. Matteau - 10. Konecny, 35. Aube-Kubel, 36. Giroux, 64. K. Hayes. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.365. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes (Philadelphia), 2. N. Foligno (Columbus), 3. Konecny (Philadelphia).

Ottawa - Winnipeg 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 12. N. Paul - 17., 18. a 59. Scheifele, 25. Connor, 26. Ehlers. Střely na branku: 30:34. Diváci: 11.183. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor, 3. Laine (všichni Winnipeg).

St. Louis - Arizona 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 52. R. O'Reilly. Střely na branku: 46:14. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly (St. Louis), 2. Raanta (Arizona), 3. Parayko (St. Louis).

Vegas - Tampa Bay 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky: 19. Martinez, 27. Stastny, 37. Mark Stone, 41. Reaves, 41. Pacioretty - 36. a 58. Stamkos, 8. Shattenkirk (Palát). Střely na branku: 33:27. Diváci: 18.376. Hvězdy zápasu: 1. Martinez, 2. Mark Stone, 3. Pacioretty (všichni Vegas).

Los Angeles - Florida 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Branky: 2. Vilardi, 16. Doughty, 31. Moore, 39. Frk, 53. B. Hutton - 8. a 9. Barkov, 24. Huberdeau, 41. Hoffman. Střely na branku: 40:29. Diváci: 16.911. Hvězdy zápasu: 1. Vilardi (Los Angeles), 2. Huberdeau (Florida), 3. Doughty (Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 61 38 12 11 201:147 88 2. Tampa Bay 61 40 5 16 218:164 85 3. Toronto 62 32 8 22 217:204 72 4. Florida 61 32 6 23 214:207 70 5. Montreal 63 28 8 27 191:195 64 6. Buffalo 60 27 8 25 175:190 62 7. Ottawa 61 21 11 29 164:209 53 8. Detroit 62 15 4 43 127:232 34

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 59 37 6 16 196:158 80 2. Washington 60 37 6 17 211:184 80 3. Philadelphia 61 34 7 20 202:181 75 4. Columbus 62 30 13 19 159:159 73 5. Carolina 59 34 4 21 193:164 72 6. NY Islanders 59 33 6 20 168:162 72 7. NY Rangers 59 31 4 24 195:184 66 8. New Jersey 60 23 10 27 164:208 56

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 61 34 10 17 191:172 78 2. Dallas 60 35 6 19 164:153 76 3. Colorado 59 34 7 18 209:165 75 4. Winnipeg 62 32 5 25 190:185 69 5. Nashville 59 29 7 23 190:191 65 6. Minnesota 59 28 7 24 180:190 63 7. Chicago 60 26 8 26 179:194 60

Pacifická divize: