Palát s Vránou natáhli bodovou sérii na pět zápasů, Zacha se trefil do sítě Islanders

Hokejistům New Jersey nestačil gól Pavla Zachy a podlehli doma v sobotním utkání NHL New Yorku Islanders 2:3.

Dvě přihrávky Jakuba Voráčka neodvrátily prohru Philadelpie 4:5 s Washingtonem. Za vítěze si asistenci připsal Jakub Vrána, který bodoval popáté v řadě (3+3). Stejně dlouhou sérii má i Ondřej Palát, jenž si upevnil pozici nejproduktivnějšího českého hráče v NHL (11+15) a dvěma přihrávkami se podílel na výhře Tampy Bay 6:3 nad Nashvillem.

Dominik Kubalík s Davidem Kämpfem připravili jeden gól Chicaga, podlehli však na ledě Floridy 2:4. U rozdílové branky asistoval Radko Gudas, který zaznamenal v utkání i nejvíce hitů (6) ze všech. Vítěznou trefu vymyslel Tomáš Hertl při výhře San Jose 3:1 v Anaheimu. Odchovanec pražské Slavie bodoval od vyléčení koronaviru v obou zápasech (1+2). Asistence Radka Faksy pomohla Dallasu alespoň k bodu za prohru v Columbusu 3:4 v prodloužení.

Zacha otevřel skóre v sedmé minutě, když se prosadil střelou zpoza mezikruží přes obránce a potvrdil tím pozici nejproduktivnějšího hráče týmu (7+10). New Jersey se po vyrovnání opět ujalo vedení na začátku druhé třetiny, ale těsný stav neudrželo. Hrdinou zápasu se stal Kieffer Bellows, který ho svými prvními góly v sezoně otočil ve 42. a 46. minutě na 3:2. Islanders vyhráli poosmé za sebou.

Washington vedl 2:0 po první třetině a 5:2 ve 45. minutě. Pod první gól se podepsal Vrána, jehož střelu dorazil Daniel Sprong. Philadelphia po Voráčkových přihrávkách dala góly na 2:3 a 4:5. Obě akce byly podobné a po křížných pasech kladenského odchovance z pravé strany do levého kruhu skórovali Nolan Patrick a v 58. minutě i Claude Giroux.

Gólman Washingtonu Vítek Vaněček zůstal na střídačce a roli náhradního brankáře plnili v sobotu i Daniel Vladař z Bostonu a David Rittich z Calgary, které porazilo Montreal 3:1.

Zápasu Tampy Bay, která hrála poprvé v sezoně doma před fanoušky, předcházel slavnostní ceremoniál. Ke stropu haly vystoupal banner na počest loňského triumfu ve Stanley cupu. "Bylo to úžasné," řekl útočník Blake Coleman k atmosféře. "I když mohlo přijít jen 3800 lidí, připadalo mi to, jako by bylo skoro vyprodáno. Člověk cítil jejich energii a nadšení, že jsou zpátky. Nás to taky nadchlo. Zaplavila mě i velká vlna pocitů a vzpomínek na loňské play off, když šel banner nahoru," podotkl.

Lightning také nakoplo, že se ranního rozbruslení zúčastnil Nikita Kučerov, který podstoupil v prosinci operaci a odhaduje se, že do konce základní části bude mimo hru. "Je skvělé vidět, jaký pokrok udělal. Cítí se líp a líp. Je ale pořád daleko od toho, aby byl schopen věcí jako obvykle," upřesnil kouč Jon Cooper.

Jeho svěřenci položili základ výhry v úvodních 23 minutách, po nichž vedli 3:0. Třetí gól padl po Palátově přihrávce, kterou z hranice brankoviště pohodlně usměrnil Alex Killorn za záda Pekky Rinneho. Druhý bod si připsal český útočník u gólu na 6:3 při power play soupeře. Rodák z Frýdku-Místku nasbíral v posledních pěti zápasech deset bodů (2+8).

Za Palátem je druhý v produktivitě českých hráčů David Pastrňák (12+10), jenž vyšel naprázdno stejně jako celý tým Bostonu při prohře 0:4 s New York Rangers. Jakub Zbořil byl u tří inkasovaných gólů. "Každý zápas nemůže být perfektní, ale vždy musí mít vaše hra nasazení. To jsem postrádal, a to je největší zklamání," řekl kouč Bruins Bruce Cassidy, jehož svěřenci vyslali jen 18 střel a drží poslední postupovou příčku do play off ve Východní divizi o tři body před Philadelphií.

Za Rangers nastoupil poprvé od 20. února Artěmij Panarin, který se poté stáhl do ústraní po nařčení bývalého trenéra Čechova Andreje Nazarova, že zbil před deseti lety mladou ženu. Ruský útočník obvinění popírá.

Stejně bodů jako Pastrňák má v této sezoně i Kubalík (10+12), po jehož přihrávce zakončoval Brandon Hagel protiútok dva na jednoho do prázdné branky a dostal Chicago do vedení 1:0. Florida ale ve druhé třetině otočila třemi góly. U třetí trefy si připsal asistenci Gudas, když udržel puk v útočném pásmu a nahodil ho po mantinelu za branku.

Hertl vstřelil o den dříve vítězný gól při výhře 6:0 a v odvetě připravil ve 27. minutě gól za stavu 1:1. Český útočník objel branku a v pádu přihrál mezi kruhy Kevinu Labancovi, který dal druhou trefu San Jose.

Toronto před sobotním programem vedlo NHL, ale prohrálo s Winnipegem 2:5 a bodově se na něj dotáhly týmy Tampy Bay, Floridy i Islanders. Na opačném pólu tabulky je Buffalo, které doma podlehlo Pittsburghu 0:3 a připsalo si už desátou prohru za sebou.

NHL:

Boston - NY Rangers 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 4. K. Miller, 26. Kreider, 49. R. Strome, 57. Bučněvič. Střely na branku: 18:33. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Kreider, 3. Kinkaid (všichni NY Rangers).

Buffalo - Pittsburgh 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 37. Guentzel, 60. Crosby, 60. Jankowski. Střely na branku: 20:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. DeSmith (oba Pittsburgh), 3. Hutton (Buffalo).

Columbus - Dallas 4:3 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 10. Domi, 37. Atkinson, 38. N. Foligno, 65. Werenski - 17. Cogliano (Faksa), 28. Sekera, 46. Gurjanov. Střely na branku: 26:30. Diváci: 4160. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Werenski, 3. Atkinson (všichni Columbus).

New Jersey - NY Islanders 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Branky: 7. Zacha, 22. Kuokkanen - 42. a 46. Bellows, 18. Wahlstrom. Střely na branku: 28:29. Diváci: 1800. Hvězdy zápasu: 1. Bellows, 2. Eberle (oba NY Islanders), 3. Kuokkanen (New Jersey).

Philadelphia - Washington 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Branky: 23. J. van Riemsdyk, 26. Patrick (Voráček), 54. Gostisbehere, 58. Giroux (Voráček) - 5. Sprong (Vrána), 14. Hagelin, 24. Jensen, 34. Ovečkin, 45. Dowd. Střely na branku: 32:23. Diváci: 3083. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Dowd (oba Washington), 3. J. van Riemsdyk (Philadelphia).

Tampa Bay - Nashville 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Branky: 7. T. Johnson, 19. M. Joseph, 23. Killorn (Palát), 39. B. Point, 51. Coleman, 59. Cirelli (Palát) - 33. Trenin, 44. Carrier, 46. Haula. Střely na branku: 28:31. Diváci: 3800. Hvězdy zápasu: 1. Černák, 2. T. Johnson, 3. Coleman (všichni Tampa Bay).

Florida - Chicago 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky: 28. a 51. Barkov, 31. Verhaeghe, 33. Vatrano (Gudas) - 21. Hagel (Kubalík, Kämpf), 59. Boqvist. Střely na branku: 35:32. Diváci: 4721. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Duclair, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Toronto - Winnipeg 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Branky: 26. Muzzin, 28. W. Nylander - 22. Appleton, 37. Stastny, 48. Lowry, 55. Ehlers, 57. Scheifele. Střely na branku: 22:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Lowry, 2. Appleton, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).

Calgary - Montreal 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky: 6. a 14. Monahan, 28. Backlund - 35. Petry. Střely na branku: 36:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. M. Tkachuk, 3. Dube (všichni Calgary).

St. Louis - Vegas 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Branky: 45. Blais - 42. a 53. Mark Stone, 5. Theodore, 48. Pacioretty, 60. Tuch. Střely na branku: 35:26. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Mark Stone, 3. Pacioretty (všichni Vegas).

Vancouver - Edmonton 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 33. Horvat, 50. T. Myers - 37. Draisaitl. Střely na branku: 28:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Demko (Vancouver), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. T. Myers (Vancouver).

Anaheim - San Jose 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 26. M. Jones - 7. E. Kane, 27. Labanc (Hertl), 43. Gambrell. Střely na branku: 27:33. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Couture (oba San Jose), 3. M. Jones (Anaheim).