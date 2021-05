Zacha se opět trefil a slavil výhru. Nečasův gól naopak na vítězství nestačil

Český hokejový útočník Pavel Zacha pomohl New Jersey gólem k výhře 2:1 nad New York Islanders.

Pavel Zacha (vlevo) slaví gól, kterým pomohl New Jersey k vítězství nad Islanders | Foto: Reuters

Ve čtvrtečním programu NHL skóroval také Martin Nečas, jehož Carolina podlehla Chicagu 1:2 v prodloužení. Petr Mrázek v brance Hurricanes kryl 25 střel. Asistenci u vítězné branky Blackhawks si připsal Dominik Kubalík. V duelu Bostonu proti newyorským Rangers Češi nahrávali. David Krejčí připravil dva góly, jeho jmenovec Pastrňák jeden.

Nečas v desáté minutě v oslabení ujel bekům Chicaga, bekhendovým blafákem překonal Collina Deliu a otevřel skóre. Český útočník se prosadil potřetí za sebou a vstřelil 14. gól v sezoně. Chicago střelecky mlčelo až do 57. minuty, kdy Mrázek nestačil na teč Rileyho Stillmana. Prodloužení rozhodla akce Kubalíka s Alexem DeBrincatem. Český útočník na modré čáře přenechal kotouč americkému střelci a ten ranou přes bránícího Vincenta Trochecka Mrázka překonal.

Český brankář nastoupil podruhé za sebou a držel Carolinu ve hře o vítězství. "Předvedl spoustu skvělých zákroků, ale my jsme mu dneska moc nepomohli. V útočném pásmu jsme měli několik dobrých šancí, které jsme nedokázali využít. To musíme před play off zlepšit," řekl Nečas.

Carolina bodovala potřinácté za sebou a drží se v čele celé NHL. "Abych byl upřímný, jsem rád, že jsme před play off dostali facku. Takhle ve vyřazovací části hrát nemůžeme," komentoval výkon trenér Hurricanes Rod Brind'Amour.

Zacha svou šestnáctou brankou v sezoně nasměroval New Jersey k výhře nad Islanders. Brněnský rodák se prosadil v 15. minutě střelou z předbrankového prostoru a poslal Devils do vedení 1:0. Islanders zásluhou Anthonyho Beauvilliera v úvodu druhé části srovnali, výhru New Jersey ale v 36. minutě vystřelil Michael McLoad.

Útočníci Islanders Kyle Palmieri a Travis Zajac nastoupili poprvé po dubnové výměně proti svému bývalému týmu. Zkušení forvardi se v dresu Islanders zatím trápí, Zajac ve dvanácti zápasech získal dva body (1+1), Palmieri v patnácti duelech tři (1+2).

"Stále hledám způsob, jak zapadnout do herního systému a přispět týmu. Myslím, že byly zápasy, kdy se mi docela dařilo, ale po dnešku je těžké to hodnotit. Zatím se mi nedaří tak, jak bych chtěl, ale stále se soustředím na to, abych se zlepšil a byl platným členem kádru," uvedl Palmieri.

Boston potvrdil dobrou formu z posledních zápasů a porazil NY Rangers 4:0. Na třech gólech se podíleli čeští útočníci Krejčí s Pastrňákem. Jako první bodoval Pastrňák, který společně s Bradem Marchandem připravil přesilovkový gól pro Charlieho McAvoye. Třiadvacetiletý americký obránce trefil horní roh branky Igora Šesťjorkina a zvýšil vedení Bruins na 2:0.

Krejčí své dvě asistence rozložil mezi druhou a třetí třetinu. V 36. minutě našel český centr rozjetého Jakea DeBruska, jenž v samostatném úniku nezaváhal, a v úvodu třetího dějství se po jeho přihrávce se štěstím prosadil Brandon Carlo. Nástřel amerického útočníka z nulového úhlu si Šesťjorkin srazil bruslí do vlastní branky.

Bruins vyhráli pátý z posledních šesti duelů a na třetím místě Východní divize navýšili náskok na čtvrté Islanders. "Snažíme se připravit na play off. Rangers jsou dobrý tým plný talentů, ale my se dnes soustředili hlavně na sebe a naši hru," hodnotil kapitán Bostonu Patrice Bergeron.

Connor McDavid si proti Vancouveru připsal tři asistence a v posledních třech zápasech získal devět kanadských bodů. Lídr produktivity útočí i ve zkrácené sezoně na překonání stobodové hranice. Čtyři zápasy před koncem základní části mu chybí už jen čtyři zápisy. Edmonton hlavně kvůli nepovedené první třetině podlehl Vancouveru 3:6.

Nejlepší střelec soutěže Auston Matthews pomohl Torontu jednou brankou k vítězství 5:2 nad Montrealem a připsali si 40. gól v sezoně. Canadiens zaváhali podruhé za sebou a na čtvrtém místě Severní divize stále nedokázali stvrdit postup do play off.

V souboji prvního a posledního týmu Východní divize přestřílel Pittsburgh Buffalo 8:4 a upevnil si vedení. Druhý Washington ztrácí na Penguins dva body, ale má dva zápasy k dobru.

Výsledky NHL:

Carolina - Chicago 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 10. Nečas - 57. Stillman, 63. DeBrincat (D. Kubalík). Střely na branku: 37:27. Mrázek odchytal za Carolinu 62:02 minut, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Delia, 2. DeBrincat (oba Chicago), 3. Mrázek (Carolina).

Boston - NY Rangers 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 8. Bergeron, 19. McAvoy (Pastrňák), 35. DeBrusk (Krejčí), 42. Carlo (Krejčí). Střely na branku: 34:15. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Krejčí, 3. Swayman (všichni Boston).

Edmonton - Vancouver 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

Branky: 17. a 53. Draisaitl, 19. Puljujärvi - 1. Höglander, 5. Rathbone, 7. Hamonic, 13. Hawryluk, 30. Graovac, 56. Boeser. Střely na branku: 42:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hamonic (Vancouver), 2. McDavid (Edmonton), 3. Boeser (Vancouver).

Pittsburgh - Buffalo 8:4 (2:1, 3:2, 3:1)

Branky: 10. 12., 25. a 44. J. Carter, 27. Dumoulin, 28. McCann, 47. Crosby, 54. Kapanen - 3. a 26. Caggiula, 24. Tage Thompson, 50. Skinner. Střely na branku: 34:23. Diváci: 4672 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. J. Carter, 2. Kapanen, 3. F. Gaudreau (všichni Pittsburgh).

Toronto - Montreal 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Branky: 1. Galchenyuk, 4. Tavares, 11. Engvall, 18. Marner, 56. Matthews - 34. Caufield, 44. Lehkonen. Střely na branku: 35:21. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Matthews, 3. Marner (všichni Toronto).

NY Islanders - New Jersey 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 26. Beauvillier - 15. Zacha, 36. M. McLeod. Střely na branku: 33:25. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. M. McLeod, 2. Zacha (oba New Jersey), 3. Beauvillier (NY Islanders).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. x-Carolina 54 36 8 10 178:128 80 2. x-Tampa Bay 53 36 3 14 178:133 75 3. x-Florida 54 35 5 14 180:152 75 4. Nashville 54 29 2 23 148:153 60 5. Dallas 53 21 14 18 146:144 56 6. Chicago 54 23 6 25 153:179 52 7. Columbus 54 17 12 25 130:178 46 8. Detroit 54 18 9 27 118:164 45

Severní divize:

1. x-Toronto 53 34 6 13 179:138 74 2. x-Edmonton 52 32 2 18 170:141 66 3. x-Winnipeg 52 28 3 21 158:145 59 4. Montreal 53 24 9 20 151:157 57 5. Calgary 51 22 3 26 132:148 47 6. Ottawa 53 21 5 27 148:179 47 7. Vancouver 48 20 3 25 129:159 43

Východní divize:

1. x-Pittsburgh 55 36 3 16 195:156 75 2. x-Washington 53 34 5 14 185:157 73 3. x-Boston 53 32 7 14 160:127 71 4. x-NY Islanders 54 31 6 17 149:124 68 5. NY Rangers 55 26 6 23 172:153 58 6. Philadelphia 53 23 7 23 154:195 53 7. New Jersey 54 19 7 28 142:185 45 8. Buffalo 55 15 7 33 138:198 37

Západní divize:

1. x-Vegas 52 37 2 13 176:118 76 2. x-Colorado 51 34 4 13 178:127 72 3. x-Minnesota 52 33 5 14 170:143 71 4. St. Louis 51 24 8 19 152:158 56 5. Arizona 54 22 6 26 143:170 50 6. Los Angeles 51 21 6 24 137:151 48 7. San Jose 53 21 6 26 145:183 48 8. Anaheim 54 17 7 30 120:171 41

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.