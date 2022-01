Zacha protrhl střelecký půst, Pastrňák přispěl k výhře Bostonu nad Winnipegem

Český hokejový útočník Pavel Zacha gólem a nahrávkou pomohl New Jersey k výhře 7:4 nad Carolinou. V dresu poražených Hurricanes jednou asistoval Martin Nečas. V sobotním programu NHL bodoval také David Pastrňák, jenž vstřelil vítěznou branku Bostonu při výhře 3:2 nad Winnipegem.

Ve třech duelech se představili čeští brankáři a hned dva z nich pomohli svým týmům k zisku plného počtu bodů. Petr Mrázek sedmadvaceti zásahy dovedl Toronto k vítězství 3:1 na ledě NY Islanders a Vítek Vaněček kryl dvacet pokusů při výhře Washingtonu nad Ottawou 3:2 v prodloužení. Nedařilo se Karlu Vejmelkovi, jenž po šesti inkasovaných brankách z dvaceti střel v úvodu třetí části střídal, jeho Arizona nakonec podlehla NY Rangers 3:7.

Carolina do utkání proti New Jersey vstoupila lépe a po šesti minutách vedla 2:0. Devils, i díky Zachovým dvěma bodům, dokázali stav utkání otočit a došli si pro výhru 7:4. Český útočník protrhl svou pětizápasovou sérii bez bodu ve 32. minutě, kdy rozjel akci na jejímž konci byl Andreas Johnsson. Sedmadvacetiletý Švéd vstřelil gól na 4:3 a poprvé v zápase poslal domácí do vedení.

V 54. minutě přidal Zacha k asistenci také gól. Český útočník dorazil do odkryté branky střelu Dawsona Mercera a ukončil deset zápasů trvající čekání na gól. I přes dlouhý půst je brněnský rodák s deseti brankami čtvrtým nejlepším českým střelcem v soutěži.

Druhým nejlepším kanonýrem mezi českými hokejisty je Pastrňák, jenž proti Winnipegu vstřelil svou 19. branku v ročníku a rozhodl o výhře Bruins 3:2. Český útočník se prosadil podruhé za sebou a za svůj výkon byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

NHL:

Colorado - Montreal 3:2 po prodl., Nashville - Detroit 4:1, Washington - Ottawa 3:2 po prodl., Buffalo - Philadelphia 6:3, NY Islanders - Toronto 1:3, New Jersey - Carolina 7:4, NY Rangers - Arizona 7:3, Boston - Winnipeg 3:2, Minnesota - Chicago 4:3 po prodl., San Jose - Tampa Bay 1:7, Edmonton - Calgary 5:3.