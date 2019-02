Zacha překonal krajana Mrázka, slyšel chválu a vylepšuje osobní rekord

před 53 minutami

Útočník Pavel Zacha překonal v nedělním utkání NHL krajana Petra Mrázka a desátým gólem v sezoně pomohl New Jersey k výhře 3:2 nad Carolinou. Český brankář, který v minulém zápase vychytal čisté konto, pustil tři góly z 21 střel.

Zacha otevřel skóre ve 12. minutě v přesilové hře. Prosadil se z pravého kruhu střelou bez přípravy nad lapačku Mrázka. "Krásné zakončení," řekl Nico Hischier, který si připsal asistenci u všech tří gólů New Jersey.

Podívejte se na gól Pavla Zachy:

RYAN MURPHY AND PAVEL ZACHA TEAM UP TO GIVE NEW JERSEY THE EARLY LEAD!#NJDevils pic.twitter.com/ZWcc25FYjE — Hockey Daily (@HockeyDaily365) February 10, 2019

Ačkoliv Zacha neskóroval v úvodních dvanácti zápasech tohoto ročníku, teď už vylepšuje osobní rekord v počtu vstřelených branek za sezonu.

Další dva góly inkasoval Mrázek z hole Marcuse Johanssona, který zvyšoval na 2:0 a 3:1. Švédský útočník nejdříve uspěl z dorážky a v 56. minutě z rychlého protiútoku. Carolina už jen snížila při hře bez gólmana.

"Nelíbilo se mi, jak jsme začali a že jsme po první třetině prohrávali 0:2. Potom jsme hráli velmi dobře, ale týmy jsou v soutěži tak vyrovnané, že si nemůžete dovolit jednu špatnou třetinu," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Carolina je ve Východní konferenci na prvním nepostupovém místě do play off o bod za Pittsburghem a propásla možnost protlačit se mezi elitní osmičku. "Měli jsme vyhrát, potřebovali jsme to. Příště musíme hrát od první minuty," podotkl kouč.

Boston udolal Colorado 2:1 v prodloužení i bez příspěvku Davida Pastrňáka, který vyšel bodově naprázdno poprvé od 17. ledna. Nejproduktivnější český hráč si připsal během úspěšné série čtyři góly a sedm asistencí v sedmi zápasech. Utkání v Bostonu rozhodl Brad Marchand.

V sestavě Tampy Bay chyběl kvůli zranění v horní části těla Ondřej Palát. Lídr soutěže i bez českého útočníka ale zvítězil na ledě Floridy 5:2. Výhru režíroval nejproduktivnější hráč soutěže Nikita Kučerov, který skóroval po měsíci a celkově si v zápase připsal tři body (2+1). V brance domácích nastoupil od třetí třetiny za stavu 2:3 Roberto Luongo a zaznamenal 1030. start v soutěži, čímž se v historické tabulce osamostatnil na druhé příčce od Patricka Roye.

Aktuálně nejdelší sérii výher v NHL drží Chicago, které porazilo Detroit 5:2 a uspělo posedmé v řadě. Na vítězství se podílel dvěma góly a přihrávkou Dominik Kahun, německý útočník českého původu.

St. Louis má také formu a vítěznou šňůru natáhlo v Nashvillu na šest zápasů po výsledku 5:4 v prodloužení. Utkání rozhodl Vladimir Tarasenko, který v čase 60:16 zkompletoval hattrick.

Ve velkém stylu oslavil 23. narozeniny Alexandar Georgijev, který zneškodnil 55 střel a dovedl New York Rangers k výhře 4:1 nad Torontem. V klubové historii si připsal více zásahů v utkání základní části jen Mike Richter v roce 1991, když chytil 59 střel.

"Jsou to mimořádné narozeniny. S nulou by to bylo ještě hezčí, ale to bych chtěl už moc. Jsem šťastný, co se stalo a jak zápas skončil. Vděčím za to spoluhráčům, kteří přede mnou dřeli," prohlásil Georgijev.

Překonal ho jen Kasperi Kapanen, když vyrovnal v 11. minutě na 1:1. Rangers ještě v úvodní třetině strhli vedení na svou stranu a výhru stvrdili dvěma zásahy v závěrečných devíti minutách.

Výsledky NHL:

Nashville - St. Louis 4:5 v prodl. (0:0, 1:3, 3:1 - 0:1)

Branky: 26. a 47. Arvidsson, 43. Josi, 53. F. Forsberg - 25., 48. a 61. Tarasenko, 23. Pietrangelo, 26. Bozak. Střely na branku: 44:29. Diváci: 17.622. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko (St. Louis), 2. Arvidsson, 3. Johansen (oba Nashville).

Boston - Colorado 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 24. J. Moore, 65. Marchand - 20. MacKinnon. Střely na branku: 35:36. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. McAvoy (oba Boston), 3. MacKinnon (Colorado).

Buffalo - Winnipeg 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 33. Eichel - 24. Copp, 57. Wheeler, 60. Scheifele. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.966. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Wheeler, 3. Copp (všichni Winnipeg).

New Jersey - Carolina 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky: 20. a 56. Marcus Johansson, 12. Zacha - 28. D. Hamilton, 59. T. Teräväinen. Střely na branku: 21:35. Mrázek odchytal za Carolinu 56:15 minuty, inkasoval tři góly z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,71 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Kinkaid, 3. Marcus Johansson (všichni New Jersey).

NY Islanders - Minnesota 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 15. Beauvillier, 23. D. Toews - 21. Mikael Granlund. Střely na branku: 34:27. Diváci: 13.825. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier, 2. Filppula, 3. D. Toews (všichni NY Islanders)

Chicago - Detroit 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Branky: 12. a 48. Kahun, 19. D. Strome, 57. P. Kane, 58. J. Toews - 35. Ehn, 56. Nyquist. Střely na branku: 36:45. Diváci: 21.941. Hvězdy zápasu: 1. Kahun, 2. D. Strome, 3. Ward (všichni Chicago).

Florida - Tampa Bay 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Branky: 34. Vatrano, 39. Malgin - 5. a 60. Kučerov, 33. Stamkos, 38. Callahan, 45. B. Point. Střely na branku: 27:23. Diváci: 13.566. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Callahan (oba Tampa Bay), 3. Luongo (Florida).

NY Rangers - Toronto 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky: 1. Zibanejad, 15. Vesey, 52. McQuaid, 60. K. Hayes - 11. Kapanen. Střely na branku: 17.445. Hvězdy zápasu: 30:56." na správné: "Střely na branku: 30:56. Diváci: 17.445. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Zuccarello, 3. McQuaid (všichni NY Rangers).