Z Varů chce přes první kolo draftu rovnou do NHL. Už nejsem dítě, hlásí Kulich

Jiří Kulich z Karlových Varů má stejně jako obránce David Jiříček z Plzně šanci slyšet své jméno už v prvním dnu draftu NHL, jehož 1. kolo se uskuteční dnes v noci v Bell Centre v Montrealu.

Osmnáctiletý odchovanec Kadaně v uplynulé sezoně vyvolal velký zájem o svou osobu mezi kluby nejlepší ligy světa.

Naplno se prosadil do prvního týmu karlovarské Energie a na přelomu dubna a května zazářil na mistrovství světa osmnáctek v Německu. Stal se s devíti góly nejlepším střelcem, byl vyhlášen i nejužitečnějším hráčem turnaje a nechyběl v All Star týmu.

Velký okamžik své kariéry si Kulich užije s rodinou a svými zástupci z agentury Alvo Sports management. "Těším se strašně moc. Už když jsem byl malý, tak to byl sen. Jako pro každého hráče. Budu si to chtít strašně moc užít s rodiči a bráchou, protože je to jednou za život," řekl Kulich v rozhovoru s ČTK.

Po koronavirové pandemii se talentovaní hokejisté mohou draftu znovu zúčastnit osobně. V minulých dvou letech se konal virtuálně na dálku. "Je mi trošku líto kluků, kteří to minulé roky nezažili," prohlásil Kulich před ceremoniálem v kolébce hokeje. "Je to výjimečné místo. Já už jsem byl v Montrealu, když jsem byl menší. Je to zajímavé město."

Před draftem nemá Kulich žádný vysněný klub, do kterého by rád zamířil. "Musím říct, že je mi úplně jedno, kdo mě vezme. Hlavně abych byl přínosem pro ten tým a měli o mě fakt zájem," podotkl. Od 30. května do 4. června se zúčastnil v Buffalu speciální akce NHL Scouting Combine, kde měl pohovory se zástupci všech 32 týmů.

"Od pondělí do čtvrtka byly jen pohovory s týmy NHL. Musím přiznat, že jsem byl trošku nervózní, ale bylo to fakt super. I jsme se zasmáli. Se všemi týmy to bylo de facto stejné. Nikdo neprojevil nějaký větší nebo menší zájem. Pak se ve čtvrtek stihly testy na balanc. V pátek bylo VO2max kolo a v sobotu zbylé testy jako shyby, skoky, sprint, benč, výskok a nakonec wingate kolo," popsal náplň Kulich.

Mezi 96 účastníky byli spolu s útočníkem Matyášem Šapovalivem ze Saginawu jedinými Čechy. "Jsme velcí kamarádi už dva nebo tři roky, od té doby, co jsme spolu na reprezentaci. Takže bylo super, že jsme tam byli spolu na pokoji. Známe se, snažíme se jeden druhému pomoct. Myslím si, že jako já, tak i ostatní jsme si to strašně moc užili," doplnil Kulich.

Do extraligy Kulich nakoukl na osm zápasů už v sezoně 2020/21 a v té uplynulé už hrál pravidelně. V 52 zápasech včetně play off si připsal 15 bodů za devět branek a šest asistencí. "Už nejsem díky tomu takové dítě. Pomohlo mi to hlavně po mentální stránce, že byly zápasy rychle za sebou. Byl jsem s chlapama a i fyzicky jsem dost vyspěl. Strašně moc mi pomohli. Musím říct, že jsem ani nečekal, že mě kluci takhle mezi sebou vezmou a tak moc mi budou pomáhat. Bylo to super," prohlásil.

O tom, kde bude působit v další sezoně, bude mít jasněji až po draftu. "Kdyby to šlo čistě podle mého přání, tak by to bylo určitě hrát NHL příští sezonu. Ale nechci koukat nějak moc do budoucna. Zatím trénuju ve Varech a uvidíme po draftu," řekl Kulich.

V srpnu jej ještě čeká odložené mistrovství světa dvacítek v Edmontonu, které bylo na přelomu roku přerušeno kvůli koronaviru a nakonec zrušeno. "Na to se strašně těším, protože všechna mistrovství byla fakt výborná. Užil jsem si je všechna. Škoda, že se to v tom prosinci zrušilo, ale naštěstí dali náhradní termín teď, takže se zase těším na kluky a na tu srandu. Každý kemp v reprezentaci je krásná událost a je to čest. Mistrovství světa je úplná paráda," prohlásil Kulich.

Z posledních osmnáctek pro něj ale přes osobně úžasně vydařený šampionát převládá zklamání, že týmu unikla vysněná medaile. "Já na osobní výkony moc nekoukám, spíš jsem chtěl co nejvíc pomoct týmu a udělat s ním úspěch. Bohužel jsme byli čtvrtí, ale to už je minulost," doplnil Kulich.

Dovolené si v nabitém roce moc neužil. "Hned po skončení mistrovství světa osmnáctek jsem měl týden volno. Pak jsem se připojil k mým kondičním trenérům Kamilu Hajduškovi a Dominiku Kodrasovi a připravovali mě na ty Combine testy. Spíš jsem pak měl takové relaxování tam, jak jsme dělali čtyři dny jen pohovory. Po příletu jsem se připojil k áčku Karlových Varů a začal jsem trénovat. Moc volna nebylo, ale na druhou stranu jsem mladý a ani nějak to volno extra nevyužiju, pořád musím něco dělat," dodal Kulich.