Z příběhu mrazí. Ruský útočník NHL vysvětlil důvod změny čísla dresu

Hokejista Pittsburghu Andrej Kuzmenko si na počest otce, jehož minulý týden na Sibiři zabil medvěd, změnil číslo a bude nastupovat v NHL s dvaašedesátkou. Jeho otci bylo právě 62 let.
Navíc třicetiletý útočník po návratu do klubu prozradil, že jeho matka se narodila v roce 1962. Dosud nosil Kuzmenko v týmu Penguins dres s číslem 10.
V pátek se ruský hokejista poprvé po pohřbu uznávaného hokejového trenéra Alexandera Kuzmenka v Moskvě poprvé zapojil do tréninku Pittsburghu. Novinářům krátce popsal, jak jeho otec se šelmou bojoval. "Byl s přáteli na rybách a stál ve vodě. Zezadu se k němu přiblížil medvěd a zaútočil. Otec s ním bojoval hodinu a deset minut, pak ještě dva dny žil," řekl.
Pittsburgh bez Kuzmenka zahájil sezonu NHL ve středu drtivým vítězstvím 7:0 na ledě Philadelphie. Poprvé doma budou "Tučňáci" hrát dnes proti Montrealu. Ruský útočník v elitní lize hájil dříve i barvy Vancouveru, Calgary, Philadelphie a Los Angeles.
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