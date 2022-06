"The Great One" i dávno po skončení kariéry. Gretzkyho dres překonal aukční rekord

Za dres, v němž se Wayne Gretzky loučil v roce 1988 s týmem Edmonton Oilers, zaplatil v aukci neznámý sběratel přes 33 milionů korun.

SOLD FOR: $1,452,000 🗣️ WORLD RECORD PRICE LOT 400: 1988 Wayne Gretzky Edmonton Oilers Stanley Cup Clinching Game-Used Jersey (MeiGray Photo-Matched • Last Oilers Jersey • Conn Smythe Season) https://t.co/P0MwthsXz7 pic.twitter.com/5Ez3NdZ2Sq

Gretzky je dodnes mnohými fanoušky považován za nejlepšího hokejistu všech dob a řada jeho rekordů stále vévodí statistikám NHL. Teď se kanadská legenda zapsala i do dějin aukcí.

Částka 1,452 milionů USD (v přepočtu 33,7 milionů Kč) dolarů z licitace u společnosti Grey Flannel Auctions udělala z jeho dresu nejdražší hokejový sportovní úbor všech dob.

Rodák z Ontaria jej měl na sobě 26. května 1988, kdy Oilers ve čtvrtém zápase hladce ovládli finálovou sérii proti Bostonu Bruins. Edmonton tak získali svůj čtvrtý Stanley Cup během pěti let. O 75 dní později Gretzky, přezdívaný "The Great One", zamířil do týmu Los Angeles Kings.

Rukavice z téhož vítězného zápasu byl už dříve u Grey Flannel Auctions prodány za více než 200 tisíc dolarů a kolekce obsahující tričko, pytel na prádlo, čepici, ponožky a šortky byla u stejné aukční firmy vydražena za 4 570 USD.

V play off sezony 1987-88 kanadský útočník s typickým číslem 99 nasbíral 43 bodů za 12 gólů a 31 asistencí, čímž si podruhé v kariéře vysloužil Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů NHL.