"Výhra v loterii. Měl hrozné štěstí." Rozjetý Chytil zpražil Rusa nevídaným gólem

Jak poznamenali komentátoři přenosu, šokoval všechny přítomné. Centr newyorských Rangers Filip Chytil vstřelil v hokejové NHL gól hned z vhazování, což se mu nikdy předtím nepovedlo. Není divu. Tento počin je podobně vzácný jako góly brankářů.

V noci na čtvrtek Chytil opět prokázal životní formu. Za 15 a půl minuty na ledě Toronta čtyřikrát vystřelil a dal dvě branky. Přestože nakonec se spoluhráči bral jen bod za porážku 2:3 v prodloužení, na utkání jen tak nezapomene.

Zkraje druhé třetiny totiž skóroval hned z buly, což se v hokeji, kor na nejvyšší úrovni, stává zcela výjimečně.

"Poprvé po delší době jsme neměli dané, jak to při vhazování sehrajeme, takže mě v tu chvíli napadlo, že zkusím vystřelit," popisoval Chytil senzační branku s tím, že při rozhodování zohlednil i postavení soupeřova centra. "Nepamatuji si, že bych někdy dal takový gól. Hodněkrát už jsem to zkoušel, teď to konečně vyšlo," zářil.

Český centr nečekanou střelou nachytal ruského brankáře Ilju Samsonova, který poslední dobou přetlačuje Matta Murrayho v boji o post torontské jedničky.

"Takový gól, to je výhra v loterii. Měl hrozné štěstí. Nechci se na to soustředit," komentoval Chytilův úspěch Samsonov.

Třetím klíčovým mužem celé situace byl český centr David Kämpf, který proti Chytilovi stál na buly na straně Toronta.

Je kuriózní, že k bleskurychlému gólu vedl zrovna souboj těchto dvou. Kämpf je totiž specialistou na vhazování, v aktuální sezoně jich vyhrává přes 52 procent. Naopak Chytil v této disciplíně navzdory dobrému rozjezdu stále propadá, momentálně je na procentuální úspěšnosti 38,7, což je u centra mizerné číslo.

V probíraném zápase však Chytil uspěl v pěti z dvanácti pokusů a na své poměry předvedl lehce nadprůměrný výkon. Naopak Kämpf zůstal se zhruba třetinovou úspěšností daleko za očekáváním.

Chytila těšilo i to, že díky dvěma gólům se dostal už na 15 branek, čímž překonal své tři roky staré sezonní maximum. Pokud nezvolní, mohl by atakovat hranici 30 gólů.

V hokejovém světě je teď ale hlavně mužem, který skóroval z buly. Zařadil se tak k Adamu Oatesovi nebo Claudu Girouxovi, kteří raritním kouskem uhranuli v minulosti.

Vůbec nejslavnější branku přímo z vhazování má pak na svědomí Mario Lemieux, který se takto prosadil v sezoně 2002/03 proti Buffalu. Pomohl mu odraz od brusle Alexeje Žitnika, na který brankář Mika Noronen nestihl zareagovat.

Památný gól je to ale hlavně proto, že v něm hrála roli sázka. Lemieux se tehdy snažil o gól z buly už dlouhou dobu. Kvůli tomu si z něj začal utahovat pittsburghský komentátor Mark Madden.

"Dělal jsem si z toho srandu a Mariovi řekl, že je to jediná věc, kterou nedokáže," citoval Maddena v dávném textu deník Pittsburgh Post-Gazette. "Když se ohradil, řekl jsem mu: 'Vsadím se s tebou o 66 babek (podle čísla hráčova dresu, pozn. red.).' On na to: ''To je nějak málo. Co takhle 6600 dolarů?' Souhlasil jsem s tím, že pokud vážně dá gól z vhazování, pošlu tyhle peníze jeho charitě."

Proto když Lemieux zhruba po dvou letech od sázky takto skutečně skóroval, zvedl ruce a namířil je k novinářské tribuně s přítomným Maddenem, který právě prohrál sázku.

"Je těžké dát branku z buly. Mně to trvalo několik let, a to jsem to zkoušel hodně," líčil pak Lemieux. "Potřebujete šťastný odraz nebo dobrou střelu. Mně vyšel ten odraz, mého kamaráda to teď bude stát pár babek," smál se.

6600 dolarů (v dnešním kurzu asi 145 tisíc korun) putovalo do Lemieuxovy nadace, která doteď přispívá na výzkum rakoviny a pomáhá rodinám, které zákeřné onemocnění zasáhlo. Sám Lemieux, nyní vlastník hokejových Penguins, vyhrál během hráčské kariéry boj s Hodgkinovou nemocí, rakovinou mízních uzlin.