Vyhoďte ho, zní v zámoří. Tiskovka s Ovečkinem se zvrtla, do jedné země už Rus nesmí

Aktivní účastí ve volební kampani Putinovy strany si hokejista Alexandr Ovečkin zavařil mimo Rusko víc než kdy dřív. Po tiskové konferenci, kde svůj krok vysvětloval, čelil neobvyklé konfrontaci. Do toho někteří volají po jeho vyloučení z NHL.
Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se Ovečkin jakožto podporovatel válečného strůjce Vladimira Putina ocitl v úzkých. Reagoval obecným protiválečným vyjádřením, ale instagramový účet mu nadále zdobila profilová fotka s ruským prezidentem.
Balancoval ovšem poměrně úspěšně. A od té doby se politice víceméně vyhýbal.
V tomto týdnu ale přešlápl. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a dalšími osobnostmi se objevil ve volebním klipu Putinovy strany Jednotné Rusko, která už dekády dominuje tamní politice.
Bylo tedy jasné, že jakmile před blížící se sezonou NHL předstoupí před zámořské novináře, bude to muset vysvětlovat. A tak se stalo.
„Jsem Rus a podporuji svoji zemi,“ objasňoval Ovečkin vystoupení v kampani vládnoucí strany.
Válku tím prý nepodpořil. „Jsem pro mír a lásku. Doufám, že všichni chápou, že každý chce mír, a také doufám, že všechno bude v pořádku,“ prohlásil.
„Tak jo, pojďme k otázkám o hokeji,“ utnul pak kapitán washingtonských Capitals další rozebírání politiky.
Klid ale měl jen na chvíli. Po tiskové konferenci ho tvrdě konfrontoval Robert Klemko z americké stanice ESPN. Zde je přepis celého rozhovoru:
ESPN: Řekl jste týmu, že se do té kampaně zapojíte?
Ovečkin: Ne.
Překvapila vás vlna kritiky?
Jsem překvapený, ale teď už s tím nic nenaděláte. Jsem Rus. Až skončím s kariérou, budu tam žít. Stejně tak moje děti, má rodina. Víte, podporuji svou zemi. To je všechno.
Myslím, že důvodem, proč je vlna kritiky tentokrát silnější, je to, co Lavrov říká o zemích, které proti Rusku „pozvedají meč“. Podle odborníků to kopíruje narativ, který se Rusům předkládá, tedy že Ukrajina si za ruskou invazi může sama. To, že jste stál za ním, když to říkal, lidé vnímají jako schvalování války.
Já to neberu jako schvalování války. Myslím, že prostě vyjadřuji podporu tomu, co se děje v Rusku. Jinak chci mír a lásku pro všechny. Je jedno, kdo jste – jestli Američan, Rus, Ukrajinec. Mezi Ukrajinci mám spoustu kamarádů a doufám, že všechno bude dobré a že všechno brzy skončí.
Skončí to brzy, pokud Putin zastaví invazi.
No, já se v politice nepohybuji. Nemohu říct, kdo má pravdu a kdo ne.
V předvolebním klipu stojíte s asi třicítkou lidí, mimo jiné s Marijou Lvovovou-Bělovovou. Mezinárodní trestní soud na ni vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí.
Nevím, kdo to je.
Dobře. A dokážete pochopit, proč jeden z amerických kongresmanů (Joe Wilson, pozn. red.) říká, že by vám NHL neměla dovolit hrát, protože podporujete tento režim, zatímco USA utrácejí miliardy dolarů na pomoc v boji proti Rusku? Jaká je vaše reakce?
No, každý má svůj vlastní názor, že? Nejsem politik, jsem sportovec. A jak už jsem řekl, budu tam žít, až skončím s hokejem. Podporuju svoji zemi. Jsem prostě Rus.
Podporoval byste ji za každých okolností?
Budu tam žít, takže ano.
Takže pokud by byla zodpovědná za genocidu, podporoval byste takovou genocidu?
Genocidu? Co tím myslíte?
(Zástupce klubu pro styk s médii přeloží slovo do ruštiny.)
Ach. Tak to bych řekl, že doufám, že tak to nebude, že tak to nedopadne.
Následně Ovečkin a zástupce klubu pro styk s médii rozhovor ukončili.
Veřejná debata, kterou spustil volební klip Jednotného Ruska, ale neutichla, naopak. Začaly přibývat výzvy, aby NHL Ovečkina vyloučila.
„Ovečkin a další ruští hráči by měli být vyhozeni z NHL, pokud rozhodně a veřejně neodsoudí genocidní útočnou válku Moskvy proti Ukrajině,“ napsal na síti X třeba bývalý kanadský ministr pro imigraci, uprchlíky a občanství Chris Alexander.
Severoamerická liga k citlivé záležitosti zatím mlčí. Capitals svého kapitána v opatrných vyjádřeních brání, ale třeba generální manažer klubu Chris Patrick prohlásil, že kdyby jim o záměru natočit daný spot řekl, „tvrdě by pracovali na tom, aby této situaci zabránili“.
Nekompromisně reagovalo na klip Lotyšsko. Ovečkina, který v baltské zemi hrál například mistrovství světa 2006, zařadilo na seznam nežádoucích osob a na neurčito mu zakázalo vstup do země.
Jedenačtyřicetiletý Ovečkin, který už v předminulé sezoně překonal Waynea Gretzkého na čele historické tabulky střelců NHL, má před sebou dost možná poslední sezonu za mořem. Letos v létě podepsal jen roční smlouvu.
Po jejím vypršení by se mohl vrátit do Ruska, kde má i při nynější bouři prakticky bezmeznou podporu.
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