Vránu v NHL poslali do abstinenčního programu, po návratu se dočkal potlesku tribun

Hokejový útočník Jakub Vrána prožil emotivní návrat do NHL. Po nelehkém období, jímž si prošel koncem minulého roku, oblékl dres Detroitu v soutěžním utkání po více než čtyřech měsících. Navíc ve Washingtonu, kde před příchodem do týmu Red Wings takřka pět sezon působil.

Přestože v úterý nebodoval, měl Vrána během pozápasového rozhovoru pro klubový web důvod ke spokojenosti - Detroit zvítězil 3:1 a připsal si šestou výhru z posledních sedmi vystoupení.

Šestadvacetiletý pražský rodák Vrána koncem loňského roku podstoupil zhruba dvouměsíční asistenční program NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů, závislostí a dalších záležitostech. Do úterního utkání nastoupil ve třetí útočné formaci, v níž byli jeho spoluhráči Joe Veleno a Robby Fabbri. Odehrál 11 a půl minuty, dvakrát vypálil na branku a připsal si jeden plusový bod v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech.

"Bylo to dobré. Snažil jsem se držet jednoduchých věcí, udržet tempo a být neustále v pohybu. Jsem samozřejmě rád, že jsem zpátky a mohl jsem opět prožít ty pocity, co k tomu patří. Je skvělé, že jsme vyhráli, tím spíš, že to bylo právě tady," pousmál se Vrána s připomínkou svého bývalého působiště. "Myslím, že jsme jako tým odehráli velmi povedený zápas. A máme to, co jsme chtěli. Je to týmová výhra," dodal.

Trenér Derek Lalonde byl před zápasem na vážkách. Chtěl dát Vránovi šanci a najít pro něho místo v sestavě, zároveň ale vyjádřil obavy, jak se bude českému útočníkovi dařit držet nastavený systém. Podle kouče jde o něco, s čím má dlouhodobě trochu problémy. Po utkání byl však spokojený. "Jakub byl dobrý, vypracoval tam i pár šancí a dobře spolupracoval s ostatními i ve zbývajících dvou pásmech. Byl to z jeho strany skvělý krok správným směrem," pochvaloval si Lalonde.

Vrána mohl být s návratem spokojený, chyběl snad jen vstřelený gól. A vedle jiného ho muselo zahřát u srdce, jakého přijetí se dočkal v metropoli USA, kam přijel jako soupeř poprvé od výměny z dubna 2021. Capitals, jimž pomohl v roce 2018 k zisku dosud jediného Stanley Cupu, pro něho připravili vzpomínkové video. Při jeho promítání na kostce si mohl Vrána užít aplaus zaplněných tribun.

"Myslím, že Capitals odvedli skvělou práci. Bylo to od nich vážně moc hezké," ocenil Vrána. "Jak už jsem řekl - při návratu do téhle haly mi naskočila řada vzpomínek. Ale jakmile padl puk na led, už to bylo zase všechno o tom, abych odvedl svou práci. Jsem šťastný, že jsme vyhráli a odčinili tak minulou porážkou. Teď je čas se pohnout zase dál."

Co však bude dál ohledně jeho pozice v sestavě, je nyní nejisté. Sám ví, že po jednom startu v NHL nemusí automaticky následovat další. "Je samozřejmě úžasné, že mohu být zase zpátky a hrát. Jsem moc šťastný, že jsem zase s týmem. Od kluků jsem se dočkal velké podpory a já si jí moc vážím. Budu se dál snažit dělat co nejlépe svou práci, abych pomohl týmu, vše ostatní už je zase práce někoho jiného. Já se budu soustředit na tu svou," podotkl Vrána.

Při dobrém zdravotním stavu prvního týmu Red Wings musel kouč Lalonde ve Washingtonu rozhodnout, koho pošle na tribunu, aby tak udělal prostor Vránovi. Paradoxně odnesl celou situaci další z Čechů Filip Zadina, jenž se přitom teprve nedávno vrátil do sestavy po zranění a tříměsíční absenci a za šest startů si připsal tři body (1+2).

"Vyřadit ze sestavy Zadinu nebylo rozhodnutím, které bych zrovna miloval, protože hrál dobře. Bylo to jen o tom, abychom dali příležitost Vránovi, protože jsme chtěli vidět, jak je na tom. 'Z' zůstal navíc i proto, že teď momentálně nepatří do žádné ze speciálních formací. Nebylo to snadné rozhodnutí," připustil Lalonde.

A snadné to nebylo ani pro Zadinu. "To je ale něco, co nemohu kontrolovat. A já se snažím mít pod kontrolou věci, které kontrolovat mohu. Takové bylo rozhodnutí trenérů a patří to k hokeji. Pro Kubu to bylo něco velmi důležitého, je to můj kamarád a já mu samozřejmě přeju jen to nejlepší," prohlásil Zadina.

Vrána věří, že celý tým okusí po skončení základní části i jedinečnou atmosféru play off. "Takový je náš cíl. A právě na to se všichni soustředíme. Vždy chceme být co nejlépe připravení na každý další zápas. Nabrali jsme sebevědomí. Teď jsme vyhráli, ale už si zase budeme postupně nastavovat hlavy na další utkání, které nás čeká. Je to jen o tom, abychom dál dělali ty správné věci, které nás dostanou do play off," zdůraznil Vrána.