Vrána si vylepšil rekord, ani jeho dvě nahrávky ale Washingtonu na výhru nestačily

Hokejový útočník Jakub Vrána asistoval v pondělním utkání NHL u obou gólů Washingtonu na ledě Vegas, prohru 2:3 ale neodvrátil. Za domácí Golden Knights si připsal nahrávku Tomáš Nosek.

Washington v Las Vegas zaznamenal čtvrtou prohru z posledních pěti utkání. Capitals nezachytili úvod zápasu a po první třetině prohrávali 0:2.

Na úvodní gól ze čtvrté minuty nahrál Nosek. Sedmadvacetiletý pardubický odchovanec bodoval po jedenácti zápasech a připsal si jedenáctý bod v sezoně.

Ve druhé části Golden Knights zásluhou Maxe Paciorettyho zvýšili, hosté ale utkání ještě zdramatizovali. Ve třetí třetině se dvakrát v rozmezí dvou minut prosadil T. J. Oshie.

Na obě branky mu nahrál Vrána, který posunul svoji bilanci v sezoně na 49 bodů (23+26) a o dva body vylepšil osobní bodový rekord z minulého ročníku.

Capitals, kteří ještě nedávno vedli Východní konferenci, dál ztrácejí ze třetího místa na vedoucí Boston sedm bodů. "Nestaráme se o nikoho jiného, jen se snažíme bojovat celých šedesát minut. Teď se nám ale nedaří vyhrávat," uznal Oshie.

"Nezajímám se o to, jak jsme na tom v tabulce, za chvíli tu je play off, kam se chceme dostat. Ještě před startem vyřazovacích bojů se ale musíme dostat do herní pohody," doplnila opora Washingtonu.

Ruský útočník Alexandr Ovečkin se gólově neprosadil už v pátém utkání za sebou a meta 700 gólů v základní části NHL mu stále odolává, kapitán Capitals má na kontě 698 branek.

V této sezoně se čtyřiatřicetiletý Rus prosadil čtyřicetkrát a v tabulce střelců je třetí o dva góly za Davidem Pastrňákem z Bostonu a Austonem Matthewsem z Toronta.

Hráči Tampy Bay porazili v souboji nejlépe střílejících týmů ligy Colorado 4:3 v prodloužení, zvítězili už pojedenácté za sebou, čímž stanovili nový klubový rekord, a za nejlepším týmem ligy Bostonem zaostávají o jediný bod.

O výhře Lightning rozhodl ve čtvrté minutě nastavení Nikita Kučerov. Asistenci na první gól hostů si připsal Palát, který našel skvělou nahrávkou Alexe Killorna před odkrytou brankou.

Gólman Pavel Francouz se při zranění Philippa Grubauera po čtyřech zápasech představil v zahajovací sestavě Colorada, ale ani jeho 23 zásahů neodvrátilo třetí prohru Avalanche v řadě.

"Jejich nejlepší hráč se dostal do úniku a já ho nedokázal zastavit. Kučerov získal puk na obranné modré čáře, ujel Nathanovi (MacKinnonovi), šikovně mě rozhýbal a trefil se mezi nohy," popsal rozhodující moment utkání Francouz.

Čtyřiadvacetiletý útočník poražených MacKinnon si v utkání připsal dva body za gól a asistenci a s 82 body se v kanadském bodování dotáhl na druhého Pastrňáka. Nejproduktivnějším hráčem ligy je s 95 body Leon Draisaitl z Edmontonu.

Calgary bez gólmana Davida Ritticha, jenž po nepovedeném utkání s Chicagem zůstal na střídačce a kryl záda Camu Talbotovi, porazilo přes manko 1:3 po parádním obratu Anaheim 6:4. Prvním hattrickem v kariéře přispěl k výhře Flames třiadvacetiletý Kanaďan Andrew Mangiapane.

Flames rozhodli o vítězství, jímž utnuli sérii pěti domácích porážek, ve třetí třetině, kterou vyhráli 5:2. "Myslím si, že jsme hráli dobře i v prvních dvou třetinách. Výborně jsme napadali a ve třetí třetině jsme za to byli odměněni góly," pochválil hru Flames Mangiapane.

Ve zbývajících zápasech Arizona porazila New York Islanders těsně 2:1 a Florida zvítězila na ledě San Jose 5:3.

Toffoli se poprvé stěhuje

Hokejisty Vancouveru posílil Tyler Toffoli, za kterého Canucks poslali do Los Angeles jiného útočníka Tima Schallera, práva na Tylera Maddena a místo v draftu. Mistr světa z roku 2015 Toffoli se v NHL stěhuje poprvé.

Sedmadvacetiletý Toffoli zaznamenal v této sezoně 18 gólů a 16 asistencí, v posledních dvou duelech se trefil čtyřikrát. Celkem má na kontě 139 branek a 151 nahrávek v 515 zápasech, v roce 2014 slavil s Kings triumf v Stanley Cupu.

O dva roky starší Schaller odehrál v dresu Buffala, Bostonu a Vancouveru 274 zápasů, v nichž nasbíral 29 gólů a 28 asistencí. Dvacetiletý Madden na debut v NHL čeká, momentálně působí v týmu Northeastern University.

Hráčem týdne je Draisaitl

Německý hokejový útočník Leon Draisaitl, který s 95 body vévodí produktivitě NHL, byl zvolen hráčem týdne. V tradiční anketě skončil druhý ruský brankář Tampy Andrej Vasilevskij, třetí místo obsadil útočník Los Angeles Tyler Toffoli.

Čtyřiadvacetiletý Draisaitl si ve čtyřech zápasech připsal deset bodů za tři góly a sedm asistencí a pomohl Oilers do čela Pacifické divize. V kanadském bodování má před druhým Davidem Pastrňákem náskok 13 bodů.

Pětadvacetiletý Vasilevskij vychytal tři výhry ve třech zápasech, v nichž dohromady inkasoval pět gólů. S 32 vítězstvími vede průběžné hodnocení brankářů. O dva roky starší Toffoli dal ve dvou utkáních čtyři góly, proti Coloradu si připsal hattrick.

Výsledky NHL:

San Jose - Florida 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Branky: 12. Gambrell, 55. Labanc, 59. Meier - 5. Dadonov, 31. Hoffman, 51. Sceviour, 58. Stralman, 60. Trocheck. Střely na branku: 32:27. Diváci: 16.510. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad, 2. Sceviour (oba Florida), 3. Gambrell (San Jose).

Calgary - Anaheim 6:4 (0:0, 1:2, 5:2)

Branky: 27., 45. a 60. Mangiapane, 46. S. Bennett, 53. M. Tkachuk, 55. Monahan - 26. Henrique, 31. Silfverberg, 44. Deslauriers, 60. D. Shore. Střely na branku: 43:30. Diváci: 19.116. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. M. Tkachuk, 3. Backlund (všichni Calgary).

Colorado - Tampa Bay 3:4 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)

Branky: 5. Burakovsky, 39. MacKinnon, 53. Ničuškin - 25. Killorn (Palát), 26. C. Gaunce, 34. Stamkos, 64. Kučerov. Střely na branku: 27:27. Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval čtyři góly z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 85,19 procenta. Diváci: 18.107. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Stamkos (Tampa Bay).

Vegas - Washington 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Branky: 4. Holden (Nosek), 18. R. Smith, 35. Pacioretty - 49. a 51. Oshie (na obě Vrána). Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.399. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Holden (oba Vegas), 3. Oshie (Washington).

Arizona - NY Islanders 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 5. Keller, 44. Garland - 47. Beauvillier. Střely na branku: 32:26. Diváci: 13.956. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Garland, 3. Dvorak (všichni Arizona).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 60 37 12 11 199:146 86 2. Tampa Bay 60 40 5 15 215:159 85 3. Toronto 60 31 8 21 211:199 70 4. Florida 59 31 6 22 206:201 68 5. Montreal 61 27 8 26 184:188 62 6. Buffalo 59 27 8 24 171:183 62 7. Ottawa 59 20 11 28 156:200 51 8. Detroit 61 14 4 43 123:229 32

Metropolitní divize:

1. Washington 59 37 5 17 208:180 79 2. Pittsburgh 57 36 6 15 191:152 78 3. NY Islanders 58 33 6 19 167:159 72 4. Columbus 60 30 12 18 155:150 72 5. Philadelphia 59 32 7 20 193:177 71 6. Carolina 58 33 4 21 189:163 70 7. NY Rangers 58 30 4 24 189:181 64 8. New Jersey 58 22 10 26 162:204 54

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 59 32 10 17 187:172 74 2. Dallas 59 34 6 19 161:151 74 3. Colorado 58 33 7 18 206:164 73 4. Nashville 58 29 7 22 189:187 65 5. Winnipeg 60 30 5 25 179:181 65 6. Minnesota 58 27 7 24 176:187 61 7. Chicago 59 26 8 25 176:188 60

Pacifická divize: