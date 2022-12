Vrána jde do akce. Útočník po tajemných problémech a léčení nastoupí za farmu

Český hokejový útočník Jakub Vrána se po absolvování asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA před návratem do sestavy Detroitu rozehraje na farmě v Grand Rapids v nižší soutěži AHL.

Šestadvacetiletý pražský rodák, který se už v polovině prosince vrátil do tréninku s Red Wings, zamířil do týmu Griffins na tři zápasy.

Vrána by měl nastoupit ve středu na ledě Rockfordu, o dva dny později v Milwaukee a na Silvestra se stejným soupeřem doma.

Pokud půjde všechno podle plánu, mohl by se pak vrátit do týmu Red Wings ve středu 4. ledna v domácím duelu s New Jersey.

Právě proti Devils nastoupil naposledy v polovině října, kdy se na výhře 5:2 v Prudential Center v Newarku podílel gólem a asistencí.

Asistenční program pomáhá hráčům i jejich rodinám v případě psychických problémů, závislostí a dalších záležitostech.

V minulosti ho využil například hvězdný brankář Montrealu Carey Price. Konkrétní důvody, proč podstoupil program Vrána, zveřejněny nebyly.

Během léčení byl až do odvolání mimo soupisku Red Wings, Detroit ho však stále platí. Třináctý hráč draftu z roku 2014 s vedením Red Wings podepsal loni v srpnu tříletou smlouvu s příjmem 5,25 milionu dolarů za sezonu.

Vrána neupřesnil, proč do programu vstoupil. "V životě jsou důležitější věci než hokej a musíte si v tom udělat pořádek. Musíte udělat nějaká rozhodnutí, která jsou důležitá v životě i v hokeji," citovala agentura AP českého útočníka po návratu k týmu.

Většinu minulé sezony zmeškal kvůli zranění a operaci ramena a za Red Wings odehrál jen 26 zápasů. V úvodních dvou utkáních tohoto ročníku NHL si připsal gól a asistenci.

Před loňským příchodem do Detroitu působil ve Washingtonu, se kterým získal v roce 2018 Stanleyův pohár.

V NHL dosud odehrál 361 zápasů s bilancí 189 bodů za 98 branek a 91 asistencí. V play off nasbíral v 38 duelech osm bodů za tři góly a pět přihrávek.