Vrána dal kuriózní gól zpoza branky, Pastrňák si připsal dvě přihrávky

před 52 minutami

Útočník Jakub Vrána pomohl Washingtonu v úterním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře 3:2 nad Vancouverem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Pavel Zacha vstřelil jediný gól New Jersey, které podlehlo doma Los Angeles 1:5. Patrice Bergeron ozdobil tisící start v soutěži dvěma góly, na které mu přihrál David Pastrňák, a zařídil Bostonu výhru 3:1 nad New Yorkem Islanders.

Po akcích Vrány se ujal Washington ve třetí třetině vedení 2:0 a 3:1. Český útočník nejdříve asistoval u trefy Bretta Connollyho a poté vstřelil kuriózní gól zpoza branky. Jeho bekhendovou přihrávku zblokoval Ben Hutton, puk se snesl od horní síťky branky na záda gólmana Jakoba Markströma a zapadl do branky.

Zacha těžil z přihrávky naslepo od Jespera Bratta, po níž střelou do odkryté branky vyrovnal na 1:1. Hráči Los Angeles rozhodli v úvodních dvou minutách třetí třetiny, v nichž odskočili na 4:1. Tři góly dělilo osmdesát sekund a dva z nich dal Tyler Toffoli. Výhru zpečetil v závěru Ilja Kovalčuk. Ruský útočník se do New Jersey poprvé od léta 2013, kdy nečekaně odešel do Petrohradu. Fanoušci Devils na Kovalčuka pískali v průběhu celého zápasu.

Pastrňák bodoval v šestém utkání za sebou a během série si připsal tři góly a osm přihrávek. Po jeho akci padl první gól zápasu, když českého hráče v přečíslení skvělým zákrokem vychytal brankář Robin Lehner, ale na dorážku Bergerona už nestačil. Po vyrovnání Islanders strhl vedení na stranu Bostonu ve 47. minutě Peter Cehlárik. Při hře Islanders bez gólmana jel Pastrňák sám na branku, ale podíval se zpět a nesobecky puk přihrál Bergeronovi.

Výsledky NHL

Boston - NY Islanders 3:1, Buffalo - Minnesota 5:4 po sam. nájezdech, Florida - St. Louis 2:3, New Jersey - Los Angeles 1:5, Pittsburgh - Carolina 0:4, Edmonton - Chicago 2:6, Montreal - Anaheim 4:1, Tampa Bay - Vegas 2:3 po sam. nájezdech, Nashville - Arizona 5:2, Winnipeg - San Jose 2:3 v prodl., Colorado - Columbus 3:6, Washington - Vancouver 3:2.