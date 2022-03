Voráček vstřelil čtvrtý gól v sezoně, Vladař vychytal Calgary výhru

Český hokejový útočník Jakub Voráček svým čtvrtým gólem v aktuální sezoně NHL rozhodl o výhře Columbusu 5:4 nad St. Louis. Brankář Dan Vladař třiadvaceti zákroky pomohl Calgary k vítězství 5:2 na ledě Vancouveru.

Columbus vedl od 4. minuty po gólu Emila Bemströma a po vyrovnání Davida Perrona vrátil Blue Jackets ještě v první třetině vedení Gustav Nyquist. Od té doby už domácí tým vedení neztratil, Voráček dal gól na 5:3 po povedené individuální akci z 53. minuty.

Kladenský rodák převzal puk v rohu hřiště, prosmýkl se mezi dvěma bránícími hráči a z osy hřiště překonal Villeho Hussa. V závěru ještě Perron snížil, ale ani jeho sedmý hattrick v kariéře Blues k obratu nepomohl.

"Za hattrick jsem rád, ale musíme se herně trochu srovnat. Když jsme ztráceli, nebylo to špatné, ale ve chvíli, kdy jsme se dostali na dostřel, tak jsme vypnuli a přenechali iniciativu soupeři. Před play off se musíme dát dohromady, protože náš dnešní výkon by na postup určitě nestačil," řekl Perron, jenž ke třem gólům přidal také asistenci.

Komplikací pro Blue Jackets je ztráta brankářské jedničky Elvise Merzlikinse, jenž musel odstoupit po necelých sedmi minutách třetí třetiny kvůli nespecifikovanému zranění. Náhradník Joonas Korpisalo za 13 minut inkasoval dvě branky, i přes to ale dovedl Columbus k výhře.

"Na výhru jsem čekal snad celou věčnost. V poslední době jsem toho moc neodchytal, a když jsem dostal příležitost, tak se mi nedařilo. Jsem rád, že jsem i přes dva obdržené góly pomohl týmu ke dvěma bodům," řekl finský brankář po svém prvním vítězství od konce ledna.

Vladař ve Vancouveru držel čisté konto až do 47. minuty, kdy na hraně brankoviště tečoval kotouč Matthew Highmore a snížil na 1:5.

Domácí nelichotivé skóre upravili ještě jednou a znovu po dobré práci před českým gólmanem. Tři minuty před koncem výborně zapracoval Brock Boeser, jenž na zádech udržel obránce Christophera Taneva a doklepl za Vladaře vyraženou střelu.

Český brankář pomohl Flames ke zvýšení náskoku na druhém místě Západní konference. Ofenzivním lídrem celku z Alberty byl Matthew Tkachuk, jenž zaznamenal tři body za gól a dvě asistence.

Vladař dostal šanci od úvodní minuty počtrnácté v sezoně a připsal si osmou výhru. "Mám nějakou představu o tom, jak naše brankáře nasazovat. Vím, kolik toho ve zbytku sezony odchytá Jacob (Markström) a kolik Vlady (Vladař), jen zatím nevím, v jakých zápasech nastoupí," řekl trenér Flames Darryl Sutter.

V duelu Nashvillu s Torontem čeští brankáři zůstali pouze na střídačce. Před Davidem Rittichem dostal přednost Juuse Saros a Petra Mrázka v brance Toronta potřetí za sebou nahradil nováček Erik Källgren. Švédskému brankáři ale po dvou výhrách za sebou zápas nevyšel, inkasoval pět branek z 33 střel a prohru 3:6 neodvrátil.

Ondřej Kaše za Maple Leafs odehrál pouhých šest minut a po tvrdém hitu na hlavu v úvodu druhé třetiny opustil hřiště v doprovodu lékařů. "Po zápase mi lékaři řekli, že se mu daří dobře. Určitě mnohem lépe, než když opouštěl led," přiblížil stav českého útočníka trenér Toronta Sheldon Keefe.

Sobotní duel nevyšel ani detroitskému triu Filip Hronek, Jakub Vrána, Filip Zadina, které neodvrátilo prohru 2:4 na ledě Seattlu. Red Wings sice po dvou třetinách vedli 2:0, ale nepovedená třetí část je o výhru připravila. Vrána se Zadinou byli na ledě u dvou inkasovaných branek, Hronek ve statistice plus/minus zapsal jeden záporný bod.

Z výhry se naopak radovala česká dvojice v pittsburském dresu. Radim Zohorna a Dominik Simon odehráli proti Arizoně okolo deseti minut. Penguins hlavně díky dvěma gólům Sidneyho Crosbyho ve třetím dějství rozhodli o výhře 4:1. Brankář Coyotes Karel Vejmelka zůstal pouze na střídačce.

Uspěli také Rangers s Filipem Chytilem, kteří vyhráli na ledě Tampy Bay 2:1. Český útočník zapsal jeden kladný bod. Střelecké trápení prodloužil český útočník ve službách Lightning Ondřej Palát, jenž čeká na gól už více než dva měsíce.

NHL:

Minnesota - Chicago 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky: 17. Gaudreau, 57. Hartman, 60. Greenway - 49. Jones. Střely na branku: 34:22. Diváci: 19.226. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Talbot (oba Minnesota), 3. Lankinen (Chicago).

NY Islanders - Dallas 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky: 45., 46. a 60. Nelson, 24. Pulock - 39. Gurjanov, 52. Peterson. Střely na branku: 25:39. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Varlamov, 3. Pulock (všichni NY Islanders).

Edmonton - New Jersey 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Branky: 38. a 53. E. Kane, 2. Draisaitl, 50. Barrie, 53. Hyman, 59. McDavid - 5. a 41. Bratt, 44. Hischier. Střely na branku: 40:28. Diváci: 16.950. Hvězdy zápasu: 1: E. Kane, 2. Barrie (oba Edmonton), 3. Bratt (New Jersey).

Vegas - Los Angeles 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 19. Dadonov, 21. Stephenson, 37. Janmark, 58. Pietrangelo, 50. Amadio - 32. Danault. Střely na branku: 24:38. Diváci: 18.136. Hvězdy zápasu: 1. Thompson, 2. Stephenson, 3. Janmark (všichni Vegas).

Arizona - Pittsburgh 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky: 32. Keller - 57. a 59. Crosby, 23. Kasperi Kapanen, 53. Malkin. Střely na branku: 21:49. Diváci: 14.507. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Wedgewood, 3. Keller (oba Arizona).

Seattle - Detroit 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Branky: 54. a 60. Gourde, 48. A. Larsson, 50. Schwartz - 34. Veleno, 37. Hirose. Střely na branku: 42:24. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Gourde (Seattle), 2. Nedeljkovic (Detroit), 3. Dunn (Seattle).

Nashville - Toronto 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Branky: 14. Jeannot, 22. Tolvanen, 31. Ekholm, 53. F. Forsberg, 55. Duchene, 60. Trenin - 29. Marner, 44. Matthews, 56. Marner. Střely na branku: 34:41. Diváci: 17.692. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Duchene, 3. Jeannot (všichni Nashville).

Montreal - Ottawa 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky: 17. Evans, 23. Byron, 25. Caufield, 40. Armia, 49. Kulak - 19. Norris. Střely na branku: 27:30. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. J. Allen, 2. Evans, 3. Armia (všichni Montreal).

Tampa Bay - NY Rangers 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 17. B. Point - 30. Trouba, 60. Zibanejad. Střely na branku: 29:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin (NY Rangers), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Vancouver - Calgary 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Branky: 48. Highmore, 58. Boeser - 5. Hanifin, 8. M. Tkachuk, 14. R. Andersson, 25. E. Lindholm, 47. J. Gaudreau. Střely na branku: 25:44. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dva góly z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procent. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. R. Andersson, 2. M. Tkachuk (oba Calgary), 3. Highmore (Vancouver).

Columbus - St. Louis 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Branky: 4. Bemström, 16. Nyquist, 24. Laine, 47. Kuraly, 53. J. Voráček - 13., 49. a 59. Perron, 34. Toropčenko. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.005. Hvězdy zápasu: 1. Laine (Columbus), 2. Perron (St. Louis), 3. Nyquist (Columbus).