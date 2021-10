Voráček třemi body řídil výhru Columbusu, skórovali také Zacha a Hertl

Premiér Andrej Babiš (ANO) neporušil zákon, zaplatil daně a český daňový poplatník nepřišel ani o korunu. Po úterním jednání poslaneckého klubu ANO, kterého se premiér zúčastnil on-line, to novinářům řekl šéf klubu Jaroslav Faltýnek v reakci na informace v mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers. Klub podle něj stojí za předsedou vlády, kauzu má za součást předvolební kampaně.

"Za nás se k tomu stavíme tak, že pár dnů před volbami byla vytažena 12 let stará transakce, při které pan premiér, tehdy podnikatel, v roce 2009 neporušil zákon, zaplatil daně a český daňový poplatník nepřišel ani o jednu korunu," řekl Faltýnek. Očekává, že téma se otevře na úterním jednání sněmovny. Poslanci ANO podle něj stojí za premiérem.

V Pandora Papers figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvedl web Investigace.cz. Konkrétní jména kromě Babiše zatím server nezveřejnil. Získané dokumenty popisují podezřelé finanční transakce kolem stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí, projekt zmiňuje také prezidenty Ukrajiny, Keni a Ekvádoru, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira či 130 miliardářů z Ruska, USA nebo Turecka.

Web Investigace.cz uvedl, že Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli. Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí včetně zámečku Bigaud, tvrdí novináři, podle nichž by mohlo jít o praní špinavých peněz. Babiš by měl podle serveru vysvětlit, proč si objednal založení složitého finančního schématu k zakrytí původu peněz.