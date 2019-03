Voráček se chystá do Prahy. Sezonu NHL by měly v Česku zahájit Philadelphia a Chicago

před 59 minutami

Příští ročník NHL by měl v Praze zahájit zápas mezi hokejisty Philadelphie Flyers a Chicaga Blackhawks. Na twitteru o tom informoval reportér John Shannon z kanadské televize Sportsnet. Naposledy se v české metropoli hrály duely základní časti nejslavnější hokejové soutěže v roce 2010.

O návratu NHL do Prahy promluvil už počátkem listopadu komisionář Gary Bettman. Na tiskové konferenci v Helsinkách před dvěma zápasy Winnipegu s Floridou uvedl, že liga má v plánu začít sezonu v Praze a v listopadu sehrát dvě utkání ve Stockholmu.

V dresu Flyers nastupují brankář Michal Neuvirth, obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. Na farmě v AHL bojuje o šanci v prvním týmu David Kaše. Do kádru Blackhawks patří David Kämpf. Chicago také v lednu získalo z Los Angeles práva na Dominika Kubalíka, který v současnosti hraje za tým Ambri-Piotta a jako první Čech v historii vyhrál kanadské bodování základní části švýcarské ligy.

Utkání základní části NHL se v Evropě poprvé uskutečnila v sezoně 2007/2008 v Londýně. V pražské O2 areně se liga premiérově představila o rok později dvěma duely mezi New Yorkem Rangers a Tampou Bay Lightning. V sezoně 2010/2011 se v Praze střetla mužstva Bostonu Bruins a Phoenixu Coyotes (dnes Arizony). Boston si tehdy zahrál i přípravné utkání proti Liberci. V září 2011 změřili Rangers v Praze síly se Spartou.

NHL hrála v Evropě pravidelně až do roku 2011. Poté se na šest let odmlčela. Až v listopadu 2017 se ve Stockholmu utkaly ve dvou zápasech Colorado a Ottawa. Na začátku tohoto ročníku se uskutečnily přípravné souboje v Bernu a Kolíně nad Rýnem. V základní části pak v Göteborgu proti sobě stanuly New Jersey a Edmonton. Zkraje listopadu potěšila NHL i finské fanoušky.