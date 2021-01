Voráčkovy trable pod novým koučem. Vyhrál jen dvě série play off, vyčítá mu Kanaďan

Jakub Voráček si ve Philadelphii za poslední rok a půl znatelně pohoršil. Nepříznivý trend může pokračovat, pokud český hokejista v aktuální sezoně NHL nezabere. "Čas na ledě si bude muset zasloužit," varuje kouč Alain Vigneault.

Když se Vigneault na jaře 2019 stal trenérem Philadelphie, už vedl Kanadu před mistrovstvím světa na Slovensku.

Tam viděl svoji budoucí oporu v plné parádě. Voráček v deseti kláních nasbíral 16 bodů a patřil k nejproduktivnějším mužům šampionátu. Coby kapitán málem dovedl dlouhodobě podceňované Česko k bronzu. Vigneaulta bezpochyby navnadil.

Následná spolupráce však nepřinesla žádnou idylku. Voráček v prvních osmi zápasech, z nichž jeden hostila Praha, bodoval jen čtyřikrát.

"Chvíli mu trvalo, než se rozjel," vrátil se Vigneault k minulé sezoně. "Když našel formu, náš tým ji začal nacházet také. Doufám, že tentokrát bude už od začátku tam, kde ho potřebujeme."

Voráček předloňské manko nakonec dohnal, když z 69 zápasů vydoloval 56 bodů (12+44). Udržel si svůj standard, byť za svými nejlepšími výkony zaostal. Do play off vstoupil skvěle, ale ve druhém kole jakoby zmizel. V sedmi kláních proti defenzivně laděným Islanders bodoval jedinkrát.

"Když jsme přijeli do bubliny a rozehráli první kolo proti Montrealu, myslím, že Jakeovi se dařilo. Hrál dobře. Proti Islanders už ale tak efektivní nebyl," prohlásil Vigneault.

Kanadský kouč, který dovedl do finále Stanley Cupu Vancouver a Rangers, od Voráčka očividně čeká víc. V minulém ročníku mu "věnoval" icetime jen lehce přesahující 17 minut.

Hvězdný křídelník tak hrál nejméně od sezony 2011/12, kdy ve Philadelphii začínal. V mužstvu ho přeskočili hned čtyři útočníci.

Jednatřicetiletý Voráček je přitom zvyklý, že patří k nejvytěžovanější trojici. V předchozích letech trávil na ledě kolem 19 minut za zápas. Precizními nahrávkami, svou největší zbraní, řídil elitní formaci i přesilovkové komando.

Nyní ale nemá nic jistého. Nic na tom nemění fakt, že je s platem 8,25 milionu dolarů druhým nejlépe placeným hráčem mužstva. Podle tréninkového kempu Flyers se zdá, že by měl začít ve třetí lajně vedle urostlého střelce Jamese van Riemsdyka a mladíka Nolana Patricka, který poslední sezonu vynechal kvůli migrénám.

Místo na pravém křídle prvního útoku Voráčkovi prozatím sebral Travis Konecny, Kanaďan s českými kořeny, jenž naposledy ovládl týmové bodování.

České hvězdě hrozí, že vypadne také z elitního přesilovkového komanda a bude až v tom druhém. V minulém ročníku přitom Voráček dostal v početní výhodě nejvíc prostoru hned po kapitánovi Claudeu Girouxovi a obránci Ivanu Provorovovi.

"S Jakem jsem o tom všem mluvil," potvrdil kouč Vigneault. "Je to chlap, který už je v lize dlouho. A za celou tu dobu vyhrál dvě série play off."

Philadelphia má v posledních letech problém se do vyřazovacích bojů vůbec dostat. Teď chce minimálně zopakovat loňské tažení do druhého kola. "Abychom to dokázali, potřebujeme Jakea v nejlepší formě," poznamenal Vigneault.

"Myslím, že máme hodně mladých hráčů, kteří na něj zatlačí. Čas na ledě si bude muset zasloužit, jako to dokázal v minulých letech," dodal.