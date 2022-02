Voráček asistencí pomohl Columbusu k výhře nad Buffalem

V íránském městě Tabríz v pondělí havaroval armádní letoun, který spadl do rezidenční čtvrti. Zemřeli při tom dva členové posádky a jeden místní obyvatel. Letoun spadl do obytné čtvrti ve městě Tabríz na severozápadě země. Podle místních médií narazil do zdi školy. Kromě posádky přitom zemřel jeden kolemjdoucí. Příčina nehody ani další podrobnosti zatím nejsou známy.