Vladař při premiéře v NHL zářil, Hronek k asistencím přidal gól přes celé kluziště

Detroit defenseman Filip Hronek registers a 3 point night. He puts up 2 PP assists and then sends a missile up the middle 200 feet for the empty net goal. Leading scorer of ⁦@DetroitRedWings⁩ with 18 points. ⁦@ehshockey⁩ ⁦@OctagonHockey⁩ pic.twitter.com/tEd8PEcAxe