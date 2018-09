Video: Talent Zadina inkasoval tvrdý hit, spoluhráč se kvůli němu popral

před 43 minutami

Filip Zadinu na přípravném turnaji nadějí v Traverse srazil Justin Wade k ledu, český útočník se ale na led dokázal vrátit.

Traverse - Hokejový talent ve službách Detroitu Filip Zadina ve středečním přípravném zápase hokejových nadějí proti Columbusu naplno okusil tvrdost zámořského hokeje.

Ve třetí třetině utkání si střílejícího českého útočníka najel Justin Wade a poslal šestku letošního draftu k ledu. Na Wadea se ihned po srážce jako mstitel vrhl obránce Detroitu Vili Saarijärvi, který při souboji s obráncem Columbusu dokonce zlomil hůl.

Podívejte se na srážku Wadea se Zadinou:

Samotný Zadina, kterého si Red Wings při letošním draftu vybrali jako číslo šest, se jen těžce sbíral z ledu a na střídačku mu museli pomoci spoluhráči. Do zápasu, který Detroit prohrál 3:7, se ale ještě dokázal vrátit.

"Dostal jsem přihrávku a zezadu si na mě najel tenhle chlapík a sundal mě. Narazil jsem si při té srážce zápěstí, ale i když to docela bolí, bude to dobré," uvedl po zápase Zadina.

Rozhodčí mimochodem posoudili zákrok na českého hráče jako čistý, s čímž souhlasil i trenér Detroitu. "Během zápasu jsem to neviděl úplně dobře, ale pak jsme si to pouštěli na videu. A i když ho trefil docela pozdě po odehrání, nezasáhl ho do hlavy. Takže to asi rozhodčí nepotrestali správně," řekl kouč Ben Simon.

Detroit přípravný turnaj zakončil s bilancí dvou výher a dvou porážek, přičemž Zadina se v prvních čtyřech zápasech za Detroit uvedl jednou brankou a dvěma asistencemi.

Podívejte se na úvodní Zadinovu trefu za Detroit

Po turnaji nadějí čeká Zadinu přípravný kemp Detroitu, který startuje v pátek. Základní část NHL, do které má podle mnohých expertů osmnáctiletý Zadina velkou šanci zasáhnout, začíná třetího října.