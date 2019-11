Video: Divoký Rittichův zápas. Hrubkou namazal soupeři na gól, pak uklidňoval rvačku

Hokejisté Calgary prohráli v sobotu v NHL na ledě Arizony 0:3. Český brankář David Rittich svou chybou zavinil první gól.

V sedmé minutě druhé třetiny sebral Rittich u své branky nahozený puk a chystal se rozehrát dlouhou přihrávkou někam do středního pásma. Kotouč se mu ale svezl po holi přímo k domácímu útočníkovi Dereku Stepanovi, který z jednoduché pozice poslal Arizonu do vedení.

Hrubka Davida Ritticha a první gól Arizony:

Před měsícem přitom Rittich na něco podobného upozorňoval trenér Calgary Bill Peters. 33letý gólman v zápase proti Philadelphii za stavu 2:1 na konci třetí třetiny vyhazoval puk přes celé kluziště a zkoušel trefit prázdnou branku. Místo toho vyrobil jen zakázané uvolnění.

Přestože se pak vhazovalo před jeho brankou, Flames tehdy v poslední minutě přeci jen skórovali a zvítězili 3:1. "Příště by si to měl ale David rozmyslet," vrátil se ke zmíněné situaci po zápase Peters.

Na ledě Arizony ovšem přišla mnohem větší chyba, na kterou navíc Rittichovi spoluhráči gólově neodpověděli. Jihlavský rodák inkasoval ještě jednou a byť předvedl 21 úspěšných zákroků, Calgary po gólu Coyotes do prázdné branky prohrálo nakonec 0:3 a připsalo si třetí porážku v řadě.

Rittich byl na ledě vidět ještě při jedné kuriózní události v závěru druhé třetiny. Před brankou Arizony se strhla bitka, do níž se zapojil i domácí brankář Darcy Kuemper, jenž se pustil do souboje s Matthewem Tkachukem. Když to Rittich uviděl, rozjel se za ním přes celé kluziště.

Nejdříve se snažil Kuempera od svého spoluhráče odtrhnout, ale gólman Arizony na tahání za dres nijak nereagoval, a tak se Rittich posléze stáhl do ústraní. Za opuštění brankoviště dostal menší dvouminutový trest.

Hromadná bitka na konci druhé třetiny zápasu Arizony proti Calgary: