Video: Rittich myslel, že je konec, tak vzteky rozštípal hokejku. Pak však musel znovu do branky

Český brankář David Rittich sváděl v dresu Calgary vypjaté souboje s hvězdným útočníkem Edmontonu Connorem McDavidem.

Edmonton - To byly souboje! Český brankář David Rittich z Calgary Flames čelil v NHL nájezdům hvězdného útočníka Edmontonu Connora McDavida. A plály při nich emoce.

V základní hrací době skončilo utkání nerozhodně 3:3 a šlo se do prodloužení. V něm Rittich inkasoval, jenže… "McDavid tam projížděl a přetočil mě bruslí trochu do strany, takže v tu chvíli to pro mě na tu dorážku bylo daleko. I tak jsem si myslel, že gól uznají, a byl jsem hodně naštvaný. Tam to ve mně vybouchlo," citovala ČTK Ritticha, který vzápětí vzteky rozštípal hůl.

Jenže kouč Calgary Glen Gulutzan nechal celou situaci prozkoumat rozhodčího u videa. A ti gól neuznali. "Po trenérově výzvě k přezkoumání situace se vše změnilo, což bylo dobré pro nás. Musím trenérovi poděkovat, že mi tím alespoň trošičku vylepšil čísla," řekl Rittich, jenž tak musel zpátky do brány. Už s novou holí utkání dochytal a pak čelil nájezdům. Ten rozhodující proměnil Connor McDavid a neodpustil si k rozhodčím gesta a poznámky, jestli si nechtějí i nájezd prohlédnout u videa…

Flames bodovali pojedenácté v řadě a i nadále platí, že pokud dostal český gólman v dosavadní kariéře v NHL příležitost od začátku, Calgary v základní hrací době neprohrálo.

"Dobře vím o tom, že jsme pojedenácté za sebou bodovali, jenže jsme také zároveň počtvrté v řadě prohráli v prodloužení nebo nájezdech. A právě ten druhý bod potřebujeme," povzdychl si Rittich. "Teď navíc bolí nejen ta čtvrtá těsná porážka za sebou, ale i fakt, že to bylo s Oilers. Jedním z týmů, které chcete v sezoně vážně moc porazit, je Edmonton, abyste uspěli v tomto derby," prohlásil o soubojích s regionálním rivalem.

Dál trvá i jeho osobní série. Pošesté nastoupil od začátku - shodou okolností vždy v arénách soupeřů - a Flames nevyšli nikdy naprázdno. "Mám alespoň bod, ale prohrál jsem druhý zápas. A stejně jako v San Jose na nájezdy, to je frustrující," neskrýval Rittich velké zklamání.

Po dobrých pasážích přijde "vypínačka"

Calgary prohrálo v Edmontonu i přesto, že vedlo po první třetině 2:0. "Odehráli jsme výbornou první třetinu, ale pak se něco stalo v té druhé, nevím, kde byl problém. Dostali jsme dva rychlé góly po sobě a byli z toho docela frustrovaní. Přijde mi, že odehrajeme výborně první i třeba druhou třetinu, ale pak přijde 'vypínačka' a 10 minut nevíme, kde jsme. A to každý soupeř potrestá," konstatoval posmutněle Rittich.

Jeho spoluhráči měli dlouhou řadu šancí k tomu, aby zápas strhli na svou stranu. Za stavu 2:0, ale i třeba v dramatickém prodloužení. "Byly tam šance na obou stranách; my je bohužel nedali a soupeř nás trestal z našich chyb. I v prodloužení jsme měli šance, jenže naše produktivita je v posledních zápasech špatná. Nevím, čím to je," mrzelo Ritticha.

"Při prvním gólu se tam náš hráč svázal s druhým hráčem a najednou se všichni začali radovat, vůbec jsem puk neviděl, i když jsem se snažil ze všech stran, abych si ho našel. Celé jsem to viděl až z opakovačky na kostce. Druhý gól byl z přečíslení tři na dva a z dorážky, kterou jsme nepokryli. Při třetím si klekl můj hráč a najednou to kolem něj proletělo, byl jsem tam jak školák," popsal Rittich, jenž si připsal 34 zákroků.

Na nájezdech hodlá zapracovat

Hodně ho mrzely prohrané nájezdy. "Vyčítám si ten první Cammalleriho, protože jsem věděl, co bude dělat. Snažil jsem se ho trochu ustát a doufal, že půjde víc do strany, ale zasekl to, udělal to dobře. Musím ty nájezdy zlepšit - na tréninku z nich moc gólů nedostávám, ale v zápasech jsem dostal čtyři ze šesti. Nejsem při nich nijak nervózní, nevím… Musím na nich prostě zapracovat," prohlásil odhodlaně.

Kuriózní bylo hned několik nelehkých zákroků maskou. "Za celý zápas jich bylo snad osmnáct," prohlásil Rittich s nadsázkou. "Asi se jim nelíbila moje hlava… Trefil mě McDavid i další. Oni ale míří na ta dobrá místa okolo hlavy, ale já to stihl vždy vykrýt."

NHL nyní čeká pauza kvůli Utkání hvězd. "Udělám si pohodu se snoubenkou Nikolou a pejskem, zajdeme si na nějakou dobrou večeři. Odpočineme si a pak do toho musíme jako tým vletět. Začít kopat a rvát to od podlahy, bez ohledu na soupeře. Hrát naši hru a nepolevit," burcoval Rittich.