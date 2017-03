Video: Jágr nedohrál utkání proti Chicagu, čistým hitem u mantinelu ho poranil Pánik

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Hit Richarda Pánika na Jaromíra Jágra | Video: Youtube | 00:43

Jaromír Jágr odstoupil na začátku druhé třetiny zápasu Floridy proti Chicagu, ve kterém Panthers zvítězili 7:0. Českého útočníka narazil na mantinel Slovák Richard Pánik.

Sunrise - Jaromír Jágr nedohrál domácí utkání Floridy Panthers proti Chicagu Blackhawks, odstoupit musel po čistém zákroku Richarda Pánika na svou osobu u mantinelu. Jágr vyvážel puk z obranného pásma a po odehrání přišel náraz od slovenského útočníka. Legendární osmašedesátka utrpěla podle klubového účtu na Twitteru zranění v dolní polovině těla.

Vynechal několik střídání, v poslední minutě prostředního dějství ještě naskočil na led, ale ve třetí třetině už se do hry nevrátil. Trenér Tom Rowe po utkání prohlásil, že Jágrovo zranění není nijak vážné.

Panthers zaskočili lídra západní konference a zvítězili 7:0. Florida si připsala druhé vítězství za sebou a na postup do play off ztrácí z dvanáctého místa východní konference sedm bodů. Do konce základní části zbývá Floridě odehrát ještě osm zápasů, za dva dny nastoupí na ledě Buffala. Pětačtyřicetiletý útočník by měl s mužstvem odcestovat, ale není jisté, že bude hrát. V této sezoně přitom Jágr nevynechal ještě ani jedno utkání.

