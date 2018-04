Video: Nebezpečný Gudas. Na tréninku nešťastně zranil spoluhráče, Couturierův start je v ohrožení

před 6 hodinami

Útočník Philadelphie se po srážce s českým bekem proletěl vzduchem a možná nezasáhne do dnešního duelu play off s Pittsburghem.

Filadelfie - Hokejový útočník Philadelphie Sean Couturier si po nezaviněné srážce v tréninku s obráncem Radkem Gudasem poranil pravou nohu. Jeho start v dnešním utkání prvního kola play off NHL proti Pittsburghu, v němž Flyers prohrávají 1:2 na zápasy, je nejistý.

"Neviděl jsem ho, on mne taky ne. Bylo to drsné," komentoval Gudas srážku, po které Couturier vyletěl do vzduchu a tvrdě dopadl na led. Poté jen vztekle odhodil hokejku a za asistence trenérů odkulhal do šaten.

Pětadvacetiletý Couturier patří v této sezoně k nejproduktivnějším hráčům Philadelphie. V základní části zaznamenal 31 gólů a 46 asistencí, ve třech zápasech play off nasbíral stejný počet bodů.