Vejmelka přemohl Islanders, Chicago s Mrázkem je po další prohře poslední

Hokejový gólman Karel Vejmelka pomohl v NHL třiceti zákroky k výhře Arizony 5:4 nad New Yorkem Islanders. Petr Mrázek pustil tři branky z 18 střel při prohře Chicaga 1:4 na ledě Minnesoty. Hrdinou utkání se stal domácí útočník Mats Zuccarello, který vstřelil hattrick a na zbývající branku přihrál.

Vejmelka inkasoval první dva góly zápasu. Už po 101 sekundách hry jej překonal střelou od modré čáry Sebastian Aho a tečí zvýšil Matthew Barzal. Arizona otočila v pasáži od 20. do 30. minuty na 3:2. Postupně se trefili Shayne Gostisbehere, Clayton Keller a Nick Bjugstad. Český gólman ještě ve druhé třetině inkasoval další branku od modré čáry, tentokrát z hole Noaha Dobsona.

Brzy po přestávce ale vrátil Coyotes vedení Travis Boyd a pátou branku přidal Keller. Islanders zdramatizovali zápas v čase 58:21 dorážkou Anthonyho Beauvilliera a ve zbytku zápasu hráli bez gólmana, ale skóre se už nezměnilo.

"Padaly na obou stranách pěkné branky, ale i po tečích, dorážkách, závarech. Byl to pro gólmany těžký zápas," uvedl trenér Arizony Andre Tourigny.

"Hodně jsme si toho vytvořili z napadání, soupeř taky. Naštěstí se nám povedlo dát o gól víc," doplnil kouč, který v posledních čtyřech zápasech postavil do brankoviště vždy Vejmelku. Český gólman dovedl tým ke třem výhrám včetně duelu s Bostonem, lídrem NHL.

Mrázek kapituloval poprvé v páté minutě, ve které Zuccarello dopravil puk se štěstím do odkryté branky po křížném pasu Kirilla Kaprizova. Poté český brankář tým několikrát podržel, než jej Kaprizov překonal v polovině zápasu z dorážky podruhé. Ještě v závěru druhé třetiny zvýšil Zuccarello na 3:0 do prázdné branky po vydařené kombinaci v přesilové hře.

Čestný úspěch hostů, kteří jinak přestříleli Minnesotu 30:22, zaznamenal Jonathan Toews tečí v početní převaze, ale při risku bez gólmana zkompletoval Zuccarello hattrick. Chicago prohrálo pošesté v řadě a z posledních patnácti zápasů získalo jen tři body, kvůli čemuž se propadlo na úplné dno tabulky NHL. Mrázek má na kontě dvě výhry z deseti startů v sezoně.

"Nikdo nechce prohrávat. Ani my ne. Je to únavné, vyčerpávající. Musíme se semknout, bojovat jeden za druhého, to je jediná cesta, jak se dostat z krize. Řekl bych, že už jsou v naší hře záblesky, jak by to mohlo vypadat," uvedl útočník Chicaga Max Domi. "Musíme hrát jako tým. Poslední dva zápasy už byly lepší, ale pořád je potřeba, abychom přidali," uvedl kouč Luke Richardson.

Ve zbývajícím utkání pátečního programu dělal Daniel Vladař náhradníka Jacobu Markströmovi, který inkasoval pětkrát z 24 střel při prohře Calgary 2:5 se St. Louis. Obě branky Flames vstřelil Connor Mackey (na 1:1 a 2:3). Na druhé straně se prosadil dvakrát Jordan Kyrou a gólman Thomas Greiss zneškodnil 41 domácích pokusů.

Calgary prohrálo popáté za sebou a vypadlo v Západní konferenci z postupové osmičky do play off.

"Nepochybujeme o sobě. Víme, že máme dobrý tým. Teď to ale potřebujeme dokázat na ledě," podotkl Mikael Backlund. "Naší předností je obrana, umíme hrát těsné zápasy s minimem gólů. Teď ale často inkasujeme, pořád doháníme ztrátu. Nedotahujeme akce, děláme chyby. I nasazení by mohlo být větší. Víme, že se musíme zlepšit," dodal.

St. Louis naopak vyhrálo potřetí v řadě a snížilo ztrátu na Calgary na rozdíl jediného bodu.

NHL:

Minnesota - Chicago 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 5., 40. a 58. Zuccarello, 29. Kaprizov - 49. J. Toews. Střely na branku: 22:30. Petr Mrázek odchytal za Chicago 59:41 minuty, inkasoval tři góly z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 18.501. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Kaprizov, 3. Steel (všichni Minnesota).

Calgary - St. Louis 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Branky: 17. a 48. Mackey - 24. a 50. Kyrou, 5. Barbašev, 44. Bučněvič, 49. Saad. Střely na branku: 42:23. Diváci: 18.001. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Greiss, 3. Thomas (všichni St. Louis).

Arizona - NY Islanders 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Branky: 29. a 55. Keller, 20. Gostisbehere, 30. Bjugstad, 43. Boyd - 2. Aho, 14. Barzal, 38. Dobson, 59. Beauvillier. Střely na branku: 29:34. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval čtyři góly z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 88,2 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Schmaltz, 3. Boyd (všichni Arizona).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 29 23 2 4 112:64 48 2. Toronto 31 19 6 6 101:73 44 3. Tampa Bay 29 19 1 9 105:85 39 4. Detroit 29 13 6 10 85:91 32 5. Florida 31 14 4 13 104:102 32 6. Buffalo 30 14 2 14 119:105 30 7. Montreal 30 14 2 14 88:105 30 8. Ottawa 29 13 2 14 89:91 28

Metropolitní divize:

1. New Jersey 30 21 2 7 105:73 44 2. Carolina 29 17 6 6 84:75 40 3. Pittsburgh 30 18 4 8 106:86 40 4. NY Rangers 31 16 5 10 96:86 37 5. NY Islanders 31 17 1 13 99:89 35 6. Washington 32 15 4 13 95:94 34 7. Philadelphia 31 10 7 14 74:100 27 8. Columbus 29 10 2 17 81:119 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 31 18 5 8 112:85 41 2. Winnipeg 29 19 1 9 96:76 39 3. Minnesota 30 17 2 11 96:87 36 4. Colorado 28 15 2 11 87:80 32 5. St. Louis 31 15 1 15 94:113 31 6. Nashville 28 12 4 12 71:87 28 7. Arizona 28 10 4 14 79:103 24 8. Chicago 29 7 4 18 67:109 18

Pacifická divize: