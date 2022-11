Vejmelka vychytal první nulu v sezoně, Pastrňák zapsal další dva body

Karel Vejmelka vychytal v NHL první čisté konto sezony. Český brankář zastavil na ledě New York Islanders 24 střel, dovedl Arizonu k výhře 2:0 a stal se podruhé za sebou největší hvězdou zápasu.

Tomáš Hertl neodvrátil gólem prohru San Jose 3:5 v St. Louis. New York Rangers zvítězili v Detroitu vysoko 8:2 i díky českým hráčům. Libor Hájek skóroval po přihrávce Filipa Chytila, který asistoval u dvou branek.

Každý gól Bostonu při vítězství 3:1 nad Calgary měl českou stopu. David Pastrňák vstřelil gól a na další přihrál, Pavel Zacha s Tomášem Noskem si připsali po asistenci. V brance poražených chytal Daniel Vladař a inkasoval dvakrát z 27 střel.

New Jersey zdolalo Ottawu 4:3 v prodloužení, ale zranil se mu Vítek Vaněček. Český gólman, který kryl 17 střel, odstoupil v 51. minutě za stavu 3:3. Naopak Petr Mrázek chytal poprvé po zranění, kvůli kterému chyběl Chicagu od 21. října. Ostravský rodák zneškodnil 32 střel a stal se druhou hvězdou zápasu, ale nezabránil v Los Angeles prohře 1:2 v prodloužení. Carolina deklasovala Edmonton 7:2, k čemuž pomohl dvěma přihrávkami i Martin Nečas.

Vejmelka vychytal vítězství i ve čtvrtém utkání, do kterého nastoupil v listopadu od úvodní minuty. První gól padl ve 41. minutě v přesilové hře z hole Travise Boyda a výhru zpečetil Jack McBain při hře Islanders bez gólmana. Český brankář měl nejvíce práce ve třetí třetině, ale žádnou z jedenácti střel za svá záda nepustil a připsal si v kariéře NHL druhou nulu. První získal před necelým rokem ve Winnipegu.

San Jose na ledě St. Louis třikrát vyrovnalo, ve druhém případě se o to zasloužil z dorážky Hertl, který skóroval ve druhém utkání za sebou.

Hertl celebrates his 600th game with a game-tying goal 🎉 pic.twitter.com/at7WyWw94E — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) November 11, 2022

Zápas rozhodl ve 49. minutě Calle Rosen a gól na konečných 5:3 padl při power play. Domácí Blues zastavili nejdelší sérii v historii klubu bez získaného bodu, když vyšli naprázdno v předchozích osmi zápasech.

V Detroitu svítil ještě ve 47. minutě na ukazateli stav 2:2 a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohli domácí utržit debakl. Po Chytilově přihrávce se ale prosadil Adam Fox, jenž nasbíral čtyři body (1+3), a Rangers během necelých tří minut odskočili až na 6:2. Poté se mezi střelce zapsal poprvé v sezoně Hájek. Český obránce, jehož našel na modré čáře Chytil, přidal sedmý gól týmu i díky odrazu od hokejky bránícího Michaela Rasmussena.

Calgary vedlo od páté minuty po trefě Noaha Hanifina, ale ještě v úvodní třetině vyrovnal z dorážky své střely Connor Clifton, jemuž u gólu asistovali Nosek s Pastrňákem. Druhou branku Bostonu dal další obránce Charlie McAvoy, který po přihrávce Zachy překonal Vladaře střelou zpoza pravého kruhu. Výhru pojistil Pastrňák při hře hostů bez gólmana a v produktivitě NHL se posunul na třetí místo (9+13).

Výsledky NHL:

Boston - Calgary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 17. Clifton (Nosek, Pastrňák), 39. McAvoy (Zacha), 60. Pastrňák - 5. Hanifin. Střely na branku: 28:32. Daniel Vladař odchytal za Calgary 59:12 minuty, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. McAvoy, 3. Clifton (všichni Boston).

Buffalo - Vegas 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Branky: 17. a 50. Tage Thompson, 35. Mittelstadt, 57. Asplund - 47., 55. a 60. Eichel, 6. Stephenson, 24. Kessel, 38. Cotter, 44. Pietrangelo. Střely na branku: 35:36. Diváci: 15.757. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Stephenson, 3. Pietrangelo (všichni Vegas).

Carolina - Edmonton 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Branky: 20., 31. a 56. A. Svečnikov (na druhou Nečas), 26. Burns (Nečas), 40. J. Staal, 55. Martinook, 58. Fast - 28. Hyman, 48. McDavid. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.118. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Martinook, 3. Kočetkov (všichni Carolina).

Columbus - Philadelphia 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 21. a 60. Jenner, 4. J. Gaudreau, 13. Werenski, 59. Blankenburg - 34. T. DeAngelo, 49. Provorov. Střely na branku: 29:34. Diváci: 15.490. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Korpisalo, 3. Blankenburg (všichni Columbus).

Detroit - NY Rangers 2:8 (1:1, 1:1, 0:6)

Branky: 19. Veleno, 28. Raymond - 16. a 49. Zibanejad, 31. Kreider, 47. Fox (Chytil), 48. Goodrow, 49. Gauthier, 53. Hájek (Chytil), 57. Vesey. Střely na branku: 20:33. Diváci: 18.869. Hvězdy zápasu: 1. Fox, 2. Goodrow, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).

New Jersey - Ottawa 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 19. a 65. Hischier, 5. Tatar, 23. Wood - 13. a 42. Pinto, 14. Hamonic. Střely na branku: 41:28. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 50:37 minuty, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 13.806. Hvězdy zápasu: 1. Hischier (New Jersey), 2. Pinto (Ottawa), 3. Tatar (New Jersey).

St. Louis - San Jose 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky: 3. Krug, 27. Kyrou, 39. Saad, 49. Rosen, 60. Acciari - 17. Meier, 34. Hertl, 42. Couture. Střely na branku: 33:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Rosen, 2. Thomas (oba St. Louis), 3. E. Karlsson (San Jose).

NY Islanders - Arizona 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 41. Boyd, 60. McBain. Střely na branku: 24:28. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas a z 24 střel neinkasoval. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Boyd (oba Arizona), 3. Sorokin (NY Islanders).

Colorado - Nashville 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)

Branky: 8. a 31. Rantanen, 27. a 28. O'Connor, 36. Rodrigues - 4. Tolvanen, 40. Johansen, 43. Josi. Střely na branku: 35:35. Diváci: 18.134. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. O'Connor, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Los Angeles - Chicago 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 22. Danault, 65. Fiala - 19. Raddysh. Střely na branku: 34:32. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Diváci: 16.443. Hvězdy zápasu: 1. Quick (Los Angeles), 2. Mrázek (Chicago), 3. Doughty (Los Angeles).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 14 12 0 2 57:32 24 2. Florida 14 8 1 5 46:42 17 3. Toronto 14 7 3 4 40:38 17 4. Detroit 14 7 3 4 41:46 17 5. Tampa Bay 13 7 1 5 42:41 15 6. Montreal 14 7 1 6 42:44 15 7. Buffalo 14 7 0 7 54:49 14 8. Ottawa 13 4 1 8 45:48 9

Metropolitní divize:

1. New Jersey 14 11 0 3 51:36 22 2. Carolina 14 9 1 4 46:39 19 3. NY Islanders 15 9 0 6 49:38 18 4. NY Rangers 15 7 3 5 47:45 17 5. Philadelphia 13 7 2 4 35:34 16 6. Washington 15 6 2 7 41:46 14 7. Pittsburgh 13 5 2 6 46:45 12 8. Columbus 13 4 0 9 35:57 8

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 12 8 1 3 38:28 17 2. Dallas 13 8 1 4 47:32 17 3. Colorado 12 7 1 4 45:34 15 4. Arizona 13 6 1 6 37:46 13 5. Minnesota 13 6 1 6 39:42 13 6. Chicago 13 5 3 5 35:41 13 7. Nashville 14 5 1 8 38:50 11 8. St. Louis 12 4 0 8 28:46 8

Pacifická divize: