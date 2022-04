Vejmelka se oháněl, předvedl 46 úspěšných zákroků. Výhru ale stejně neslavil

Český hokejový brankář Karel Vejmelka se v souboji Arizony s Carolinou blýskl 46 zákroky, prohru Coyotes 3:5 ale odvrátit nedokázal. Na vítězství Hurricanes se svou třiadvacátou asistencí v sezoně NHL podílel Martin Nečas. Jeden gól připravili také Dominik Kubalík a Radek Faksa, oba ale jen zmírnili prohry svých týmů.

Vejmelka proti Carolině poprvé v zámořské kariéře čelil více než padesáti střelám. Hurricanes ho zasypali 51 pokusy a donutili ho k 46 zákrokům, čímž pětadvacetiletý brankář vyrovnal své maximum. Původně měli hosté ve statistikách ještě o střelu více.

Vejmelka pošesté v ročníku kryl více než 40 střel a stal se teprve čtvrtým brankářským nováčkem v historii, který ve své první sezoně čelil takovému tlaku.

V souboji s Carolinou Vejmelka poprvé inkasoval po čtyřech minutách hry, kdy ho po akci Nečase a Bradyho Skjeie překonal osamocený Vincent Trocheck. Další tři branky obdržel ve druhé třetině od Jespera Fasta, Maxe Domiho a Nina Niederreitera. Skóre v 49. minutě uzavřel Sebastian Aho, jenž napotřetí dorazil kotouč za českého gólmana.

Právě závěrečná trefa ukázala největší problém defenzivy Coyotes. Obránci před Vejmelkou nedokázali vyklidit prostor ani přes dva jeho vydařené zákroky a Aho napotřetí volného místa využil. Arizona zůstala nejhorším týmem v lize.

Nedaří se ani Chicagu, které na domácím ledě podlehlo Calgary 2:5 a ztratilo desátý z posledních jedenácti zápasů. I kvůli mizerné bilanci z posledního měsíce jsou Blackhawks v tabulce Centrální divize předposlední právě před Arizonou.

Hosté se v Chicagu dostali do vedení ve 22. sekundě, kdy gólmana Kevina Lankinena překonal Dillon Dubé. Vedení zvýšil nejproduktivnější hráč Flames Johnny Gaudreau, ale již po necelé minutě vrátil Blackhawks do hry Tyler Johnson, který zakončil akci, do níž se zapojil také Kubalík. Chicago se drželo na dostřel až do konce, při hře bez brankáře ale dvakrát inkasovalo a prohrálo 2:5.

"Nemyslím si, že bychom hráli vyloženě špatně. V první třetině jsme zaspali, ale pak jsem byl s naším výkonem spokojený. Výsledek 5:2 podle mě neodpovídá průběhu, a navíc je ovlivněn dvěma góly do prázdné branky. Opravdu si myslím, že se klukům druhá a třetí třetina povedla," řekl trenér Blackhawks Derek King.

V duelu týmů bojujících v Západní konferenci o elitní osmičku Vancouver porazil Dallas 6:2 a díky šesté výhře v řadě se přiblížil Stars na rozdíl pěti bodů. Dallasu nestačily ani dvě branky Roopea Hintze. Gól na 2:3 připravil finskému útočníkovi Radek Faksa a bodoval posedmnácté v ročníku.

Boj o play off si zkomplikovali také hokejisté Vegas. Prohráli s New Jersey 2:3 a na devátém místě ztrácí tři body na Los Angeles.

V duelu Colorada s Washingtonem mohlo dojít na český brankářský souboj, Pavel Francouz i Vítek Vaněček však zůstali na střídačce. Vaněčkův tým porazil lídra NHL 3:2. Rozhodující branku vstřelil v polovině třetí části Marcus Johansson.

Výsledky NHL:

Arizona - Carolina 3:5 (0:1, 3:3, 0:1)

Branky: 27. N. Ritchie, 37. L. Eriksson, 39. Galchenyuk - 5. Trocheck (Nečas), 22. Fast, 25. Domi, 32. Niederreiter, 49. Aho. Střely na branku: 26:52. Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval pět branek z 51 střel a úspěšnost zákroků měl 90,2 procenta. Diváci: 8496. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Niederreiter (oba Carolina), 3. Capobianco (Arizona).

Chicago - Calgary 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky: 8. T. Johnson (D. Kubalík), 33. Regula - 7. a 59. J. Gaudreau, 1. D. Dubé, 15. Coleman, 59. Kylington. Střely na branku: 24:35. Diváci: 18.523. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Gaudreau (oba Calgary), 3. Regula (Chicago).

Colorado - Washington 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 18. Ničuškin, 49. Lehkonen - 5. Hathaway, 34. Ovečkin, 51. Marcus Johansson. Střely na branku: 26:27. Diváci: 18.020. Hvězdy zápasu: 1. Marcus Johansson (Washington), 2. Makar, 3. Byram (oba Colorado).

Vegas - New Jersey 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky: 38. Kolesar, 59. Stephenson - 7. Bastian, 44. A. Johnsson, 48. J. Boqvist. Střely na branku: 44:28. Diváci: 18.077. Hvězdy zápasu: 1. A. Hammond, 2. Bastian (oba New Jersey), 3. S. Theodore (Vegas).

Seattle - Ottawa 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky: 5. Sprong, 30. Beniers, 37. V. Rask, 59. McCann - 22. B. Tkachuk, 24. Holden. Střely na branku: 29:14. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. V. Rask, 2. Vince Dunn, 3. Beniers (všichni Seattle)

Vancouver - Dallas 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky: 16. a 57. Elias Pettersson, 8. Garland, 22. Boeser, 31. Dickinson, 41. Podkolzin - 9. a 25. Hintz (na druhou Faksa). Střely na branku: 31:30. Diváci: 18.890. Hvězdy zápasu: 1. Dickinson, 2. Boeser, 3. Elias Pettersson (všichni Vancouver).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 75 54 6 15 317:218 114 2. x-Toronto 76 50 6 20 295:235 106 3. x-Tampa Bay 75 46 8 21 250:212 100 4. x-Boston 75 46 5 24 233:203 97 5. Buffalo 78 29 11 38 219:278 69 6. Detroit 76 29 10 37 214:291 68 7. Ottawa 76 28 7 41 206:248 63 8. Montreal 76 20 11 45 197:295 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 77 49 8 20 256:190 106 2. x-NY Rangers 76 49 6 21 235:191 104 3. x-Pittsburgh 77 43 11 23 254:215 97 4. x-Washington 76 43 10 23 263:225 96 5. NY Islanders 75 35 9 31 208:210 79 6. Columbus 76 35 6 35 245:282 76 7. New Jersey 76 27 7 42 234:280 61 8. Philadelphia 76 23 11 42 196:278 57

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Colorado 76 55 6 15 296:209 116 2. x-St. Louis 76 46 10 20 288:219 102 3. x-Minnesota 75 47 7 21 281:235 101 4. Nashville 76 43 5 28 244:225 91 5. Dallas 76 43 5 28 221:227 91 6. Winnipeg 76 35 11 30 235:245 81 7. Chicago 76 25 11 40 204:273 61 8. Arizona 76 22 5 49 186:292 49

Pacifická divize:

1. x-Calgary 76 47 9 20 273:190 103 2. Edmonton 76 44 6 26 264:235 94 3. Los Angeles 77 40 10 27 222:226 90 4. Vegas 77 41 5 31 246:229 87 5. Vancouver 76 38 10 28 230:213 86 6. Anaheim 77 30 14 33 219:253 74 7. San Jose 75 29 12 34 195:241 70 8. Seattle 75 25 6 44 197:260 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená jisté prvenství v konferenci.