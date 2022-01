Vejmelka opět pustil v NHL šest gólů, Yandle překonal desítky let starý rekord

Brankář Karel Vejmelka chytil v NHL na ledě Pittsburghu třicet střel, ale neodvrátil prohru Arizony 3:6. V osmi zápasech úterního programu nebodoval žádný český hráč. Obránce Philadelphie Keith Yandle nastoupil k 965. utkání v základní části v řadě a překonal rekord soutěže, který držel Doug Jarvis od prosince 1986.

Vejmelka pustil šest branek i v minulém startu na ledě New Yorku Rangers, kde byl ve 42. minutě střídán. V Pittsburghu vydržel celý zápas, dokonce s Arizonou ještě na začátku třetí třetiny vedl 3:2 i díky dvěma gólům Nicka Schmaltze. Před třetí brankou Coyotes udělal chybu Dominik Simon, jehož přihrávku Schmaltz vystihl ve středním pásmu a z protiútoku skóroval.

Domácí ale otočili čtyřmi trefami od 44. do 53. minuty a konečný výsledek stanovil povedeným zakončením s hokejkou mezi bruslemi Brian Boyle. Hlavním hrdinou zápasu byl vyhlášen Kris Letang, který skóroval dvakrát. Jeho spoluhráči Sidney Crosby a Bryan Rust si připsali po třech bodech, každý za gól a dvě přihrávky.

"Docela dlouhý úsek zápasu jsme hráli dobrý hokej. Jakmile ale ve třetí třetině vyrovnali, tak jsme zpanikařili a znervózněli. Nutili jsme se do akcí, které nám nejsou vlastní. Riskovali jsme a chybovali v obraně. Oni mají dobrý tým, navíc jsou ve formě a potrestali nás," řekl kouč Arizony Andre Tourigny.

Yandle začal sérii v březnu 2009 ještě v barvách Phoenixu a mezi obránci byl už několik let železným mužem. Druhý v pořadí je Jay Bouwmeester se 737 zápasy. "Jsem za to nesmírně vděčný," řekl Yandle. "Jsem vděčný za každý zápas v této lize, a že jsem obklopen těmi nejlepšími lidmi, kteří mi fandí a kryjí záda. Být součástí NHL a její rodiny šestnáct let je pro mě více než splněný sen," doplnil. Zkušenému obránci skončila ale loni série 57 zápasů v play off, poté co zůstal ve třetím utkání úvodního kola play off jen mezi náhradníky.

Rekordní start pětatřicetiletému bekovi ale zhořkl. S Philadelphií vedl ve 13. minutě 2:0, ale Flyers na hřišti New Yorku Islanders nakonec podlehli 3:4 a prohráli už po třinácté za sebou. Jde o nejdelší sérii Flyers bez výhry v klubové historii.Vítězný gól vstřelil v 52. minutě Zach Parise.

"Kdybyste mi před zápasem řekli, že dáme tři branky, odpověděl bych, že získáme minimálně bod. Musíme zlepšit obrannou hru a snížit počet inkasovaných gólů," řekl kouč Mike Yeo, který nahradil 6. prosince odvolaného Alaina Vigneaulta. Pod jeho vedením vyhrálo mužstvo 5 z osmi úvodních zápasů, poté si připsalo ve 13 utkáních jen tři body. Klub ho ale před duelem s Islanders podržel a oznámil, že Yeo zůstane do konce sezony.

Joe Pavelski řídil čtyřmi body (2+2) výhru Dallasu 5:1 v New Jersey. V dresu vítězů chyběl kvůli nemoci podruhé za sebou Radek Faksa. Na straně domácích Pavel Zacha nebodoval a byl u jednoho inkasovaného gólu.

Florida zvítězila ve Winnipegu 5:3. Hlavním strůjcem úspěchu byl Mason Marchment, který zaznamenal tři body (2+1). Jeho spoluhráč Radko Gudas přidal čtyři srážky a v této statistice vévodí celé NHL. V dresu domácích zůstal opět Kristian Reichel mezi náhradníky, je součástí takzvané "taxi squad".

Brankář David Rittich kryl záda Juusemu Sarosovi, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu při výhře Nashvillu 4:2 v Seattlu.

V úterním programu zazářil také Tyler Ennis, který hattrickem přispěl k domácímu vítězství Ottawy 5:0 nad Buffalem. Jeho výkon ale zastínil zákrok hostujícího gólmana Aarona Della. Ten zpracoval puk u branky pro beka a poté postrčil loktem v rychlosti napadajícího Drakea Bathersona tak nešťastně, že nejproduktivnější hráč Senators si po pádu na mantinel zranil levou nohu a hrací plochu opustil jen s dopomocí.

Výsledky NHL:

Ottawa - Buffalo 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky: 16., 19. a 60. Ennis, 18. Batherson, 32. Formenton. Střely na branku: 47:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ennis, 2. M. Murray, 3. Stützle (všichni Ottawa).

New Jersey - Dallas 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Branky: 33. Bratt - 1. a 17. Pavelski, 10. J. Peterson, 21. Hintz, 58. Hakanpää. Střely na branku: 37:32. Diváci: 10.382. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Hintz, 3. R. Suter (všichni Dallas).

Pittsburgh - Arizona 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)

Branky: 39. a 52. Letang, 32. Rust, 45. McGinn, 48. Crosby, 54. Boyle - 29. a 43. Schmaltz, 37. Keller. Střely na branku: 36:16. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání, inkasoval šest branek z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 83,3 procenta. Diváci: 16.360. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Crosby, 3. Rust (všichni Pittsburgh).

Carolina - Vegas 4:3 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 49. a 64. Aho, 25. Niederreiter, 26. Trocheck - 39. Patrick, 54. Howden, 58. Hague. Střely na branku: 30:29. Diváci: 15.228. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Niederreiter, 3. A. Svečnikov (všichni Carolina).

NY Islanders - Philadelphia 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Branky: 14. Dobson, 19. Lee, 26. Barzal, 52. Parise - 1. Giroux, 13. Braun, 42. Mayhew. Střely na branku: 33:17. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Barzal (oba NY Islanders), 3. Yandle (Philadelphia).

Winnipeg - Florida 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Branky: 9. Stastny, 13. Connor, 24. Dubois - 3. a 13. Marchment, 18. Lundell, 30. Verhaeghe, 53. S. Bennett. Střely na branku: 35:32. Diváci: 250. Hvězdy zápasu: 1. Marchment (Florida), 2. Perfetti (Winnipeg), 3. Lundell (Florida).

Vancouver - Edmonton 2:3 v prodl. (0:0, 2:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 35. E. Pettersson, 38. Motte - 47. McLeod, 51. Draisaitl, 65. McDavid. Střely na branku: 27:50. Diváci: 9396. Hvězdy zápasu: 1. Martin (Vancouver), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Motte (Vancouver).

Seattle - Nashville 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky: 9. McCann, 33. A. Larsson - 20. Kunin, 36. F. Forsberg, 37. Ekholm, 56. Duchene. Střely na branku: 35:27. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. Johansson, 3. McCann (oba Seattle).