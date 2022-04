Vegas má smůlu, posledním postupujícím týmem do play off se stal Dallas

Hokejisté Dallasu s Radkem Faksou v sestavě obsadili poslední postupové místo do play off NHL, přestože podlehli Arizoně 3:4 v prodloužení. Stars bod stačil, navíc zaváhal i tým Vegas, který prohrál v Chicagu 3:4 po samostatných nájezdech.

Postupová matematika byla pro Dallas před posledními dvěma zápasy základní části jasná. Potřeboval získat alespoň bod anebo by mu místo mezi osmičkou nejlepších v Západní konferenci zajistila jakákoli bodová ztráta Vegas.

Dallas směřoval za postupem od začátku a vedl ve 23. minutě už 3:0. Postupně se trefili Jani Hakanpää, Tyler Seguin a Miro Heiskanen. Arizona, jejíž brankář Karel Vejmelka plnil roli náhradníka, ale ve třetí třetině vyrovnala. Nejhorší tým Západní konference vrátili do hry svými góly Anton Strälman, Shayne Gostisbehere a Barrett Hayton. Obrat dokonal v prodloužení Travis Boyd. V dresu vítězů byl s šesti střelami nejpilnější Jan Jeník, ale nebodoval.

"Jsem naštvaný, že jsme prohráli, ale získali jsme důležitý bod a spadl z nás velký tlak, že nemusíme hrát příště o život. Od začátku mého příchodu to byl těžký boj, abychom se do play off dostali," uvedl gólman Scott Wedgewood, jehož Dallas získal 20. března právě z Arizony.

Dallas si zahraje v play off po loňské absenci, kdy měl ve zkrácené sezoně smůlu a zůstal jako první pod čarou postupu. "Jsme tam, to je hlavní," oddechl si trenér Rick Bowness. "Zápas jsme si prohráli sami, ale většinu utkání jsme hráli opravdu dobře. Ve druhé třetině jsme měli třináct gólových šancí, mohli jsme odskočit do výraznějšího vedení. Bude proto jednoduché odstranit do play off chyby, kterých jsme se dopustili."

Hokejisté Vegas v zápase neustále dotahovali a třikrát smazali jednobrankové manko. Chicago vedlo po úvodní třetině díky dvěma gólům Taylora Raddyshe 2:1 a ve 26. minutě po trefě Caleba Jonese 3:2. Hosté kontrovali brankami Michaela Amadia, Aleca Martineze a Maxe Paciorettyho. Nerozhodné skóre 3:3 platilo od konce druhé třetiny až do nájezdů, ve kterých se prosadil jako jediný Tyler Johnson. Přestože rozstřel trval sedm sérií, útočník vítězů Dominik Kubalík v něm nedostal důvěru.

Vegas si poprvé od vstupu do NHL v roce 2017 nezahraje play off. V posledních dvou sezonách přitom skončil mezi čtyřmi nejlepší týmy a v premiérovém ročníku se dokonce probojoval až do finále Stanleyova poháru. "Hodně se od nás očekávalo. Jsem v přední linii těch, co nesou zodpovědnost," podotkl kouč Vegas Pete DeBoer.

Zápas skončil ještě předtím, než dospěl duel v Dallasu do prodloužení. "Chtěli jsme si udržet šanci. Už se staly šílenější věci. Ale nepovedlo se," řekl útočník Chandler Stephenson, který přihrál na všechny tři góly Vegas. "Je to zklamání. Od začátku tréninkového kempu pracujete na tom, abyste se dostali do play off. Srážela nás zranění. Bylo to těžké," doplnil. Jako náhradní gólman Vegas byl připraven Jiří Patera, který stále čeká na premiéru v NHL.

Už dávno dopředu bylo jisté, že do play off nepostoupí ani loňský finalista Stanleyova poháru Montreal, který je na dně celé NHL. Kanadský klub si alespoň spravil ve středu náladu výhrou 4:3 na ledě New Yorku Rangers a přerušil sérii devíti porážek. Vítězství zařídil gólem v poslední minutě obránce Jeff Petry, který v zápase skóroval dvakrát.

Rangers hráli bez sedmi hráčů základní včetně Artěmije Panarina, Miky Zibanejada, Chrise Kreidera a Adama Foxe. Jejich spoluhráč Filip Chytil vyšel počtvrté v řadě bodově naprázdno.

Také Los Angeles šetřilo před startem play off, ve kterém se utká s Edmontonem, své nejlepší hokejisty včetně Anžeho Kopitara. Oslabení Kings i tak dokázali v Seattlu otočit z 0:2 na konečných 5:3 a připsali si pátou výhru v řadě.

Výsledky NHL:

Winnipeg - Philadelphia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Dubois, 28. Ehlers, 36. Wheeler, 60. Connor. Střely na branku: 27:35. Diváci: 13.383. Hvězdy zápasu: 1. Comrie, 2. Ehlers, 3. Wheeler (všichni Winnipeg).

NY Rangers - Montreal 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky: 25. Reaves, 45. Vatrano, 56. R. Strome - 40. a 60. Petry, 19. Poehling, 53. Hoffman. Střely na branku: 27:24. Diváci: 16.845. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. Poehling (oba Montreal), 3. Goodrow (NY Rangers).

Chicago - Vegas 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 17. a 20. Raddysh, 26. C. Jones, rozhodující sam. nájezd T. Johnson - 18. Amadio, 24. Martinez, 38. Pacioretty. Střely na branku: 40:40. Diváci: 19.660. Hvězdy zápasu: 1. T. Johnson, 2. Raddysh, 3. Lafferty (všichni Chicago).

Dallas - Arizona 3:4 v prodl. (2:0, 1:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 5. Hakanpää, 14. Seguin, 23. Heiskanen - 44. Strälman, 48. Gostisbehere, 52. Hayton, 62. Boyd. Střely na branku: 29:37. Diváci: 18.025. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere (Arizona), 2. Seguin (Dallas), 3. Hayton (Arizona).

Seattle - Los Angeles 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky: 19. McCann, 23. Donato, 35. Eberle - 31. Vilardi, 34. Danault, 38. Moore, 43. Andersson, 59. Athanasiou. Střely na branku: 40:28. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Donato, 2. Eberle (oba Seattle), 3. Vilardi (Los Angeles).