Vegas dělí výhra od postupu, Toronto porazilo Montreal v play off po 54 letech

Hokejisté Vegas zvítězili na ledě Minnesoty 4:0, v sérii vedou 3:1 na zápasy a jedna výhra je dělí od postupu do druhého kola play off NHL. Toronto i bez zraněného kapitána Johna Tavarese porazilo Montreal 5:1 a vyrovnalo sérii na 1:1. Po čtyřech zápasech je stav nerozhodný i mezi týmy Pittsburghu a New Yorku Islanders, který v sobotu vyhrál 4:1.

V sestavě Vegas scházel Tomáši Nosek, o jehož startu se rozhodovalo před zápasem. Český útočník odstoupil z druhého utkání v sérii kvůli nespecifikovanému zranění a od té doby nehrál. I bez něj zvítězili Golden Knights potřetí v řadě, o což se hlavně zasloužili dvěma góly Nicolas Roy a 35 zákroky brankář Marc-Andre Fleury. Související Do montérek! Chybí tvrdá práce, ale je to i moje vina, uznal Pešán a načrtl změny Toronto bez Tavarese, který v minulém utkání utrpěl zranění kolene a otřes mozku, od osmé minuty prohrávalo. V dalším průběhu zápasu už ale střílel góly pouze lídr Severní divize a na obratu se podílel Auston Matthews třemi body (1+2). Maple Leafs porazili Montreal v play off poprvé od roku 1967, kdy vyhráli naposledy Stanleyův pohár. Islanders po bezbrankové první třetině udeřili dvakrát v prostřední části a dvěma slepenými góly ve 47. minutě zvýšili na 4:0. Brankář Ilja Sorokin, který nahradil Semjona Varlamova a dovedl tým k výhře i ve svém druhém startu v letošním play off, přišel o čisté konto v čase 57:25. 1. kolo play off NHL: Severní divize - 1. zápas: Toronto - Montreal 5:1 (stav série: 1:1) Východní divize - 4. zápas: New York Islanders - Pittsburgh 4:1 (stav série: 2:2) Centrální divize - 4. zápas: Tampa Bay - Florida 6:2 (stav série: 3:1) Západní divize - 4. zápas: Minnesota - Vegas 0:4 (stav série: 1:3)