Věčná dvojka rozzářila v NHL svou hvězdu. Nechtěný veterán Budaj zažívá v 34 letech životní sezonu

Matka je pediatrička, otec anesteziolog. Jablko však v tomto případě padlo docela daleko od stromu. Slovenský brankář Peter Budaj působí v zámoří už 17 let, ale roli jasné jedničky si mockrát neužil. Zlom přišel až letos, kdy 34letý dlouhovlasý sympaťák využil zranění svých konkurentů a usadil se v brance Los Angeles, které táhne do play off. "Je to pro mě neuvěřitelné, fakt jako pohádka. Kdyby mi tohle někdo řekl před dvěma lety, vysmál bych se mu," vypráví Budaj.

Los Angeles – Za tři roky v Montrealu zasáhl jen do 67 utkání. Za Carey Pricem to měl však těžké. Tak Peter Budaj odešel do Winnipegu, který ho ale okamžitě bez jediné šance poslal na farmu do St. John's. Slovenský veterán se ale nevzdal.

"Bylo to pro mě po psychické stránce hrozné období. Věděl jsem ale, že musím být silný hlavně mentálně. Pořád jsem si říkal, že když budu makat, do NHL se můžu vrátit," popisuje 34letý gólman. Za celý rok odchytal na farmě Jets jen devatenáct zápasů, přičemž nezapsal ani jednu výhru a vytvořil nelichotivý rekord.

Ročník skončil a o jeho služby již nebyl zájem. Stal se volným hráčem.

Posezónní prázdninové dny ubíhaly a Budaj marně hypnotizoval telefon s toužebnou zprávou o tom, že o něj zase někdo stojí. Byly poslední dny srpna roku 2015 a účastník tři olympiád se přeci jen dočkal. "Dohodl jsem ti zkoušku v Los Angeles!" sdělil mu agent radostnou novinu.

Přestup a zase farma

Nabídku zrovna od Kings ale rozhodně nečekal. "Když jsem se díval na soupisky týmů, kdo by mě třeba mohl chtít, LA bylo snad tím posledním týmem, který by mě napadl. Měli spoustu mladých kluků a kvalitní brankářskou dvojici. Musel jsem to ale zkusit," vypráví dlouhovlasý sympaťák.

Kemp se mu povedl na výbornou a od Králů dostal dvoucestnou smlouvu. Dopředu věděl, že začne na farmě v AHL. Los Angeles mělo totiž v prvním týmu dva brankáře s jednocestnou smlouvou: Jonathana Quicka a Jeffa Zatkoffa.

"Byl jsem připravený jít do záložního týmu, čekat na šanci a prostě zabojovat. Nechodil jsem s hlavou dole a prostě jsem makal," vrací se Budaj k minulé sezoně. Ta byla v jeho podání nakonec parádní.

V celku Ontario Reign se stal jasnou jedničkou. Odchytal 60 zápasů s průměrem 1,75 obdržené branky. Byl nejvytěžovanějším gólmanem ligy, měl nejlepší úspěšnost zákroků (93,2 %), nejvíc vítězství i čistých kont. Jenže oba konkurenti v prvním týmu chytali rovněž slušně, ale hlavně - byli zdraví.

Z trojky rovnou jedničkou

To se však letos změnilo. Hned na startu nové sezony vypadli v rychlém sledu za sebou vinnou zranění jak Quick, tak Zatkoff. Stalo se tak něco, v co už snad sám Budaj ani nedoufal. Byl ze dne na den jedničkou týmu NHL.

"Johnny Quick je podle mě nejlepší gólman v lize. Z ničeho nic jsme ztratili absolutní jistotu vzadu. Jenže pak přišel Buddy a všechny ohromil," popisuje Marian Gáborík.

Na všechny okolnosti kolem telefonátu od vedení Kings si Budaj dobře vzpomíná. "Byl jsem tou dobou doma v Ontariu a na ten zápas, kdy se Jonathan zranil, jsem se díval. O pár hodin později mi už zvonil telefon a já šel nahoru," říká.

Ač podle svých slov nikdy nikomu zranění nepřál, šanci přivítal a chytil za pačesy. "Je to pro mě neuvěřitelné, fakt jako pohádka. Kdyby mi tohle někdo řekl před dvěma lety, vysmál bych se mu. V mém věku už se hokejisti do NHL příliš často nevracejí," směje se gólman, jehož oba rodiče jsou doktoři.

Nejlepší výkony na sklonku kariéry

Bezprostředně po zranění obou brankářů se začalo spekulovat o možné náhradě z venku. Mluvilo se o Retu Berrovi, Miku Condonovi a Ondřeji Pavelcovi. Nakonec ale takový krok vůbec nebyl třeba. Budaj totiž vzadu stále připomíná zeď a v 34 letech předvádí nejlepší výkony kariéry.

"Odvádí pro nás skvělou práci. Není snadné nahradit top světového gólmana, jako je Quick, ale on to dokázal. Působí velmi klidně, mentálně je ohromně vyzrálý, což pomáhá celému týmu," vysekl Slovákovi poklonu generální manažer LA Dean Lombardi.

I po návratu Zatkoffa zůstává rodák z Bánské Bystrice nadále jedničkou. Jako první gólman naskočil do 39 zápasů, z nichž 21 vyhrál. Navíc vychytal čtyři čistá konta.

Přesto jsou však v těchto dnech fanoušci Kings po vyslovení jména Petera Budaje naštvaní. Důvod? Nechápou totiž, jak je možné, že po tak famózních výkonech byl opomenut z nominace na All-Star Game.

I bez ní je ale trnitá cesta tohoto tichého bojovníka úžasná.

autor: Ondřej Kuchař

