Ve čtvrté lajně Ottawy už Chlapíka hokej netěšil. V Lahti by měl hrát hlavní roli

Po odchodu z Ottawy se útočník Filip Chlapík těší na novou kapitolu kariéry ve finském klubu Pelicans Lahti. Věří, že tam opět najde radost z hokeje. Vedení Lahti na něho udělalo dojem velkým zájmem, v klubu má mít zásadní roli.

Třiadvacetiletý pražský rodák dlouhodobě působil v zahraničí, ale dosud výhradně v zámoří. Splnil si sen v podobě NHL, v níž se jeho statistiky zastavily na 57 zápasech a 11 bodech za pět gólů a šest nahrávek. V tomto ročníku elitní soutěže však přidal jediný start.

"Když jsme řešili odchod z Ottawy, jediné otevřené ligy byly ve Švýcarsku a Finsku. Ve Finsku momentálně zbývá zhruba 20 zápasů do konce sezony, což moje rozhodování usnadnilo. Navíc Lahti o mě hodně stálo - i kvůli zájmu, který jsem cítil ze strany kouče i generálního manažera, jsem se takto rozhodl," řekl Chlapík v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Na nové adrese by měl dostat velký prostor, sám však ví, že si ho musí zasloužit výkony na ledě. "Hned mi volali a říkali, že roli dostanu velkou a bude to na mně stát, ale samozřejmě čas na ledě si musím vybojovat. Nedostanu ho jen proto, že jsem hrál v NHL," uvedl Chlapík.

Spekulace o návratu do Sparty, kde sezonu díky třem startům rozehrál, byly liché. "Sparta má v mém srdci velké místo, ale přestupové období skončilo na začátku února, takže jsem si mohl vybírat mezi Švýcarskem a Finskem. Zvolil jsem Finsko. Mám tu hodně kamarádů, co tu hrají, bavil jsem se s pár klukama, kteří mi to doporučili. Už se na to moc těším," prohlásil Chlapík.

Důvodů k rozvázání kontraktu s Ottawou, která si ho vybrala na draftu 2015 jako 48. hráče v pořadí, bylo více. "Všechny zápasy jsem odehrál ve čtvrté lajně, měl jsem šest, sedm minut za zápas. Každého hokejistu, který moc nehraje, to zkrátka přestane bavit. Proto jsem chtěl odejít, abych mohl začít jinde a dostal do hokeje novou chuť," prohlásil Chlapík.

Tým Lahti, v němž působí i brankář Patrik Bartošák a útočník Rudolf Červený, je aktuálně sedmý, ale ztrácí jediný bod na přímý postup do čtvrtfinále play off. Právě první šestka je nyní cílem. "Tabulka je velmi vyrovnaná, na třetí místo se ztrácí jen čtyři body. Osobně jsem nehrál play off už čtyři roky, tudíž i já mám obrovskou motivaci, abychom se tam dostali a zahráli si i tyto velké zápasy," těšil se Chlapík.

NHL ještě nepovažuje za uzavřenou záležitost. "Delší dobu jsem čekal, že bych mohl být vyměněný do jiného klubu. Mohl jsem čekat ještě měsíc do konce přestupového období v NHL, ale rozhodl jsem se odejít zpátky do Evropy. Teď záleží na tom, co se stane. V hlavě mám především to, abych si hokej zase užíval, hrál dobře a nabral zpět sebevědomí. Když půjde vše dobře a vyskytne se něco, co mi bude dávat smysl, určitě to nevylučuji. NHL je nadále snem každého hokejisty," uvedl Chlapík.