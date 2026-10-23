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Sport

„Vážně je tak slabý?“ Český hrdina si v NHL zavařil nereakcí. Padají tvrdé návrhy

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Po euforickém vzletu přichází drsné vystřízlivění. Český brankář Jakub Dobeš hned v prvních týdnech nové sezony NHL ztrácí pozici jedničky hokejového Montrealu.

Nashville Predators v Montreal Canadiens
Jakub DobešFoto: NHL – Vitor Munhoz
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Sharks Canadiens Hockey
Jakub Dobeš v šestém utkání série play off NHL mezi Montrealem a Buffalem
Jakub Dobeš při utkání play off NHL mezi Montrealem a Buffalem
Brankář Montrealu Jakub Dobeš
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8 fotografií

Do minulého ročníku vstupoval Dobeš s velkou šancí na roli montrealské dvojky. Nakonec se ale stal jedničkou a slavné Canadiens dotáhl až do konferenčního finále.

Najednou byl hvězdou. Ve Zlaté hokejce pro nejlepšího českého hokejistu skončil čtvrtý, v žebříčku top brankářů zámořské ligy od stanice NHL Network pronikl do první desítky. Na úkor Lukáše Dostála nebo Sergeje Bobrovského.

Čísla z probíhající základní části ale vyprávějí jiný příběh. Pětadvacetiletý Dobeš je teď naopak jedním z nejhorších gólmanů soutěže.

Po úvodní výhře prohrál čtyřikrát v řadě a celkem nezastavil ani 85 procent puků. Podle statistického webu MoneyPuck pustil víc než šest gólů navíc. Horší jsou jen Dustin Wolf v Calgary a Kevin Lankinen ve Vancouveru.

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Zřejmě nejhůř se Dobeš cítil po dosud posledním startu. V noci na středu proti San Jose směřoval k tolik potřebnému výkonnostnímu comebacku, ale vedení 3:1 po dvou třetinách se spoluhráči neudržel.

A pak to přišlo. V prodloužení tři na tři si český brankář povyjel proti projíždějícímu Collinu Grafovi, aby ho zbrzdil, případně aby si vynutil faul. Sám ale dostal dvě minuty za nedovolené bránění.

Dobešův faul v prodloužení zápasu proti San Jose | Video: NHL.com

V oslabení pak Dobeš inkasoval z hole superhvězdného Macklina Celebriniho a zdrceně klečel na ledě. Věděl, že mužstvo právě potopil.

V kabině Montrealu to po porážce vřelo. „Střelili jsme se do vlastní nohy, ta vyloučení byla hloupá a naprosto zbytečná,“ spustil viditelně rozladěný střelec Cole Caufield.

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I když komentoval vícero prohřešků, na mysli měl i Dobeše, k němuž se pak vyjádřil i přímo. „Jakub je bojovník, ale to, co udělal, nebylo v dané fázi zápasu zapotřebí. Nesmíme dát sudím příležitost, aby zvedli ruku,“ dodal nejlepší střelec týmu.

Média chtěla po utkání mluvit i s českým gólmanem, ale přišla zkrátka.

Stát se to třeba v Columbusu, nejspíš by to nikdo moc neřešil. V Montrealu, jedné z bašt světového hokeje, je z toho ale další aféra.

„Dobeš měl přijít před novináře, podívat se na ně a říct: ‚Ta porážka je moje vina, zachoval jsem se jako zatracený idiot.‘ A to je všechno. Svět by mu odpustil, protože se k tomu postavil čelem,“ prohlásil v pořadu JiC na stanici TVA Sports populární analytik Alain Chantelois.

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„Ale ne, on se schovává. Proč se schovává? Vážně je tak slabý? S tímhle se nedokážu úplně smířit,“ přidal na adresu mladého Čecha.

Důležité je ovšem zmínit, že Canadiens rozhovor zkrátka neumožnili. Ne nutně kvůli tomu, že ho odmítl samotný Dobeš.

Hierarchie montrealského brankoviště se v každém případě proměnila. „Jedničkou by nyní měl být Jacob Fowler,“ napsal deník Montreal Gazette.

Fowlerovi je teprve 21 let, ale odborníci ho považují za možná největší brankářskou naději současnosti. Po čtyřech startech je na tom výrazně lépe než Dobeš: má 90procentní úspěšnost zákroků a podle pokročilých statistik chytil dva góly navíc.

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Do toho se čeká na návrat Sama Montembeaulta, který v minulé sezoně přišel o roli jedničky a zkraje té aktuální utrpěl zranění.

Českého hrdinu by teď někteří rádi viděli pouze na střídačce nebo rovnou na tribuně.

„Dobeš je lepší, než jak se zatím prezentuje, a není pochyb o tom, že se z toho dostane. Bude se z toho ale muset dostat na tréninku, protože Canadiens už nemají ten luxus, aby ho nechali se ze špatné formy vychytat přímo v zápasech,“ napsal online deník The Athletic s ohledem na vyšší ambice Montrealu oproti minulým sezonám.

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