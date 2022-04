Vaněček zvládl český duel proti Vejmelkovi s nulou, raubíř Kane nasázel hattrick

Vítek Vaněček zastavil v utkání NHL na ledě Arizony všech 19 střel, předčil v českém brankářském duelu Karla Vejmelku a připsal si při výhře Washingtonu 2:0 čtvrtou nulu v sezoně. Oba gólmani se dostali mezi tři hvězdy zápasu, Vaněček se stal první hvězdou a Vejmelka, který kryl 27 z 28 střel, třetí.

Další český brankář Pavel Francouz z Colorada měl plnit roli náhradníka, ale těsně před zápasem musel po zásahu pukem do tváře na ošetřovnu.

Minnesota porazila i díky pěti asistencím Kevina Fialy na svém ledě Seattle 6:3. Stejný výsledek se zrodil i v Edmontonu, jehož výhru nad Coloradem řídil čtyřmi body včetně hattricku Evander Kane. Jakub Voráček neuspěl v rozstřelu s bekhendovou kličkou a podlehl s Columbusem doma Ottawě 1:2 po nájezdech.

První gól padl v Arizoně ve 12. minutě, když se prosadil z dorážky Conor Sheary. Vejmelku překonal ještě zhruba v polovině zápasu Garnet Hathaway, puk ale zasáhl vysokou holí, a proto rozhodčí gól neuznali. Pojistku přidal až v poslední minutě John Carlson při hře domácích bez brankáře. Coyotes prohráli podeváté v řadě, v šesti případech chytal Vejmelka od začátku.

Vaněček měl chvíli před úvodním gólem štěstí, střelu Jacka McBaina zastavila tyč. Nejlepší zákrok večera předvedl na začátku třetí třetiny, kdy zneškodnil střelu Alexe Galchenyuka z přečíslení tři na jednoho. Stejnému hráči sebral v dohrávané akci o pár sekund později další gólovou šanci.

"Byl to pro mě těžký zápas, protože na mě nešlo moc střel. Ve druhé třetině jsme pořád hráli v útočném pásmu a až ve třetí jsem si trochu zachytal a dostal do rytmu," uvedl Vaněček, který vychytal šestou nulu v NHL. Trenér Washingtonu Peter Laviolette jej pochválil, jak si s utkáním poradil. "Nic se neděje a pak musíte vytáhnout skvělý zákrok. Není to jednoduché, ale zvládl to. Když bylo potřeba, podržel nás."

Kane nasázel všechny tři góly v prostřední třetině, v níž Edmonton otočil z 0:1 na 4:2. Zbývající trefu zaznamenal Evan Bouchard a v závěrečné části zvýšili na rozdíl tří branek Kailer Yamamoto a Kris Russell. Za Colorado skóroval dvakrát Valerij Ničuškin a jednou Nathan MacKinnon.

Darcy Kuemper zůstal v bráně Colorada, protože Francouze zastupoval Matt Berlin, který chytá za Univerzitu Alberta. "Schytal to těsně vedle oka. Vypadá to, že bude v pořádku, ale uvidíme, jak se bude cítit zítra," řekl k Francouzovu stavu kouč Colorada Jared Bednar. Jeho svěřenci prohráli potřetí za sebou a ztrácejí v boji o pohár pro vítěze základní části dva body na Floridu.

Seattle dobře začal, v 11. minutě vedl brankami Daniela Spronga a Yanniho Gourdeho 2:0. Dvěma trefami ale vyrovnal Joel Eriksson Ek a odstartoval gólovou smršť Minnesoty, která skórovala ve druhé třetině pětkrát při obratu na 6:2.

Třetí branku Wild dal Kirill Kaprizov, který si v utkání připsal i tři asistence a je prvním hráčem v klubové historii, který překonal v základní části hranici sta bodů (45+56). Na něj navázali gólově Ryan Hartman, Mats Zuccarello a Nicolas Deslauriers. Výsledek už jen ve třetí třetině zkorigoval Matty Beniers.

"Pro mě je to obrovská pocta," řekl Kaprizov k rekordu. "Ale play off se blíží a ze všeho nejdůležitější je, abychom se každým zápasem zlepšovali a vstoupili do něj v co nejlepší formě," podotkl. Wild nebodovali jen jednou v posledních dvaceti duelech a poprvé vyhráli v základní části 50 zápasů. Klubový rekord si vytvořili i v počtu bodů (107).

Columbus vedl od 12. minuty trefou Jacka Roslovice. Ottawa vyrovnala gólem kapitána Bradyho Tkachuka a v nájezdech se prosadil jako jediný Tim Stützle. Voráček neuspěl v situaci, kdy musel skórovat, aby zápas pokračoval.

NHL:

Columbus - Ottawa 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 12. Roslovic - 48. B. Tkachuk, rozhodující sam. nájezd Stützle. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.116. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson (Ottawa), 2. Merzlikins (Columbus), 3. Stützle (Ottawa).

Minnesota - Seattle 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

Branky: 17. a 23. Eriksson Ek, 27. Kaprizov, 31. Hartman, 33. Zuccarello, 35. Deslauriers - 7. Sprong, 11. Gourde, 46. Beniers. Střely na branku. 35:28. Diváci: 19.047. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Kaprizov, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).

Edmonton - Colorado 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Branky: 23., 29. a 35. E. Kane, 25. Bouchard, 51. Yamamoto, 59. Russell - 9. a 25. Ničuškin, 59. MacKinnon. Střely na branku: 27:37. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Ničuškin (Colorado).

Arizona - Washington 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 12. Sheary, 60. Carlson. Střely na branku: 19:29. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas a z 19 střel neinkasoval. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 59:04 minuty, inkasoval jeden gól z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 96,4 procenta. Diváci: 14.053. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček, 2. Sheary (oba Washington), 3. Vejmelka (Arizona).