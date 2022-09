Vaněček vychytal v přípravě na NHL výhru New Jersey nad Rangers

Vítek Vaněček, jenž jako jeden ze tří českých brankářů zasáhl do čtvrtečního programu přípravy na NHL, pomohl patnácti zákroky k vítězství hokejistů New Jersey nad New York Rangers 5:2.

Z vítězství se radoval také David Rittich, jehož Winnipeg porazil Montreal 4:3. Rozhodující branku připravil v poslední minutě Kristian Reichel. Jednu asistenci zaznamenal také obránce Andrej Šustr, který se podílel na výhře Minnesoty 5:2 nad Dallasem. Vaněček po výměně z Washingtonu nastoupil za New Jersey do druhého zápasu a slavil druhou výhru. Proti Rangers odchytal celé utkání a nejlepší zákrok předvedl ve 42. minutě, kdy si počkal na bekhendové zakončení Alexise Lafreniérea. Ondřej Palát, jenž do New Jersey přišel jako volný hráč poté, co se nedohodl na prodloužení smlouvy s Tampou Bay, do utkání nezasáhl. V předsezonní přípravě zatím nastoupil jen do duelu s New York Islanders, ve kterém jednou asistencí pomohl k výhře 4:1. Ritticha už v 6. minutě prostřelil Kalden Guhle, pak už český brankář až do střídání po druhé třetině neinkasoval a Jets i díky jeho spolehlivému výkonu výsledek otočili. Třetí část odchytal Arvid Holm a soupeř nejprve dvěma slepenými góly předvedl obrat, závěr duelu ale Canadiens vůbec nezvládli. V 57. minutě srovnal na 3:3 Brat Lambert a 18 sekund před koncem rozhodl po akci Reichela a Dylana Samberga Nate Schmidt. Nepovedený zápas má za sebou brankář Columbusu Pavel Čajan. Devatenáctiletý gólman za třicet minut, které v zápase proti St. Louis odchytal, inkasoval čtyři góly z 12 střel a nezabránil prohře 2:4. Jakub Voráček, Stanislav Svozil ani David Jiříček do zápasu nezasáhli. Šustr si v přípravě připsal druhou asistenci. Dvoumetrový český obránce, jenž před sezonou podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu, se podílel na posledním gólu zápasu. Ve čtvrté útočné formaci Stars vedle sebe nastoupili Radek Faksa a Matěj Blümel, utkání jim ale nevyšlo. Ani jeden z nich nebodoval a zakončili duel se dvěma zápornými body.