Vaněček zazářil proti Washingtonu, Gudas, Nečas a Sedlák slavili branky

Brankář Vítek Vaněček se vytáhl v NHL v prvním startu proti svému bývalému zaměstnavateli a 37 zákroky přispěl k výhře hokejistů New Jersey 5:1 nad Washingtonem.

Radko Gudas skóroval podruhé v sezoně, ale s Floridou doma podlehl St. Louis 4:5 v prodloužení. Martin Nečas pomohl gólem, kterým překonal Daniela Vladaře, k vítězství Caroliny 3:2 nad Calgary. Lukáš Sedlák si připsal gól a přihrávku, ale neodvrátil prohru Philadelphie 2:5 na ledě New Yorku Islanders.

Washington Vaněčka vyměnil v létě a českému brankáři změna prospěla - připsal si deset výher z 12 startů od úvodní minuty a v brankářských statistikách je na druhém místě v průměru inkasovaných branek (2,05) a sedmý v úspěšnosti zásahů (92,3 procenta). I díky jeho výkonům je New Jersey s Bostonem na špici NHL.

Vaněček držel čisté konto až do 52. minuty, v níž ho v přesilové hře překonal John Carlson dělovkou zpoza mezikruží. Český gólman se stal druhou hvězdou zápasu a předčil jej pouze Jack Hughes, který nasázel poprvé v NHL hattrick. Díky jeho třem gólům odskočilo New Jersey ze stavu 1:0 na 4:0. Zbývající góly Devils vstřelili Nico Hischier a Fabian Zetterlund.

"Před zápasem jsem cítil nervozitu. Bylo pro mě speciální zachytat si poprvé proti Caps. Vím, že mají velmi dobré mužstvo, ale chtěl jsem udělat vše, co bude v mých silách, abych pomohl našemu týmu vyhrát. Mám radost, že se to povedlo," řekl Vaněček. "Bylo by hezčí, kdyby to bylo s nulou. Snažil jsem se. Hlavní je ale výhra."

Vaněček zneškodnil za stavu 1:0 šanci Alexandra Ovečkina, který v utkání vypálil celkem osmkrát. "Věděl jsem, že mi chce dát gól, ale byl jsem soustředěný na to, abych chytil všechno," doplnil český gólman.

Florida vedla už v deváté minutě 3:0, přičemž druhý gól vstřelil Gudas v čase 2:58. Český bek nahodil puk od modré čáry na branku a jeho nabídka na teč skončila až v síti. St. Louis prohrávalo ještě ve 49. minutě 1:4, ale mocným finišem skóre otočilo. Prodloužení rozhodl Jordan Kyrou, který se na obratu podílel dvěma trefami a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

"První dvě třetiny jsme hráli velmi dobře, ale ve třetí jsme se dopustili chyb, které obvykle neděláme. To nás stálo zápas," komentoval Gudas kolaps. "Nejdůležitější teď je, abychom se poučili z chyb, odstranili je a zapomněli, že jsme prohráli. To se stává. Nemůžete být pořád tím týmem, který otáčí zápasy. Někdy to zažijete i z opačné strany," doplnil český bek, který byl druhou hvězdou utkání. Vedle gólu si připsal pět střel, čtyři bloky a pět srážek.

Nečas desátou trefou v sezoně zlomil na začátku druhé třetiny nerozhodný stav 1:1. Český útočník zakončil v přesilové hře přihrávku Stefana Noesena střelou do odkryté branky. Calgary ve 33. minutě podruhé vyrovnalo a zápas rozhodl až obránce Caroliny Brett Pesce, který překonal Vladaře střelou z levého kruhu nad vyrážečku.

"Musím být lepší," řekl sebekriticky Vladař, který kryl třicet střel a připsal si pátou porážku v šestém startu v sezoně. Chytá s úspěšností 90,8 procenta při průměru 2,82 inkasované branky na zápas. "Chci týmu pomáhat k výhrám. Je pro mě frustrující, že se mi to nedaří," přiznal.

Philadelphia otočila po Sedlákových akcích skóre na 2:1. Český útočník vyrovnal v 16. minutě, poté co si sjel před branku a šikovně usměrnil přihrávku nad rameno Semjona Varlamova. Při druhém gólu byl součástí protiútoku, který zakončil Joel Farabee. Islanders ale od 37. do 44. minuty překlopili výsledek třemi góly na svou stranu. Na obratu se dvěma trefami podílel Zach Parise, čtyři asistence zaznamenal v utkání Ryan Pulock.

Philadelphia prohrála podesáté v řadě. "Dobře jsme napadali, snažili se. Musíme makat dál v tréninku a v zápasech se soustředit na každé střídání a odehrát je na maximum," řekl Sedlák, který si vylepšil bilanci v sezoně na dvě branky a tři asistence. Podobná slova volil i trenér Flyers John Tortorella. "Nebudu kritizovat tým. Ve hře jsem viděl spoustu dobrých věcí, jen jsme si zápas nechali utéct během pár minut."

Pavel Francouz kryl záda gólmanovi Alexandaru Georgijevovi, který byl se 41 zákroky hlavním strůjcem výhry Colorada 4:1 nad Dallasem. K vítězství obhájců Stanleyova poháru přispěl asistencí také Martin Kaut, který si v patnáctém utkání sezony připsal druhý bod (1+1).

Pozoruhodný obrat předvedl kromě St. Louis i Edmonton, který prohrával ve 45. minutě 0:3, ale nakonec vítězil 4:3. Návrat do zápasu nastartoval dvěma góly obránce Evan Bouchard, vyrovnal Dylan Holloway a diváky v Madison Square Garden zmrazil v čase 57:58 Leon Draisaitl.

Skvělou formu potvrdil Mitchell Marner, který gólem a přihrávkou přispěl k výhře Toronta 4:1 v Pittsburghu a bodoval v šestnáctém utkání v řadě. V klubové historii zaznamenali jen legendy Darryl Sittler a Eddie Olczyk delší sérii. Oba se shodně zastavili na 18 zápasech s alespoň jedním bodem.

NHL:

NY Rangers - Edmonton 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)

Branky: 3. Lafreniere, 36. Kreider, 37. Gauthier - 45. a 48. Bouchard, 51. Holloway, 58. Draisaitl. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18.006. Hvězdy utkání: 1. Bouchard, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Lindgren (Rangers).

Carolina - Calgary 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 7. Jarvis, 24. Nečas, 49. Pesce - 19. Ružička, 33. Toffoli. Střely na branku: 33:20. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval tři góly z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 18.845. Hvězdy zápasu: 1. Pesce, 2. Jarvis, 3. Nečas (všichni Carolina).

Florida - St. Louis 4:5 v prodl. (3:1, 1:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 2. Ekblad, 3. Gudas, 9. Verhaeghe, 33. Lundell - 54. a 62. Kyrou, 12. Saad, 49. O'Reilly, 57. Tarasenko. Střely na branku: 37:37. Diváci: 15.649. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou (St. Louis), 2. Gudas (Florida), 3. O'Reilly (St. Louis).

New Jersey - Washington 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 26., 30. a 50. J. Hughes, 10. Hischier, 55. Zetterlund - 52. Carlson. Střely na branku: 29:38. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jeden gól z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 97,4 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Vaněček, 3. Mercer (všichni New Jersey).

Pittsburgh - Toronto 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 52. Rakell - 1. Marner, 30. Holmberg, 31. W. Nylander, 55. Matthews. Střely na branku: 26:41. Diváci: 18.166. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner (oba Toronto), 3. Rakell (Pittsburgh).

NY Islanders - Philadelphia 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 37. a 52. Parise, 5. Pelech, 43. B. Nelson, 44. Beauvillier - 16. Sedlák, 30. Farabee (Sedlák). Střely na branku: 23:28. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Pulock, 2. Parise, 3. Beauvillier (všichni NY Islanders).

Colorado - Dallas 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 3. MacKinnon, 14. Manson, 31. Hunt (Kaut), 48. Cogliano - 29. Pavelski. Střely na branku: 36:42. Diváci: 18.129. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Manson, 3. Hunt (všichni Colorado).

Vegas - Vancouver 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Branky: 57. Marchessault - 10. Boeser, 19. J.T. Miller, 32. E. Pettersson, 34. Kuzmenko, 40. Horvat. Střely na branku: 27:36. Diváci: 18.004. Hvězdy zápasu: 1. Martin, 2. J.T. Miller, 3. Horvat (všichni Vancouver).