Vaněček se nenechal rozhodit, skvělým výkonem pomohl New Jersey k výhře a do čela NHL

Český brankář Vítek Vaněček 35 zásahy vychytal výhru hokejistů New Jersey 5:3 nad New York Rangers a pomohl svému týmu do čela NHL. Jednu branku poražených připravil Filip Chytil.

New Jersey vyhrálo potřetí za sebou a z posledních 17 zápasů zvládlo už šestnáctý. Výrazný podíl na úspěchu v newyorské Madison Square Garden měl Vaněček. Český brankář inkasoval dva góly v úvodních čtyřech minutách, to ho ale nerozhodilo a v dalším průběhu utkání předváděl skvělé zákroky. Hned po 80 vteřinách se do statistik zapsal Chytil, jenž v protiútoku dvou proti jednomu našel Artěmije Panarina. Ruský střelec nedal přesouvajícímu se Vaněčkovi šanci a poslal Rangers do vedení 1:0. Ve 4. minutě zvýšil na 2:0 Mika Zibanejad. New Jersey však ještě v první třetině srovnalo a před polovinou zápasu otočilo na 4:2. Dvěma góly se na konečné výhře 5:3 podílel Jegor Šarangovič, Slovák Tomáš Tatar duel zakončil s brankou a asistencí. Do statistik se zapsal také Dominik Kubalík, jehož asistence neodvrátila prohru Detroitu 2:4 s Torontem. Český útočník byl na začátku akce, kterou zakončil Moritz Seider první trefou utkání. Detroit vedení neudržel a prohrál po čtyřech zápasech. Toronto uspělo počtvrté za sebou. Výsledky NHL: NY Rangers - New Jersey 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) Branky: 2. Panarin (Chytil), 4. Zibanejad, 54. Trocheck - 14. a 60. Šarangovič, 8. Tatar, 26. J. Hughes, 30. M. McLeod. Střely na branku 38:38. Vaněček odchytal za New Jersey celé utkání, inkasoval tři branky z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 92,1 procenta. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šarangovič, 2. McLeod, 3. J. Hughes (všichni New Jersey). Buffalo - Tampa Bay 5:6 v prodl. (2:2, 1:1, 2:2 - 0:1) Branky: 18. T. Thompson, 19. Quinn, 30. Jost, 51. Cozens, 55. J. Skinner - 8. a 37. Point, 55. a 63. Stamkos, 17. Perry, 56. Hagel. Střely na branku: 37:25. Diváci: 11.766. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. T. Thompson (Buffalo). Detroit - Toronto 2:4 (1:2, 0:2, 1:0) Branky: 5. Seider (Kubalík), 53. Erne - 9. Matthews, 10. Nylander, 21. Marner, 29. Sandin. Střely na branku: 44:25. Diváci: 18.277. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Murray (oba Toronto) 3. Seider (Detroit). Edmonton - Florida 4:3 v prodl. (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0) Branky: 31. McDavid, 46. Barrie, 60. Bouchard, 61. Draisaitl - 4. M. Tkachuk, 51. Lundell, 56. Montour. Střely na branku: 40:28. Diváci: 17.775. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. S. Knight (Florida). Columbus - Vegas 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0) Branky: 34. J. Gaudreau, 53. Jenner - 16. W. Karlsson, 17. W. Carrier, rozhodující sam. nájezd Cotter. Střely na branku: 28:36. Diváci: 13.771. Hvězdy zápasu: 1. Thompson (Vegas), 2. J. Gaudreau (Columbus), 3. Cotter (Vegas). St. Louis - Dallas 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Branky: 54. Saad - 24. W. Johnston, 48. Dellandrea, 56. J. Robertson, 58. Heiskanen. Střely na branku: 24:24. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Jamie Benn (oba Dallas), 3. Leivo (Vegas). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 21 18 0 3 85:47 36 2. Toronto 24 14 5 5 73:61 33 3. Tampa Bay 21 13 1 7 75:68 27 4. Detroit 21 11 4 6 68:65 26 5. Florida 22 10 4 8 76:75 24 6. Montreal 21 11 1 9 65:73 23 7. Buffalo 22 9 1 12 81:79 19 8. Ottawa 21 8 1 12 66:71 17 Metropolitní divize: 1. New Jersey 23 19 0 4 87:51 38 2. NY Islanders 23 15 0 8 77:59 30 3. Carolina 22 11 5 6 61:61 27 4. Pittsburgh 22 11 3 8 77:70 25 5. NY Rangers 23 10 4 9 69:67 24 6. Washington 23 9 3 11 62:74 21 7. Philadelphia 22 7 5 10 53:74 19 8. Columbus 21 7 2 12 60:87 16 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 23 13 4 6 88:66 30 2. Winnipeg 20 13 1 6 63:53 27 3. Colorado 19 12 1 6 68:47 25 4. Minnesota 21 10 2 9 62:62 22 5. St. Louis 22 11 0 11 63:78 22 6. Nashville 20 9 2 9 53:65 20 7. Arizona 20 7 3 10 54:70 17 8. Chicago 21 6 4 11 52:78 16 Pacifická divize: 1. Vegas 24 17 1 6 83:63 35 2. Seattle 21 13 3 5 75:60 29 3. Los Angeles 24 12 3 9 77:81 27 4. Edmonton 22 12 0 10 74:78 24 5. Calgary 21 9 3 9 61:68 21 6. Vancouver 22 9 3 10 79:83 21 7. San Jose 24 7 4 13 72:89 18 8. Anaheim 22 6 1 15 58:94 13