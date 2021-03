Tohle nikdo nečekal. Českého brankáře odepisovali, teď v NHL nepřestává udivovat

Vítek Vaněček je spolu s Pavlem Zachou největším českým překvapením v letošním ročníku hokejové NHL. Může z dlouholetého "farmáře" vyrůst stálá brankářská jednička Washingtonu?

Do nejlepší ligy světa vtrhl Vaněček jako mazák. V prvních osmi zápasech vždy vychytal alespoň bod, což se dosud žádnému gólmanovi Capitals nepovedlo.

Slušný počin na zelenáče, který měl původně krýt záda lépe hodnocenému Ilju Samsonovovi a hvězdnému Henriku Lundqvistovi. První z nich však v lednu chytil koronavirus a Lundqvista ještě předtím vyřadily srdeční problémy.

Jako nutná výztuha sice přišel veterán Craig Anderson, ale bylo jasné, že Vaněček dostane životní šanci.

Využil ji bravurně. Po senzačním startu sice zažil krizi, ale rychle se z ní oklepal, a tak si udržuje důvěru trenérů. Přestože Samsonov už má po covidu, Vaněček odchytal čtyři z posledních pěti duelů. Patří k nejvytěžovanějším gólmanům ligy. Celkově v 18 kláních dosáhl na úspěšnost zákroků 91 procent.

Rozhodně nepatří k absolutní špičce soutěže, ale zastavuje větší procento puků než Jacob Markström, jemuž Calgary platí šest milionů dolarů ročně, či zkušený Tuukka Rask.

A co je hlavní - přímí konkurenti Samsonov a Anderson zatím nejsou ani na 90 procentech.

"Každý touží po příležitosti," komentoval Vaněčkův vzestup trenér Washingtonu Peter Laviolette. "Vítek je tady první rok. Čelí věcem, které předtím nezažil. Ví, že je to na něm. Myslím, že odvedl vynikající práci. Snad až na jeden nepovedený zápas nás vždycky držel ve hře."

Vaněček jako první brankářský nováček letos posbíral deset výher. Zběsilé "covidové" tempo, které NHL nasadila, protože ji škrtí čas, ho nezlomilo.

"Tohle nikdo nečekal," chválil českého parťáka centr Lars Eller. "Dostal se přinejmenším do těžké situace. Zkrácený tréninkový kemp, žádné přípravné zápasy, žádné zkušenosti z NHL… On ale přijde a chytá na vysoké úrovni, přestože zápasy jdou letos hodně rychle po sobě. Řekl bych, že ani normální jedničky na to nejsou zvyklé."

Odepisovaný farmář

Vaněčkova kariéra nabrala strmý vzlet poté, co hokejista pět let dřel na farmách včetně nepopulární ECHL. Putování záložními týmy trvalo tak dlouho, až někteří přestali Čechovi z druhého kola draftu věřit.

"Někteří lidé ho možná odepsali, když ve druhém nebo třetím roce mezi profíky nevystřelil nahoru," řekl serveru The Athletic Spencer Carbery, který Vaněčka vedl na farmách v Hershey a Jižní Karolíně. "Mezi třetím a čtvrtým rokem se ale zlepšil. Stejně jako mezi čtvrtým a pátým. Každý rok se trošku zlepšuje. A je pořád je velmi mladý."

Konkrétně mu je 25 let. Současné výkony ho ještě nesměrují k Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy a dokonce ani k nováčkovské Calder Trophy, protože lepší úspěšnost má třeba chicagská senzace Kevin Lankinen, ale vyvstává důležitější otázka…

Může se Vaněček stát stálou jedničkou Washingtonu?

Česku by to prospělo, protože David Rittich a Pavel Francouz (momentálně zraněný) dělají dvojku, Petr Mrázek (další marod) je na hraně a mladíci jako Lukáš Dostál teprve čekají na pořádnou šanci.

Vaněčkův potenciál však zůstává záhadou. Záleží, jak dlouho ještě usměvavému brankáři vydrží prokazatelné každoroční zlepšování.

"Myslím, že chytá solidně a působí klidně," okomentoval Vaněčka pro server The Athletic představitel konkurenčního klubu. Mladému Čechovi věští pozici náhradníka v NHL nebo horší jedničky.