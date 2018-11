Pastrňák s dvanácti góly vévodí kanonýrům NHL. S Krejčím zařídili další výhru Bostonu

před 8 minutami

Útočníci David Pastrňák a David Krejčí se v pondělním duelu NHL podepsali pod obě branky hokejistů Bostonu, kteří zdolali Dallas 2:1 v prodloužení.

Stars vedli zásluhou Radka Faksy, ale Pastrňák 12. gólem v sezoně zařídil vyrovnání a osamostatnil se v čele tabulky střelců a Krejčí se asistencí podílel na vítězné trefě Brada Marchanda. Obránce Dallasu Roman Polák nastoupil k 700. zápasu v soutěži.

Gólově se prosadil i Jakub Vrána z Washingtonu, jenž doma porazil Edmonton 4:2. Na triumfu obhájců Stanley Cupu se podílela čtveřice různých střelců. Oilers nenavázali na sérii pěti venkovních výher, jejich kapitán Connor McDavid bodoval v osmém zápase po sobě.

Faksa se třetí branky v ročníku dočkal ve čtvrté minutě v oslabení. Hráči Bostonu nadvakrát nevyzráli na brankáře a bývalého spoluhráče Antona Chudobina a odražený kotouč se v obranné třetině Stars dostal k Faksovi.

Český útočník nikým neatakován nabruslil až do útočného pásma a nenápadnou střelou přes obránce Toreyho Kruga z levého kruhu na vzdálenější tyč pokořil Tuuku Raska. "V předchozích 13 utkáních jsem moc nestřílel, tak jsem si řekl, že to změním, a dočkal jsem se," řekl Faksa.

Trefa Radka Faksy:

Vedení ale hostům vydrželo jen 80 sekund. Bruins v rohu mantinelu vybojovali puk a Patrice Bergeron ho okamžitě nasměroval na Pastrňáka, který ranou bez přípravy vyrovnal.

"Skvělá přihrávka od Bergerona, kterou jsme viděli už mnohokrát. Dostala se ke mně až příliš blízko, takže jsem se musel posunout dopředu, proto jsem pak ztratil stabilitu," popsal Pastrňák, nejlepší kanonýr ligy.

Gól Davida Pastrňáka:

O gól méně vstřelili Nathan MacKinnon a Gabriel Landeskog z Colorada, Patrick Kane ze Chicaga, Alexandr Ovečkin z Washingtonu a Timo Meier ze San Jose.

Ve druhé třetině si Bruins vypracovali několik příležitostí, ale Noel Acciari trefil tyč, Krug orazítkoval horní tyč a neúspěšně dopadlo i přečíslení dvou na jednoho. Ve 38. minutě domácí skórovali, kvůli předčasnému hvizdu rozhodčího ale branka neplatila, přestože Chudobin neudržel kotouč v náruči, jak se sudí původně domníval, a Anders Bjork ho zcela regulérně dostal mezi tři tyče.

Rozhodující akce tak přišla až v závěrečné minutě prodloužení, kdy domácí hráli v dvojnásobné početní výhodě. Krejčí naznačil střelu, ale přihrál na pravou stranu Marchandovi, který zamířil na vzdálenější tyč.

Navzdory porážce vyzdvihl Faksa Chudobinův výkon. "Chytal neskutečně. Dal nám šanci uspět. Předvedl několik důležitých zákroků. Věděli jsme, že když uděláme chybu, můžeme se na něj spolehnout," prohlásil čtyřiadvacetiletý centr.

Vyjádřil se i o Polákovi. "Je to tvrdý chlap. Spousta lidí nevidí, co všechno dělá. Je pro nás velmi důležitý. Blokuje střely a hraje jednoduše, což je přesně to, co někdy potřebujeme," konstatoval Faksa.

Stars prohráli po třech výhrách. "Někdy vám nejedou nohy a nedaří se vám tak, jak byste si představovali, ale i tak musíte získávat body. Nehráli jsme tak, jak bychom měli, aspoň však máme bod, což je z ledu soupeře cenné. Musíme se z toho poučit," řekl dvaatřicetiletý Polák.

Trenér Washingtonu Todd Reirden promíchal sestavu a přemístil Vránu do čtvrtého útoku po bok Travise Boyda a Devantea Smithe-Pellyho. Změna se Capitals vyplatila už ve třetí minutě, kdy Smith-Pelly přihrávkou z rohu hrazení nabil Vránovi na střelu z první a český útočník oslavil čtvrtý gól v ročníku.

Přesně o tři minuty později na něj navázal Smith-Pelly. Na obou trefách se nahrávkami podílel Boyd.

Kanadský celek se díky McDavidovi přiblížil na dostřel, ale v prostřední části Washington definitivně stvrdil zisk dvou bodů. Finální podobu výsledku stanovil Ovečkin, jenž se 234. gólem v přesilovce vyrovnal na osmém místě historického pořadí Marcelu Dionneovi. "Potřebovali jsme zvítězit. Věděli jsme, že proti nám stojí velmi dobrý tým. Čtvrtá lajna dnes udala tón," pochválil Vránovu řadu Ovečkin.

Centr Brian Boyle pomohl New Jersey prvním hattrickem v kariéře porazit Pittsburgh 5:1. Třiatřicetiletý Američan prožil emotivní večer, jelikož zápas byl součástí pravidelné charitativní akce Hokej proti rakovině. Boyleovi byla pár dnů před startem předchozí sezony diagnostikována chronická myeloidní leukémie, která je variantou rakoviny kostní dřeně.

Kvůli nemoci vynechal první měsíc, ale následně absolvoval 69 zápasů, v nichž nastřílel 13 gólů a přidal 10 asistencí. Vysloužil si tím Bill Masterton Memorial Trophy, která je v NHL udělována za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. V říjnu Boyle oznámil, že poslední testy vykázaly nejlepší možné výsledky a že se zbavil příznaků nemoci.

"Miluji tyhle večery. Někdy se cítíte sami. Během boje s rakovinou se ocitnete na temném místě. Pamatuji si, jak jsem s ní soupeřil a necítil se dobře. Nejhorší je, když vás lidé litují. Nevíte, jak na to máte reagovat. Chcete, aby se ve vaší přítomností cítili pohodlně," prozradil Boyle.

Philadelphia si poradila s Arizonou 5:2, kapitán Claude Giroux se na úspěchu Flyers podílel dvěma góly a nahrávkou. Útočník Jakub Voráček si u trefy Oskara Lindbloma do prázdné branky připsal asistenci. Coyotes prohráli po pěti výhrách stejně jako New York Islanders, kteří doma podlehli Montrealu 3:4 po samostatných nájezdech.

Výsledky NHL:

Boston - Dallas 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 6. Pastrňák, 65. Marchand (Krejčí) - 4. Faksa. Střely na branku: 35:25. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Marchand, 2. Acciari, 3. Krug (všichni Boston).

NY Islanders - Montreal 3:4 po sam. nájezdech (3:1, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 5. a 15. Cizikas, 8. Filppula - 6. Drouin, 36. Domi, 48. Lehkonen, rozhodující sam. nájezd Armia. Střely na branku: 24:35. Diváci: 9.402. Hvězdy utkání: 1. Domi (Montreal), 2. Cizikas (NY Islanders), 3. Drouin (Montreal).

Arizona - Philadelphia 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 22. Galchenyuk, 55. Grabner - 13. a 47. Giroux, 20. Gostisbehere, 38. Couturier, 59. Lindblom (Voráček). Střely na branku: 37:34. Diváci: 13.719. Hvězdy utkání: 1. Giroux, 2. Picard (oba Philadelphia), 3. Galchenyuk (Arizona).

Washington - Edmonton 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Branky: 3. Vrána, 6. Smith-Pelly, 29. Oshie, 34. Ovečkin - 11. McDavid, 31. Draisaitl. Střely na branku: 23:33. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Copley, 2. Smith-Pelly, 3. Boyd (všichni Washington).

Pittsburgh - New Jersey 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 10. Oleksiak - 13., 28. a 40. B. Boyle, 3. Butcher, 41. Zajac. Střely na branku: 36:39. Diváci: 18.420. Hvězdy utkání: 1. B. Boyle, 2. Butcher, 3. Dea (všichni New Jersey).