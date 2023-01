V Bostonu uctívají jedinečného Krejčího. Vytváří zdání, že je hokej jednoduchý

Velkého uznání se dočkal český hokejista David Krejčí od spoluhráčů z Bostonu i trenéra Jima Montgomeryho po dovršení tisícovky odehraných zápasů v základní části NHL.

V pondělním duelu proti Philadelphii se mu to podařilo jako 374. hráči v historii NHL a k výhře 6:0 přispěl třemi asistencemi. Alespoň tříbodového zápisu při jubilejním 1000. startu před ním dosáhlo pouze osm hokejistů.

"Byl to pro něho samozřejmě mimořádný zápas. Chtěli jsme pro něj vyhrát, aby si to celé mohl naplno užít a vychutnat. Byl to jedinečný den pro celý tým," uvedl kanonýr David Pastrňák.

"Je to neskutečný hráč. Je jako můj velký - o deset let starší - brácha. Vzhlížel jsem k němu, když jsem jako mladý do ligy přicházel. A také jsem se od něho každý den učil. Pomohl mi vyrůst jako hráči, ale i jako člověku mimo led. Teď jsou z nás blízcí přátelé. Mám z něj velkou radost. Je to neuvěřitelný hráč a zaslouží uznání," dodal

Jasný lídr bodování týmu Pastrňák přispěl k hladkému průběhu slavnostního zápasu dvěma góly a nahrávkou, stejně jako další český útočník Pavel Zacha.

"Je skvělé něco takového vidět. Je to motivující, člověka napadne, zda třeba jednou neprožije také takový zápas, ale povede se to jen pár hráčům. Jsem fakt rád, že jsem u toho mohl být. Je to strašně chytrý hráč, který také velmi tvrdě pracuje. A je každým rokem lepší a lepší. Doma je za legendu, tam každý ví, kdo je David Krejčí. Teď má tady tisíc zápasů v jednom týmu. Myslím, že se stal legendou i tady, což je úžasné," řekl Zacha.

"Myslím, že mnoho hráčů k němu má ohromný respekt. A zcela právem, bez jakýchkoliv pochyb. Je legendou Bruins a dnes znovu ukázal, proč tomu tak je. Všem okolo sebe pomáhá, aby byli ještě lepší," doplnil trenér Jim Montgomery.

Tisícovku zdolal Krejčí jako sedmý hráč bohaté historie Bruins. Před ním to dokázal i jeho dlouholetý spoluhráč a nynější kapitán Patrice Bergeron.

"Nijak mě to nepřekvapuje, že dosáhl tohoto milníku, protože je schopný být tak úspěšný po tak dlouhou dobu. Je to elitní hráč a zaslouží uznání za to, kolik do toho dal za všechny ty roky práce, aby byl na té nejlepší úrovni," řekl o rok starší kanadský útočník. "Krech si jde za svým, dělá dobře svou práci a je rád, když se daří také ostatním. Chce výsledek a chce vyhrát, v tom je stejný jako já," dodal Bergeron.

Společně také dobyli v roce 2011 Stanleyův pohár. "Je radost mít takového kamaráda a být s ním tak dlouho. Je to zábava, když ho máte blízko jako přítele, ale i jako spoluhráče a hráče, od něhož se můžete učit. Některé věci, které dokáže, je vážně těžké napodobit, ale i tak se neustále snažíte poučit z jeho hry a přenést si něco do své hry. Je to vážně potěšení," uvedl Bergeron.

Podobně mluvil o Krejčím i jiný zkušený forvard Brad Marchand, jenž byl rovněž členem vítězného týmu před 12 lety. "Když jsem s ním trénoval, měl jsem možnost vidět, jak tvrdě pracoval a kolik úsilí do přípravy v létě vložil. To je jedna z věcí, která na mě ze začátku udělala největší dojem. Bylo pro mě vždy ctí hrát po jeho boku. Nebýt jeho, na úspěchy, které jsme měli za těch posledních deset patnáct let, bychom nedosáhli," řekl Marchand.

Ocenil také vyrovnanost, která výkony českého centra provází. "Myslím, že to je právě to, co hledáte u opravdu dobrého hráče NHL - vyrovnané výkony v každém utkání. A právě to je jeho případ. Vždy je na ledě vidět. A navíc je to hráč pro ty velké chvíle. V takový moment vždy s něčím přijde, protože umí hrát pod tlakem. Při našich úspěšných cestách ve Stanley Cupu často vedl bodování nebo dal gól v prodloužení či důležité chvíli zápasu. Na ledě možná není nejrychlejší a nemá tu nejtvrdší střelu, ale jeho schopnost vytvořit zdání, jak jsou ty situace jednoduché, je neuvěřitelná," konstatoval Marchand.

"Můžete začít jeho minulostí, tím, jaké výkony předváděl v play off, hlavně pak při těch úspěšných taženích do finále Stanley Cupu. Tomuhle týmu ohromně pomohl. Tím, jak je šikovný a také trpělivý jako hráč, ale také jako člověk. Moc pomohl i mně samotnému, když jsem přišel do mužstva. Hrál jsem s ním jako nováček a naučil mě, co to obnáší být hráčem Boston Bruins," řekl další útočník Jake DeBrusk.