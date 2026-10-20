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Sport

Už netrejdujte s Bostonem, zuří u rivala. Pastrňákův tým má novou senzaci

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Ač to mnozí nečekali, hokejový Boston patří v prvních týdnech nové sezony k předním týmům zámořské NHL. A děkovat může nejen tradičním oporám v čele s Davidem Pastrňákem. Jedním z tahounů je i mladý centr Fraser Minten, jehož příchod skrz výměnu se jeví jako čím dál větší majstrštyk.

Bruins Sharks Hockey
Bostonský centr Fraser Minten (uprostřed) slaví gól na ledě San Jose.Foto: CTK – Jeff Chiu
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NHL: Philadelphia Flyers at Boston Bruins
NHL: Boston Bruins at Anaheim Ducks
NHL: Utah Mammoth at Boston Bruins
NHL: Utah Mammoth at Boston Bruins
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Minten navnadil už v minulé sezoně, kdy s 35 body (17+18) patřil dle hlasování o Calder Trophy k deseti nejlepším nováčkům ligy.

K tomu vyhrál fanouškovskou 7th Player Award pro hráče Bostonu, který nejvíc předčí očekávání. V minulosti ji získali i Pastrňák a Pavel Zacha.

Nyní se 22letý Minten jeví ještě lépe. Zatím střílí zhruba dvakrát častěji než v minulé sezoně a ofenzivní apetyt potvrzuje i produktivitou. V devíti zápasech dal dohromady výtečný zápis 4+4.

Nejvíc toho odehrál s Maratem Chusnutdinovem, osvědčeným parťákem z loňska, a letní posilou JJ Peterkou, ale už zaskočil i v Pastrňákově lajně.

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Hlavního trenéra Bruins Marca Sturma přesvědčuje natolik, že z útočníků dostávají víc prostoru jen Pastrňák, Zacha a Morgan Geekie.

„Ani nevím, kde začít,“ spustil Sturm, když měl posoudit Mintenův posun oproti uplynulému ročníku. „Přijde mi, že má v nohách víc síly. Lépe bruslí. Ale řekl bych, že je to kombinace všeho. Těžko se něco vypichuje. Jako by loni byl ještě dítě, zatímco teď z něj roste dospělý chlap.“

Někteří třeštili zrak, když Minten v září navzdory relativní neprověřenosti podepsal obří, sedmiletou smlouvu. Ta začne platit za rok a zaručuje roční příjem v průměru 7,2 milionu dolarů.

Zatím ale sázka generálního manažera klubu Dona Sweeneyho, jedna z mnoha v současné NHL, vypadá prozíravě.

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Nick Goss ze stanice NBC Sports už dohodu označil za „naprosté terno“.

„Jelikož hraje chytře a zodpovědně na obou koncích hřiště, dá se od Mintena očekávat, že to bude přinejmenším velmi dobrý centr třetí formace. A to je cenná role. Charlie Coyle ji u Bruins zastával mnoho let. Není ale pochyb o tom, že Mintenův strop je mnohem výše. Rozhodně má předpoklady stát se v blízké budoucnosti skvělým druhým centrem, možná i prvním,“ napsal novinář.

NHL: Utah Mammoth at Boston Bruins
V této i minulé sezoně si Minten zahrál i ve formaci s Davidem Pastrňákem.Foto: REUTERS – Eric Canha

Zatímco Boston slaví, v Torontu se mohou chytat za hlavu.

Právě tamní Maple Leafs totiž Mintena draftovali, a to v roce 2022 na začátku druhého kola.

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V předminulé sezoně, kdy mu pomalu začali dávat prostor v NHL, ho ale v rámci zbrojení na play off obětovali. Spolu s volbou v prvním a čtvrtém kole draftu poslali mladého Kanaďana do Bostonu za jedinou položku, obránce Brandona Carla.

Ke Stanley Cupu se ale ani nepřiblížili a Carla po jeho ne zrovna přesvědčivých výkonech vyměnili do St. Louis za dva výběry ve třetím kole draftu.

Navíc teď musejí sledovat, jak se v Bostonu, u jednoho z jejich hlavních rivalů, daří Mintenovi.

„Sbírá body každý večer. Každý večer,“ kroutil hlavou Bryan Hayes, moderátor pořadu OverDrive na kanadské stanici TSN se sídlem v Torontu.

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„Navíc to není jen Fraser Minten. Bruins mají k využití ještě torontskou volbu v prvním kole. Pokud se to zvrtne, budeme se bavit o Mintenovi plus budoucí hvězdě,“ přidal.

Není to poprvé, co Bruins vyhráli výměnu s Torontem na celé čáře. V nultých letech obětovali nadějného, ale brzy vyhaslého brankáře Andrewa Raycrofta a získali budoucí klubovou legendu Tuukku Raska. Za střelce Phila Kessela zase obdrželi vysoké draftové výběry, z nichž se vyklubaly hned dvě hvězdy podobného ražení: útočník Tyler Seguin a bek Dougie Hamilton.

„Říkám vám: současní majitelé by měli prostě nařídit, že s Bostonem se trejdovat nesmí,“ navrhl Hayes. „Bruins ztrapňují management Leafs už 20 let a 15 let ničí Toronto i na ledě,“ dodal s narážkou na play off.

Boston vyřadil kanadského rivala již sedmkrát v řadě, z toho v posledních čtyřech případech obzvlášť bolestně – v sedmém zápase.

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